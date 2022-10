Zavřeno, zamknuto, zabouchnuto! Frodl s Kváčou vytasili show gólmanů

Když se splaší brankáři? Skoro se bojíte, že se rozhodne někdy kolem půlnoci až v nájezdech a nakonec půjdou na rozstřel snad i trenéři Richard Král s Patrikem Augustou. Pardubice porazily Liberec 1:0, jedinou trefu vytáhl v 63. minutě Lukáš Radil. Co předváděli Dominik Frodl s Petrem Kváčou? Změňte pravidla, zapište jim nulu oběma! „Čekal jsem, že se to spíš někde odrazí od zadku,“ glosoval oboustranně zavřená vrata liberecký trenér Patrik Augusta.

Když jste sledovali brankáře před startem prodloužení, zaujala vás stoprocentní koncentrace. Nepadl ještě ani gól, Dominik Frodl s Petrem Kváčou v tom hodlali pokračovat. Pozor, tohle nebyl zápas, kdy jsou střelci jaloví, že netrefí vrata od stodoly. Vůbec. Tady se psala paráda pánů brankářů.

Frodl se protáhl, vyzkoušel svoji gymnastiku, z kleku prohnul celé tělo dozadu, pak zpátky. Shrábl sníh z levé brusle, hodil nahoru, pak z pravé a taky hodil nad sebe. Kváča na druhé straně měl zvednutou helmu, pohladil čepel hokejky. Takhle se chystali po 60 minutách na pokračování.

Ukončil ho po necelých třech minutách Lukáš Radil . „Bohužel, dnes jedna střela,“ poznamenal Kváča.

Takže nakonec horší než Frodl? Ne. Tohle jsou chvíle, kdy byste chtěli dávat dvě první místa. Liberecký gólman byl celkově pod větším tlakem. Frodl zase předvedl báječnou koncentraci na každý detail a skvěle se nachystal na utkání po čtvrteční akci v Brně. Tam ho trenéři vystřídali po 1. třetině a dvou gólech, kdy mělo jít o impulz pro tým.

„Liberec to hodně házel do branky, ale plno střel neprošlo. V tom jsme se zlepšili, dvakrát jsme prohráli a věřím, že tohle byl zase výkon, který by snad měl nakopnout vítěznou vlnu. Pochválit musím všechny kluky přede mnou i Petra Kváču na druhé straně. A takhle to dopadlo,“ jakoby omluvně prohodil pardubický brankář.

Postupně jste měli pocit, že oba chlápci v masce měří dva a půl metru, váží 150 kilo, branky za nimi nejsou vidět a neexistuje možnost, jak tam nacpat puk. „Oba zachytali výborně, bylo to kvalitní utkání, kde jste viděli plno šancí,“ glosoval bitvu pardubický asistent Marek Zadina.

Domácí Robert Říčka trefil tyč, to byl v základní hrací době asi nejbláznivější moment. Jinak se předháněly gólmanská jistota s gólmanskou suverenitou. „Říkal jsem si, že na nájezdy asi nedojde, že spíš všechno rozhodne gól po třech dorážkách, kdy se to ještě odrazí od dvou zadků. Kvalitní šance byly pokryty,“ glosoval show maskovaných mužů liberecký trenér Patrik Augusta.

Dlouhodobě najdete v Česku dva brankáře, kteří dovedou své týmy zvedat jinam, než třeba aktuálně hrají. Stabilně tohle umí v Olomouci Branislav Konrád, Petr Kváča v Liberci dělá stejné věci. Aktuální sezonu má taky povedenou. V osmi zápasech nikdy nedostal víc než tři góly a i tahle věc se mu stala pouze dvakrát. Nedělá velká gesta, když vytáhne velké číslo, v klidu se napije a nachystá na další akce, které přijdou. Působí spíš nenápadně, možná i proto se o něm tolik nemluví.

„Je to kam posouvat dál. Sezona má nějaké části, vždycky chcete svoji úroveň posouvat, jak individuální, tak týmovou. Od toho tam jsme. Každá sezona má něco, hrajeme hokej, abychom se dostali co nejdál,“ řekl. V minulé sezoně měl jít chytat KHL do Jekatěrinburgu místo Jakuba Kováře. Sešlo z toho, Liberec ho nepustil, bez něj by mu bylo od ledna hodně ouvej.

Tygři dobře vědí, jak pevnou jedničku mají za zády. „Když je gólman klidný, kluci si víc dovolí. Na tom chci stavět, ať jsou kluci sebevědomí dopředu, podporujeme se takhle vzájemně. Budějky, Třinec i Liberec mi dali šanci chytat v mladém věku a já všechno chci vždycky dávat týmu, ať se radujeme všichni dohromady,“ dodal Kváča. Té radosti si s ním Liberec užije v sezoně ještě dost.

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 1:0p. Defenzivní hody ukončil až v prodloužení Radil Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 62:25. Radil Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář, Bučko – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, Cienciala – Říčka, A. Musil, Matýs – Koffer, Rákos, Urban. Hosté: Kváča (Král) – Balinskis, Melancon, Vitásek, Štibingr, Derner, J. Dvořák, Rosandić – Birner, A. Najman, Faško-Rudáš – Flynn, Filippi, Frolík – Vlach, Jelínek, Rychlovský – Ordoš, Šír, Čederle. Rozhodčí Hribik, Veselý – Špůr, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8699 diváků

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE