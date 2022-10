„Dědek“ Hrňa je zpátky! Tys mě zabil, rozdýchával ránu do hlavy Kořenář

Hrňovu přesilovkovou dělovku z 25. minuty brankář Josef Kořenář dlouho rozdýchával. Gól z toho nebyl jen proto, že Liborovi Hudáčkovi v dorážce do odkryté brány přeskočil puk čepel hokejky.

„Mně se zdá, že to šlo do hlavy, pak mi (Kořenář) říkal: ‚Tys mě zabil!¨“ popisoval s úsměvem Erik Hrňa. „Škoda, jít puk o centimetr doleva, doprava, asi by to do brány spadlo.“ Brankář Sparty byl naštěstí v pořádku, ale sám přiznal, že Hrňovu jedovku hodně cítil.

„Jo, ta byla pěkná,“ přikývnul Kořenář, který se s Hrňou v Třinci potkal při krátkém angažmá v rozjezdu sezony 2020/21. „Chvíli jsem nevěděl, kde mi hlava stojí. Třásla se mi, nemohl jsem pořádně zaostřit. Naštěstí to bylo jen chvíli, pak bylo všechno v pořádku.“

600 zápasů? Jsem dědek

Hrňa do aktuální sezony naskočil z marodky poprvé. „Zase se nám zranili někteří hráči (Dravecký, Roman, dlouhodobě mimo hru je Vrána), tak se mě trenéři zeptali, jak na tom jsem,“ popisoval svůj návrat. „Chtěli, abych nasál atmosféru přímo na střídačce, takže jsem tam vyběhl jen na několik střídání, na přesilovku. Pro mě super, protože zápasy jen tak nenatrénuju. Nejtěžší je taková ta rychlost rozhodování, kde je nebo není nějaký hráč. Z ničeho nic mi tam třeba přijeli dva hráči a jen jsem koukal, co tam dělají. Dostat se znovu do tempa je nejtěžší.“

Faktem je, že na „nasávání atmosféry“ a tempa by těžko hledal lepšího soupeře. Sparta je těžká váha, poslední finálový soupeř Ocelářů, silný a ambiciózní klub. „Přesně,“ přitakal Hrňa. „Nejlepší je, když někoho hodíte do vody, aby se naučil plavat. Super, že to byl hned tak těžký soupeř a že jsem se tam na pár střídání dostal.“

Vsetínský rodák hrál za Oceláře duel číslo 600 (130 gólů+153 asistencí). Víc zápasů v historii klubu nasbírali pouze Jiří Polanský (918) a Jan Peterek (675). Hrňa je ovšem jediným pamětníkem všech čtyř mistrovských titulů (2011, 2019, 2021 i 2022).

„No, už jsme dědek,“ zasmál se útočník, který v třineckém dresu debutoval v sezoně 2007/08. „Je to fajn. Doufám, že bude držet zdraví a ještě nějaké zápasy přidám. Cítím se teď dobře, v pondělí si určitě ještě zabruslím, protože jsem toho v zápase moc neměl.“

Částka za jubileum? „Sám jsem si vypsal větší prémii už před zápasem. A protože jsem pokladník, tak jsem si ji určil sám,“ dodal s úsměvem.

Mistrovský prsten nemám

Na návrat na třinecký led se v dresu Sparty těšil i brankář Josef Kořenář (24). Sám si o něj řekl. „Domlouvali jsme se, jak si rozdělíme zápasy Kladno a Třinec už někdy před týdnem,“ líčil gólman. „Kuba (Kovář) s trenérem gólmanů se mě ptali, jak bych to chtěl. Já s radostí řekl, že si proti Třinci klidně zachytám.“

Kořenář byl v Třinci na začátku sezony 2020/21. Odchytal 11 zápasů, osm jich bylo vítězných. Pak se vrátil do zámoří, zachytal si NHL za San Jose. Po přesunu do Arizony v další sezoně nebyl spokojený s vytížením a rozhodl se pro návrat do Evropy. Plácnul si se Spartou.

„Návrat do Třince jsem si užil, s vítězstvím by to bylo lepší,“ popisoval po duelu. „Bohužel jsme prohráli, nedotáhli to do konce. Třinec byl disciplinovanější a asi zaslouženě si přetáhl vítězství na svou stranu. Bavili jsme se o tom po zápase v kabině. Já nemůžu soudit z minula, ale kluci říkali, že zápasy s Třincem jsou přesně takovéhle. Trošku je přehráváme, oni jsou disciplinovaní, víc kousají, víc si to vybojují. Říkali jsme, že musíme hrát celých šedesát minut. A i když je to 2:1 pro nás, tak to hrát jako oni. Když vedou, nahazují puky, stoupnou si do středního pásma, udělají velkou zeď a těžko se tam dostává.“

Podobný styl ostatně sám v Třinci zažil. Byť by se rozdíly našly. „Je to něco podobného,“ souhlasil Kořenář. „Je sice nový trenér, pár hráčů jiných, všechno stejné nezůstalo. Ale něco by se našlo, co bylo podobné.“

Na třinecké angažmá vzpomíná rád. Titul, který Oceláři získali na konci sezony, si ale nepřipisuje. „Můj titul se s pár měsíci tady nedá počítat,“ zasmál se. „Byl jsem rád, že jsem tu mohl být, užil jsem si to, bylo to pro mě super. Byl jsem rád, že jsem mohl někde být. Nehrát nikde, by bylo těžké.“

Památka na mistrovskou sezonu? „Prsten nemám,“ usmál se Kořenář. „Ale „mám dres, který jsem dostal.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:01. Hrehorčák, 37:41. Hudáček, 45:33. Marcinko, 50:10. M. Růžička Hosté: 21:16. E. Thorell, 31:19. Horák Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Hrehorčák, Svačina – Buček, Lyszczarczyk, Kurovský – Hrňa. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Krutil, Polášek (A), Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Safin, G. Thorell, D. Simon – Konečný, Vitouch, Přibyl. Rozhodčí Kika, Stano – Gebauer, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400 diváků) Návštěva 4 224 diváků

