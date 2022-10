Kometa jásá ze tří bodů v Olomouci. Uhorničili jsme to! usmíval se Flek

Vlezli do dolu a poctivě fárali. Vyplatilo se. Hráči Komety v rámci nedělního extraligového kola odvezli z ledu první Olomouce všechny body po triumfu 3:2. Vítězný gól obstaral Jakub Flek, jenž perlil v přesilovce a dost zásadní šichtu odevzdal i v oslabení, kterých bylo celkem šest. „Všichni jsme padali po hubách, je to strašně cenné vítězství,“ netajil pýchu na tým reprezentační útočník. Hrál se skvělý zápas ve fantastické kulise narvaného zimáku.

Zlaté tři body, souhlasíte?

„Samozřejmě. Olomouc byla první v tabulce, jsou to doopravdy zatraceně cenné tři body. Faktem je, že po druhé třetině jsme si k tomu museli něco říct, za stavu 3:1 tam z naší strany byly hrozně lehkovážné věci, už jsme si asi mysleli, že se to dohraje samo... Kápo si vzal s trenérem ostřejší slovo a přineslo to ovoce. Skvělá práce celého týmu, všechna čest, jak jsme to v závěru ulehali a uhorničili.“

Byla k vidění komeťácká DNA: vepředu šikovná a bojovné srdce vzadu?

„Jo, tak určitě… (usmívá se) Budu se opakovat, když jsem viděl, jak náš kapitán ( Martin Zaťovič ) ve 37 letech vyklekává střelu, aby puk nedošel na bránu, takový moment strašně nakopne celý tým. Všichni padali po hubách a teď máme nesmírně cenné tři body.“

Co ovšem ten paradox: Kometa je nejlepší v přesilových hrách, ale nejhorší v oslabení…

„Na oslabení pořád pracujeme. Když se však podíváme na naše inkasované góly, zvlášť v posledních zápasech… Sami si ztečujeme střelu do víka, nebo nám tam někdo zlomí hokejku, náš hráč hraje bez ní a dostaneme gól… Na to se ale nemůžeme vymlouvat, je to činnost, na níž musíme zapracovat, abychom čísla dostali nahoru a nedostávali tolik gólů.“

Kometa předvedla skvělou práci především ve druhé třetině, v ní jste Olomouc prakticky do ničeho nepustili…

„Rozhodně, měli jsme tam skvělou pasáž a jak říkáte, k ničemu jsme je moc nepustili. Pak ovšem nastala fáze hry, kdy jsme byli lehkovážní, proto si Zaťa s koučem vzali trochu ostřejší slovo. Ve třetí třetině měl soupeř logicky převahu, když doháněl výsledek, my jsme to však suprově vylehali a získali skvělý výsledek.“

Po nepříliš ideálním začátku se dostáváte s Kometou nahoru – co se změnilo?

„Řekl bych, že se nezměnilo vůbec nic, jen to, že jsme začali víc věřit systému, který máme nastavený od začátku. Myslím, že na začátku ne všichni v hlavách věřili tomu, že jde o správnou cestu, ale teď se nám jasně ukazuje, že to správná cesta je. Takže v tom jen musíme pokračovat a já věřím, že budeme tabulkou stoupat nahoru a nahoru.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:15. Rašner, 37:54. Ondrušek Hosté: 11:09. Kollár, 25:18. Strömberg, 32:14. Flek Sestavy Domácí: Konrád – T. Černý, Ondrušek (C), Rašner, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík – J. Káňa (A), P. Musil, Kunc – Klimek (A), Nahodil, Navrátil – Kusko, Menšík, Kucsera – Olesz, Anděl, Mácha. Hosté: Čiliak – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík, Holland, Hrbas, Gulaši (A), Kundrátek (A) – Flek, Horký, Holík – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Sallinen, Kratochvíl. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Rampír, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 diváků

