Litvínov na dně. Máme hráče, kteří by se z toho neměli po..., řekl Hlava

Trápení Vervy nekončí. V Plzni měla svěží rozjezd, jenže přišlo rychlé vyrovnání, ani na jedenáctý pokus nevyhrála první třetinu a dva góly dostala těsně před odchodem do kabin. Litvínov na západní frontě padl 3:4. Porážka ho přikovala ke dnu tabulky. „Je to jenom o nás, abychom každý na ledě nechali úplně všechno a mohli se po zápase podívat sami na sebe. Jedině tak se můžeme odlepit ode dna,“ řekl útočník Nicolas Hlava, poté, co tým zůstal čtvrt hodiny zavřený v šatně.

Šlo o to, kdo zůstane na posledním místě. Měli jste dobrý nástup, ale jako by všechno hrálo proti vám. Souhlasíte?

„Vstupy do zápasů jsme neměli úplně ideální a řekli si, že se s tím pokusíme něco udělat. Ale je to pořád to samé dokola. Vždycky se udělá chyba, kterou soupeř potrestá. To si nemůžeme dovolit. Kvůli tomu ztrácíme zápasy, proto se nám nedaří.“

Plzeň jste výrazně přestříleli, místy jste měli až drtivý tlak. Vaše hra nevypadá úplně špatně. Proč se nedostavují výsledky?

„Je k ničemu, když si budeme říkat, že nehrajeme špatně. My potřebujeme získávat body, a pokud se nám nedaří, musí být naše hra asi ošklivá, musíme body ubojovat, hrát hnusný, bojovný hokej a pak se k nám přikloní třeba trocha toho štěstí, střely, co máme, tam třeba začnou padat. Musíme začít malými věcmi a pak se posouvat dál.“

Po utkání jste zůstali patnáct minut zavření v kabině. Co se tam řešilo?

„Museli jsme si k tomu něco říct. Myslím, že to je jenom o nás, abychom každý na ledě nechali úplně všechno, co jde, mohli se po zápase podívat sami na sebe, jestli to tak bylo. Jenom tak se můžeme odlepit ode dna.“

Ale shora z tribuny to nevypadalo, že byste si vedli zle. První třetina dobrá, byť jste ji prohráli, závěr taky…

„Ono je třeba vidět, že se snažíme, ale vždycky se tam udělá chyba. Hokej je takový, kdo jich udělá víc, většinou prohraje. Ale my jsme v situaci, kdy se nesmíme dopouštět chyb, které si ještě ukazujeme na videu, rozebíráme je. Přijdeme do zápasu a ta chyba se stejně stane. Tohle je asi náš největší problém.“

Co psychika?

„Na ní se to samozřejmě taky odráží. Jsou situace, ve kterých když se člověku daří a věří si, třeba se rozhodne jinak, než když to nejde. Ale tady jsou dost kvalitní hráči, abychom jeden druhého podrželi. A pak to litvínovské rčení: ‚Hlavně se z toho neposrat.‘ Myslím, že jsou v mužstvu hráči, že by se z toho posrat neměli. A nějakým způsobem to zvednout.“

Co vám může pomoct, aby se osud zvrátil?

„Nedělat chyby, které si neustále ukazujeme. A další věc, musíme hrát jako jeden tým. Jestli dvaceti lidí bude hrát jako tým a jeden ne, pokaždé se to odrazí. My musíme bojovat jeden za druhého a pak můžeme být nějak úspěšní.“