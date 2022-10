SESTŘIHY: Repríza finále pro Třinec, hrál Buček. Motor a Kladno se dál topí

Kiviaho vynuloval Bruslaře

Více šancí v první třetině měli hosté. Jergl ani Klíma se ale prosadit nedokázali. Hradec neotevřel skóre ani v nebezpečné úvodní přesilovce zápasu.

Ve 31. minutě se dokázali hráči Mountfieldu prosadit, ale rozhodčí po konzultaci s videm branku Veselého neuznal. To nakoplo domácí, kteří se začali tlačit do zakončení, ale střely Pýchy a Lintuniemiho skončily jenom na tyči.

Na gól si museli diváci počkat do času 39:07, kdy se jako první prosadil hostující Pajer, který se zapojil do útočné akce ihned po návratu z trestné lavice. Druhá třetina pak byla kvůli kolapsu jednoho z diváků ukončena předčasně a zbývajících 52 vteřin se odehrálo až po úpravě ledu.

Do třetí třetiny, která začala následně po krátké výměně stran, vstoupila v honbě za vyrovnáním aktivněji domácí Mladá Boleslav. Ta tlačila Hradecké v podstatě celou dvacetiminutovku, ale skórovat nedokázala ani ve třech nabídnutých přesilových hrách. Kiviaha nepřekonali domácí ani v závěrečné hře bez brankáře, naopak sami inkasovali z hole Lva do prázdné branky.

Ohlasy trenérů

Petr Haken (Mladá Boleslav): „Hradec měl od začátku lepší pohyb, měli jsme problém s jejich napadáním. Ve druhé třetině se to začalo srovnávat, ale na můj vkus se moc jezdilo nahoru dolů a hra nebyla vůbec urovnaná. V závěru třetiny jsme bohužel inkasovali. Když nedáme branku, tak nemůžeme pomýšlet na body. Pochválit musím hráče, že jsme se ve třetí třetině snažili.“

Petr Svoboda (Mountfield HK): „Odehráli jsme lepší zápas než proti Olomouci. Kluci to dneska odmakali. Jak jsme je kritizovali po posledním zápase, tak si tentokrát hrábli na dno. Ke konci jsme si to zkomplikovali zbytečnými vyloučeními, ale tam to zvládl speciální tým do oslabení. Jsme rádi, že jsme to tady dokázali dovést do vítězného konce.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Mountfield HK 0:2. Bruslaři nedokázali vyzrát na skvělého brankáře Kiviaha

Góly Domácí: Hosté: 39:08. Pajer, 59:25. Lev Sestavy Domácí: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Kotala – Åberg, Fořt, J. Stránský – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Bičevskis, M. Beránek. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Kalina, McCormack, Jank, Rymsha, Nedomlel, Piegl, Huttula – Okuliar, Lev, Veselý – Kev. Klíma, Cingel, Jergl – Smoleňák, Koukal, Kel. Klíma – R. Pavlík, Štohanzl, Pajer. Rozhodčí Pražák, Pilný – Hynek, Šimánek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Verva dotahovala, ale marně

Hosté zahájili zápas střelecky aktivněji, ale Strejček v dobré pozici neprostřelil gólmana Svobodu. Na druhé straně při přečíslení zamířil nekrytý Mertl zblízka nad. V 11. minutě už otevřel skóre ranou od modré čáry Demel. O pouhých 49 vteřin později ale přesnou střelou z mezikruží pod horní tyčku vyrovnal domácí kapitán Schleiss.

Verva poté promarnila téměř minutovou dvojnásobnou početní výhodu a v 18. minutě naopak přečkala Zámorského přesilovkové nahození do pravé tyčky. Ve vlastním oslabení následně nezakončil svůj únik úspěšně Berka a 19 vteřin před první sirénou krátce po skončení přesilové hry dokonal obrat na 2:1 pohodlnou dorážkou Malát.

Indiáni měli sice na začátku prostřední části převahu, ale nezužitkovali přesilovku. Početní výhodu naopak v polovině utkání úspěšným doklepnutím Zileho střely využil Gut. Vyrovnání na 2:2 hosty povzbudilo a pokračující nápor vyústil v další přesilovou hru. Pokus Stránského bez přípravy z pravého kruhu však zastavil Svoboda a nedovolené zdržování hry Freibergse potrestal jen 34 vteřin před druhou sirénou po přiťuknutí Hrabíka z bezprostřední blízkosti Kodýtek.

Do závěrečné dvacetiminutovky sice naskočili hosté se snahou o zvrat, domácí však hrozili z brejků. Ve 44. minutě ještě Dvořák v dobré pozici minul, ale o tři minuty později po dlouhém pasu Kaňáka svůj únik zakončil osmnáctiletý útočník přesnou střelou a zvýšil na 4:2.V 51. minutě ještě výsledek zdramatizoval Hlava během přesilové hry, kdy šikovně na brankovišti tečoval střelu Stránského.

Za chvíli Svoboda pohotově vyrazil lapačkou ránu Strejčka bez přípravy a při závěrečné hře hostů bez brankáře znásobené vyloučením Schleisse už domácí odolali.

SESTŘIH: Plzeň - Litvínov 4:3. Indiáni berou důležité body. Verva zůstává na dně

Góly Domácí: 11:17. Schleiss, 19:41. Malát, 39:26. Kodýtek, 46:43. A. Dvořák Hosté: 10:34. Demel, 29:41. Gut, 50:25. Hlava Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Kaňák, Zámorský, Budík, Houdek, Kvasnička, Kremláček, Vitaloš – Schleiss (C), Kodýtek (A), Rekonen – Hrabík, Mertl (A), Suchý – Blomstrand, Malát, Adamec – A. Dvořák, Bitten, Lang. Hosté: Tomek (Godla) – Zile, Jaks, Freibergs, Wesley, Demel (A), Strejček, Zeman – Abdul, Sukeľ, Š. Stránský – Kudrna, Gut, Zdráhal (A) – Straka (C), Berka, Hlava – Zygmunt, Helt, Havelka. Rozhodčí Úlehla, Ondráček – Brejcha, Malý. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4176 diváků

Skvělý rozjezd Sparty, pak však ztratila důraz

Od úvodních minut se hrál svižný hokej, góly začaly padat až od druhé třetiny, v níž se Sparta ujala vedení po 76 sekundách. Erik Thorell převzal v mezikruží puk od Horáka, objel si povyjetého Mazance a zasunul puk u levé tyčky. Gól ještě posvětil po krátké poradě i videorozhodčí. Zkoumalo se, zda puk přešel brankovou čárou, kde zastupoval třineckého gólmana Jeřábek.

Domácí mohli rychle odpovědět, v přesilové hře Hrňa tvrdě vypálil, Kořenář puk vyrazil k Hudáčkovi, jenž ale netrefil ideálně kotouč před odkrytou brankou. Vyrovnal až v oslabení Hrehorčák, který se prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a zakončil nad Kořenářovu lapačku. Následně stálo při obou gólmanech štěstí - Mazanec udržel s obtížemi puk po teči Simona a už se otáčel za sebe, dorážka Voženílka prošla několik centimetrů vedle sparťanské branky.

Pražané ale v další početní výhodě udeřili, po bleskové souhře se prosadil Horák po pasu Tomáška. Třinec ještě v závěru srovnal krok, Hudáček zamířil z levého kruhu přes obránce přesně ke vzdálenější tyči.

Obhájce titulu byl od úvodu třetí třetiny mnohem aktivnější. Svačinův pokus ještě Kořenář zneškodnil, ale ve 46. minutě se při závaru před brankou nejlépe zorientoval Marcinko a bekhendem poslal puk do sítě. Oceláři poté promarnili 24 sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři, ale v dohrávané části proti čtyřem skóroval mezi betony Růžička.

Snížit mohl dvakrát Tomášek, v jedné šanci netrefil odkrytou branku. Na druhé straně trefil Kurovský tyč. Mazanec ještě v závěru vychytal Horáka a o další tlak i power play připravilo Spartu vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě.

SESTŘIH: Třinec - Sparta Praha 4:2. Reprízu finále zvládli lépe Oceláři

Góly Domácí: 27:01. Hrehorčák, 37:41. Hudáček, 45:33. Marcinko, 50:10. M. Růžička Hosté: 21:16. E. Thorell, 31:19. Horák Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Hrehorčák, Svačina – Buček, Lyszczarczyk, Kurovský – Hrňa. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Krutil, Polášek (A), Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Safin, G. Thorell, D. Simon – Konečný, Vitouch, Přibyl. Rozhodčí Kika, Stano – Gebauer, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400 diváků) Návštěva 4 224 diváků

Pardubice - Liberec 1:0p

Pardubice - Liberec 1:0p

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 1:0p. Defenzivní hody ukončil až v prodloužení Radil

Góly Domácí: 62:25. Radil Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář, Bučko – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, Cienciala – Říčka, A. Musil, Matýs – Koffer, Rákos, Urban. Hosté: Kváča (Král) – Balinskis, Melancon, Vitásek, Štibingr, Derner, J. Dvořák, Rosandić – Birner, A. Najman, Faško-Rudáš – Flynn, Filippi, Frolík – Vlach, Jelínek, Rychlovský – Ordoš, Šír, Čederle. Rozhodčí Hribik, Veselý – Špůr, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8699 diváků

Olomouc - Kometa 2:3

Olomouc - Kometa 2:3

SESTŘIH: Olomouc - Kometa Brno 2:3. Hanáci padli a přišli o pozici lídra tabulky

Góly Domácí: 15:15. Rašner, 37:54. Ondrušek Hosté: 11:09. Kollár, 25:18. Strömberg, 32:14. Flek Sestavy Domácí: Konrád – T. Černý, Ondrušek (C), Rašner, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík – J. Káňa (A), P. Musil, Kunc – Klimek (A), Nahodil, Navrátil – Kusko, Menšík, Kucsera – Olesz, Anděl, Mácha. Hosté: Čiliak – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík, Holland, Hrbas, Gulaši (A), Kundrátek (A) – Flek, Horký, Holík – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Sallinen, Kratochvíl. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Rampír, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 diváků

Karlovy Vary - České Budějovice 4:3

Karlovy Vary - České Budějovice 4:3

Góly Domácí: 18:48. Koblasa, 21:04. Černoch, 41:59. Hladonik, 45:56. Jiskra Hosté: 15:16. Koláček, 25:34. Pech, 58:49. Hanzl Sestavy Domácí: Habal (Hamalčík) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Rohan – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Jiskra, Vondráček (C) – Kohout, J. Baláž, Kružík. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Bindulis, Hovorka, Šenkeřík, L. Doudera, Kachyňa – Dzierkals, Hanzl, Tomeček – Valský, Pech (A), Gulaš (C) – Koláček, Vopelka, Doležal – Strnad, M. Toman, Karabáček. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Ondráček, Svoboda Stadion KV aréna Karlovy Vary Návštěva 2479 diváků

Vítkovice - Kladno 2:0

Vítkovice - Kladno 2:0

Góly Domácí: 41:21. Koch, 42:44. Koch Hosté: Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš (A), Grman, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (C) – Dej, Marosz, Lakatoš (A) – Berisha, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Hosté: Bow (Stahl) – Dotchin (A), Slováček, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Kehar – Brodecki, Plekanec (C), Bláha – Beran, Zikmund (A), Melka – M. Procházka, Filip, Indrák – Machač, Jáchym, Babka. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Lederer, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 025 diváků