SESTŘIHY: Kladno - Sparta 2:5, pálil i Simon. Olomouc vede tabulku

Třinec zdolal Plzeň 3:2

Obhájce titulu prohrával od sedmé minuty gólem Vojtěcha Budíka, ale ještě v úvodní třetině vyrovnal Daniel Voženílek. Oceláři odskočili v prostřední části v přesilových hrách trefami Tomáše Marcinka a Andreje Nestrašila. Hosté už jen zápas v 55. minutě zdramatizovali, v početní převaze pět na tři se trefil Aleksi Oskari Rekonen.

Úvodní gól padl pět sekund po vypršení trestu domácího Marcinka. Střela Kaňáka se odrazila od brusle bránícího Doudery příhodně mezi kruhy k Budíkovi, který zamířil zblízka přesně na vyrážečku Mazance a připsal si první branku v sezoně. Třinec brzy vyrovnal. Útok podpořil bek Jeřábek a díky jeho aktivitě se puk dostal k Voženílkovi, jenž zametl puk do prázdné branky. Šlo o pětitisící gól Ocelářů v extralize.

Zápas se zlomil v prostřední třetině v přesilových hrách, ve které se Plzeň neprosadila, zatímco Oceláři využili obě. První už po deseti sekundách, když po vyhraném buly pálil Růžička a puk doklepl do odkryté branky Marcinko. Při druhé Třinec uzamkl bránící čtveřici téměř celé dvě minuty a na konci se trefil z pravého kruhu Nestrašil, který skóroval v sezoně poprvé. Plzeň se svou šancí naložila bídně. Při vyloučení Chmielewského na čtyři minuty za vysokou hůl nic moc extra nevymyslela.

Hned v úvodním střídání třetí třetiny protáhl Daňo v přečíslení dva na jednoho Pavláta, který vzápětí vychytal i Chmielewského. Třinec ale hlavně hlídal vedení a až na závar, který vytvořili Bitten s Dvořákem, kontroloval náskok vcelku bez problémů. Závěr si ale zkomplikoval v 55. minutě rychlými vyloučeními Kurovského s Marcinkem a Rekonen švihem z pravého kruhu snížil. Faul hostujícího Kodýtka ale připravil Plzeň o další výhodu a domácí už ve zbytku zápasu odolali.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): „Hrál se vyrovnaný zápas, Plzeň byla těžkým soupeřem. Její hráči dobře bruslili, byli odolní v osobních soubojích. Nám vyšla prostřední třetina, kdy jsme šli do dvoubrankového trháku (3:1). Nicméně nás oslabilo (čtyřminutové) vyloučení v závěru druhé třetiny. Ve třetí části Plzeň trošku roztočila motory a my jsme lehce přestali hrát, jako bychom se něčeho báli. Ale jsme rádi, že jsme uspěli a máme tři body, to je pro nás důležité.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Odehráli jsme slušný zápas. Dostali jsme se do vedení, Třinec vyrovnal, ale přesto byla první třetina velmi dobrá. Ve druhé jsme udělali nějaké zbytečné fauly, soupeř nás potrestal dvěma brankami. Měli jsme poté (čtyřminutovou) přesilovku, kterou jsme nevyužili, ale stále jsme věřili a třetí třetina byla z naší strany velmi dobrá. I když jsme prohrávali, povedlo se nám snížit. Bohužel jsme už nevyrovnali, ale chceme kluky pochválit za nasazení a obětavost. Už byly v naší hře věci, které chceme, a vypadalo to velmi dobře.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:31. Voženílek, 22:17. Marcinko, 36:01. Nestrašil Hosté: 06:14. Budík, 54:38. Rekonen Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Lyszczarczyk, Hrehorčák – Svačina, Dravecký (A), Kurovský. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Kvasnička, Vitaloš, Kremláček – Suchý, Kodýtek (A), Rekonen – Schleiss (C), Mertl (A), Blomstrand – Hrabík, Malát, Adamec – A. Dvořák, Bitten, Lang. Rozhodčí Hradil, Cabák – Hlavatý, Axman. Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3534 diváků

Mueller se vrátil dvěma body, rozhodl Lakatoš

V sestavě hostů se poprvé od 3. kola objevil hvězdný útočník Mueller, který se vrátil do elitní formace. Americký útočník na sebe poprvé upozornil ve 3. minutě, když jeho přesnou přihrávku tečoval Bukarts. Ke štěstí karlovarských hráčů jen mimo Lukešovo branku.

Energie první oslabení po vyloučení Dlapy sice ustála, ale paradoxně inkasovala v 8. minutě ve vlastní přesilovce, kde po chybě domácí obrany na útočné modré čáře ujel Krieger a přesnou střelou otevřel účet zápasu. V polovině první třetiny se začalo na ledě jiskřit, což vyústilo v karlovarskou 50 vteřin trvající hru pěti proti třem, kterou střelou z kruhu využil v 19. minutě Koblasa.

Ve druhé části se strhla ofenzivní podívaná z obou stran. Ve 28. minutě ujel Krieger přes celé hřiště a po nabruslení před branku domácích vrátil vedení na stranu Vítkovic. Ve 29. minutě ale stačilo Koblasovi osmnáct sekund, aby při vyloučení Marosze, opět tvrdou střelou z ideální pozice srovnal na 2:2.

Do průběhu duelu opět promluvil nerovnovážný stav hráčů na ledě. Poté, co ve 35. minutě usedl na trestnou střelec dvou předchozích domácích branek Koblasa, potřetí prostřelil Lukeše útočník Lakatoš. Nádhernou kombinaci předvedla o dvě minuty později čtvrtá formace Severomoravanů, osamocený Gewiese zakončoval do odryté branky.

Hráče z lázeňského města však dvougólový náskok Vítkovic nezlomil a po výpadech Jiskry ve 38. minutě a kapitána Vondráčka ve 39. minutě se šlo i po prostřední části hry do kabin za nerozhodného stavu.

Dramatický hokejový boj nakonec rozhodl v 56. minutě v úniku Lakatoš po Dejově křížné přihrávce přes celé kluziště. K vyrovnání domácím nepomohla ani další, 69 vteřin trvající přesilovka pět na tři ani přes minutu trvající power play.

Hlasy trenérů:

Václav Skuhravý (Karlovy Vary): „V první řadě bych chtěl poblahopřát soupeři ke třem bodům, ale zápas se mi hodnotí velice těžce. Byl pro nás těžký, během zápasu jsme prohrávali o dva góly, dokázali jsme vyrovnat do konce druhé třetiny, ale ve třetí třetině jsme udělali individuální chybu, která zápas rozhodla. I když jsme tam ještě měli přesilovku pět na tři a pět na čtyři, které jsme však nevyužili. Tím pádem soupeř zaslouženě vyhrál.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Já budu hodně stručný. Přijeli jsme sem rvát se o body, získali jsme všechny tři a jsme maximálně spokojení. Bylo to dnes mentální vítězství a hráčům děkuji za předvedený výkon.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:11. Koblasa, 28:22. Koblasa, 37:27. Jiskra, 38:56. Vondráček Hosté: 07:15. Krieger, 27:07. Krieger, 34:08. Lakatoš, 36:17. Gewiese, 55:35. Lakatoš Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Pulpán (A), Rohan, Mikyska – Rachůnek (A), Gríger, Kohout – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Hladonik, Vondráček (C) – Jiskra, J. Baláž, Kružík. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš (A), J. Stehlík, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller (C) – Dej, Marosz, Lakatoš (A) – Šlahař, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Ondráček, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Litvínov marně dotahoval a je stále poslední

Hokejisté Litvínova si připsali třetí nezdar v řadě a jsou i nadále poslední. Středočeši si vypracovali rozhodující čtyřbrankový náskok již v první třetině, Verva ale dokázala zápas zdramatizovat. Třemi asistencemi v utkání se blýskl útočník Mladé Boleslavi Pavel Kousal.

Utkání začalo tichým dvouminutovým protestem litvínovských fanoušků, kteří nejsou spokojeni s výkony hráčů v posledních zápasech. První třetina nabídla řadu šancí na obou stranách, ale přesnou mušku měli pouze Boleslavští.

Ve 4. minutě utkání pohotovou střelou překonal poprvé Godlu útočník Kantner. O čtyři minuty později bylo s Vervou ještě hůře, když Boleslav využila přesilovku dorážkou Najmana.

Těsně po polovině první části Litvínov prohrával už o tři branky. V přesilové hře pět na tři Aberg trefil Šaldovy brusle a puk doputoval až za Godlova záda. Chemici si sice dokázali vypracovat několik slibných šancí, ale chyby trestala pouze Boleslav. Třetí využitá přesilová hra po přesné střele Jana Stránského znamenala čtyřgólové vedení hostů.

Od druhé třetiny nahradil Godlu v brankovišti domácích Tomek, nová posila z Brna. Nováček v litvínovské brance se při svém debutu ve žlutočerném dresu příliš nezapotil. Hrálo se především před hostující brankou, ale Boleslav si hlídala svůj náskok.

Obrovskou šanci měli Litvínovští v polovině zápasu, ale ani po chybě Novotného nedokázali svěřenci Vladimíra Růžičky vstřelil první branku v utkání. O dvě minuty později už mohl Litvínov slavit, přesnou střelou se Hlava trefil do horní části Novotného branky.

Třetí část se nesla v podobném duchu jako druhá. Litvínov se snažil dobývat branku hostujícího celku. K vidění byla i šarvátka mezi domácím obráncem Strejčkem a hostujícím útočníkem Janem Stránským, která skončila remízou.

Deset minut před koncem základní hrací doby vykřesal naději Litvínova Zdráhal, který z pravého kruhu prostřelil Novotného. Bruslaře v závěru ještě čekalo drama. Verva snížila na rozdíl jediné branky, když Šimon Stránský poslal puk pohotově za záda Novotného.

Mladá Boleslav ale v závěru přežila nápor Litvínova při hře bez brankáře a bodově dotáhla vedoucí Pardubice.

Hlasy trenérů:

Vladimír Růžička (Litvínov): „Problémem byla naše nedisciplinovanost, která rozhodla celé utkání. I přes to, že soupeř naše vyloučení trestal, tak jsme jeli v první třetině dvakrát sami na bránu a nedali jsme gól. Od druhé třetiny jsme začali hrát, drželi jsme se na puku, vytvořili si šance, ale dali jsme jen jeden gól. Kdybychom využili naše šance, tak jsme i přes špatný průběh zápasu mohli získat nějaké body. Nechápu, že pořád děláme zbytečné fauly v útočném pásmu. Stojí nás to pak zápasy.“

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): „Utkání rozhodla první třetina. Hráli jsme dobře a dali jsme rychlé góly. Druhá třetina nám ale ukázala, že to Litvínov nevzdal. Pustili jsme domácí do hry. Mají útočnou sílu a v útočném pásmu dokáží soupeře zmáčknout. Pouštěli jsme je zbytečně do šancí. Čtyřicet minut jsme byli jasně horší, ale chci tým pochválit za bojovnost a obětavost včetně výborného výkonu našeho brankáře.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:30. Hlava, 50:04. Zdráhal, 57:36. Š. Stránský Hosté: 03:54. Kantner, 07:19. O. Najman, 10:20. Åberg, 18:28. J. Stránský Sestavy Domácí: Godla (21. Tomek) – Jaks, Zile, Wesley, Freibergs, Strejček, Demel (A), Šalda – Hlava, Sukeľ, Abdul – Zdráhal (A), Š. Stránský, Berka – Kudrna, Gut, Straka (C) – Havelka, Helt, Zygmunt. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Šťastný – Åberg, Fořt, J. Stránský (C) – Kantner, O. Najman (A), P. Kousal – Lunter, Bičevskis, M. Beránek. Rozhodčí Micka, Šindel – Lhotský, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3197 diváků

Lukáš vynuloval Hradec, Olomouc v čele

Na ukončení série osmi porážek se 41 úspěšnými zákroky a čistým kontem podílel brankář Jan Lukáš. Hanáci se po výhře dostali do čela soutěže, hned čtyři týmy mají ale shodně 19 bodů.

Při rozsáhlé marodce povolali hradečtí trenéři z partnerského prvoligového Kolína i veterána Petra Koukala. Mistr světa z roku 2010 zpočátku patřil k aktivnějším hráčům, první šanci měl v 16. minutě, kdy dorážel puk po Moravcově akci. Tou dobou však už vedli hosté, neboť přečíslení čtyři na dva proměnil ve svůj premiérový extraligový gól dvacetiletý útočník Mácha.

Mountfield marně dobýval olomouckou defenzivu, ve druhé třetině nedostal za brankáře Lukáše ani jednu z dvaceti střel. Lukáš přitom zaskočil místo obvyklé opory Konráda poprvé v sezoně. Hosté čekali jen na šance z protiútoků a jednu takovou přetavili ve zlomový gól. Po dlouhém tlaku soupeře využil Nahodil v přečíslení střílenou Káňovu nahrávku.

Na podobný finiš jako v obou zápasech Ligy mistrů s Berlínem čekal Hradec marně. Hanáci se utkáním probránili až do konce, při power play domácích pojistil jejich výhru Navrátil. Pro rozjetou Olomouc byla už sedmou z devíti startů v probíhající sezoně. Hradec Králové po porážce klesl na deváté místo tabulky.

Hlasy trenérů:

Petr Svoboda (Hradec Králové): „V první třetině jsme nehráli náš hokej, Olomouc nás do ničeho nepustila. Od druhé jsme trošku zvedli tempo, ale do vyložených šancí jsme se dneska nedostali. Klukům nejde upřít snaha a bojovnost, ale Olomouc byla lepší v soubojích a zaslouženě vyhrála. Pokud nebudeme hrát každý večer na hraně svých možností, nemůžeme porazit nikoho.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Podali jsme výborný výkon. Do zápasu jsme dobře vstoupili, Hradec jsme do ničeho nepouštěli a byli dobří na puku. Ve druhé třetině nás Hradec chvilkami zatlačil, ale překonali jsme to. Závěr jsme si trochu zkomplikovali vyloučeními, ale ani po nich jsme neinkasovali, což byl základ úspěchu. Bojovností a obětavostí jsme si výhru zasloužili.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 11:49. Mácha, 37:04. Nahodil, 57:43. Navrátil Sestavy Domácí: J. Růžička (Kiviaho) – McCormack, Kalina, Rymsha, Jank, Piegl, Nedomlel, Naar – Jergl, Kev. Klíma, Okuliar – Lev, Cingel, Smoleňák – Veselý, Moravec, Pajer – Štohanzl, R. Pavlík, Koukal. Hosté: Lukáš (Wolf) – Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Dujsík – J. Káňa (A), Strapáč, Kunc – Klimek (A), Nahodil, Navrátil – Kusko, Menšík, Kucsera – Olesz, Anděl, Mácha. Rozhodčí Hribik, Horák – Hynek, Hnát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 896 diváků

Rytíři se konečně trefili, ale Sparta otočila

Rytíři sice ukončili po 237 minutách a 20 sekundách svůj gólový půst a dvakrát vedli, ale po Sparta vývoj otočila i díky čtyřem využitým přesilovým hrám. Venku potřetí v řadě vyhrála, poprvé se v sezoně se však dočkala mimo svůj led plného bodového zisku.

V souboji dvou bývalých spoluhráčů z kladenské a reprezentační útočné formace Blue Line se tak radoval proti domácímu trenérovi Otakaru Vejvodovi kouč Sparty Pavel Patera.

Kladno nastoupilo v útoku s útočníkem Ondřejem Procházkou, který přišel na střídavý start z Litoměřic a nahradil indisponovaného Kubíka. Zařadil se do druhého útoku i spolu s bratrem Martinem.

Sparta začala náporem, ale po 71 sekundách se musel bránit po Jandusově vyloučení. Za Kováře nedotlačil puk Indrák a sparťanský gólman kryl i Dotchinovu ránu. Kladno odolalo při vyloučení Klepiše, který vyřadil ze hry svým zákrokem Vitoucha. Před polovinou první třetiny z levého kruhu neprostřelil Kováře Ticháček. Ve 13. minutě měl velkou možnost na druhé straně Tomášek, Bow ale puk vykopl levou nohou.

V čase 13:48 se radovalo z vedení Kladno. Po chybné rozehrávce hostů získal puk za brankou Machač, předložil jej volném Indrákovi, který ukončil dlouhé čekání Rytířů na gól. Série 237 minut a 20 sekund je čtvrtá nejdelší v samostatné české lize.

Při Melkově trestu si nejdříve poradil Bow s Řepíkovým bekhendovým blafákem, ale Sparta nakonec početní výhodu využila. Sobotka zamířil z pravého kruhu mezi betony kanadského gólmana. Vrátit Kladnu vedení mohl Beran, ale Kováře bekhendem zblízka nepřekonal.

Ve 24. se dočkal první branky v sezoně kladenský kapitán Plekanec. Po přihrávce Brodeckého zpoza branky se trefil z levého kruhu. Sparta stejně jako v prvním případě odpověděla po 102 sekundách. Na Horákovu přihrávku si najel za obranu Rytířů Konečný a tečoval puk za Bowa.

Vzápětí mohl otočit stav Erik Thorell, který se uvolnil mezi kruhy a trefil pravou tyč. Další možnost měl Konečný, který přestřelil. V 37. minutě už se Pražané dočkali a při Zikmundově vyloučení tečoval Krejčíkovo nahození Tomášek. Před druhou pauzou ještě pomohla Bowovi po Řepíkově průniku pravá tyč.

Do třetí části vstoupilo Kladno náporem, který ale přerušilo Dotchinovo vyloučení na dvě plus dvě minuty. Ve 48. minutě tak Sparta využila potřetí v utkání přesilovou hru. Kombinaci bratrů Erika a Gustafa Thorellových zakončil Simon, který v osmém duelu po návratu do Sparty poprvé bodoval.

Vykřesat naději pro domácí se nepodařilo v přečíslení Filipovi a ani v oslabení při Beranově pobytu na trestné lavici Plekancovi. Kladno se neprosadilo ani při trestech Němečka a Krejčíka, mezitím při plném počtu hráčů na ledě ztroskotal na Kovářovi Zikmund. Výsledek ještě dovršil v přesilovce pěti proti třem svým druhým gólem v utkání Sobotka.

Hlasy trenérů:

Otakar Vejvoda (Kladno): „Nemám problém prohrát, když je soupeř lepší, ale mám obrovský problém s tím, když mu k tomu pomůžeme. Jeden gól jsme dostali po oplácení ve střední třetině, druhý gól také po oplácení. To mi hrozně vadí. Možná, že potom celkově byli lepší, ale my jsme jim k tomu pomohli. Když jsme viděli před zápasem jejich statistiku při přesilovkách a naší v oslabeních, tak se to dnes úplně otočilo. Bylo pozitivní, že jsme dali nějaké góly, ale stejně jsme nehráli úplně to, na co máme. Prvních šest sedm zápasů jsme byli aktivnější než soupeři. Dnes možná kluci cítili, že je na čase vyhrát a že se dlouho nedal gól. Takový je život, to je součást sportu.“

Pavel Patera (Sparta): „Kladno vstoupilo do utkání dobře. V první třetině mělo výborný forček a také z toho dali první gól. Pro nás bylo dobré, že jsme vyrovnali do konce první třetiny. Myslím si, že od druhé třetiny jsme byli lepším mužstvem a zaslouženě jsme vyhráli. Měli jsme předtím v přesilovkách hodně málo střelby, tak jsme si k tomu něco řekli. Hned první gól byl ze střely a bez nich góly nepadají. Jak začali kluci víc střílet, tak si začali víc věřit. Jsme rádi, že to tam napadalo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:48. Indrák, 23:44. Plekanec Hosté: 15:30. Sobotka, 25:26. Konečný, 36:20. Tomášek, 47:03. D. Simon, 59:36. Sobotka Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – Melka, Plekanec, Brodecki – Procházka, Klepiš, Procházka – Beran, Zikmund, Filip – Machač, Indrák, Bláha. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Krutil, Polášek, Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Tomášek – Safin, G. Thorell, D. Simon – Konečný, Vitouch, Přibyl. Rozhodčí Hejduk, Kika – Frodl, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno