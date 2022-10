Olomoucký paradox: Posun zápasu? Spartu odmítli, teď uprosili Třinec

Úvodní buly extraligového utkání mezi Spartou a Olomoucí v 16.00. Výkop fotbalového šlágru AC se Slováckem v 18.00. Aby fanoušci Sparty stihli oba zápasy? Nemožné. Proto hokejový klub žádal vedení Hanáků o posun startu duelu o dvě hodina na 14.00. Souhlas ale nedostal.

Olomouc chystá na výjezd do Prahy speciální vlak, v němž hráči pocestují společně s fanoušky. Odjezd je naplánován na 10.45 z hlavního olomouckého nádraží.

„Olomouc byla ochotná přistoupit na start zápasu ve 14.45 za podmínky zaplacení celého vlakového výjezdu pro jejich tým a příznivce. To by se však našemu klubu finančně jednoznačně nevyplatilo, proto jsme nabídli polovinu vyžadované částky,“ překvapuje tiskový mluvčí hokejové Sparty Marek Táborský.

Aby Pražané platili obří výjezd a cestu soupeřových hráčů a příznivců? Poněkud bizarní. Přesto by však holešovický klub kývnul, byť by musel na dřevo vysázet podle našeho odhadu zhruba 200 tisíc korun.

„Po analýze ticketingového oddělení jsme byli ochotní zaplatit celou částku pouze v případě startu zápasu ve 14.00, kdy by bylo reálné, že se náklady alespoň vyrovnají díky účasti více sparťanských fanoušků v O2 areně. Pouze v tomto případě by měli naši fanoušci dostatek času na pohodlný přesun na stadion na Letné. Věříme, že jakékoliv budoucí přesuny zápasů už proběhnou bez problémů ke spokojenosti všech stran,“ přidává Táborský.

Deník Sport a web iSport.cz oslovily také olomoucký celek. „Sparta nás kontaktovala se žádostí o přesun utkání na 14.00 s tím, že by byla dokonce ochotna kompenzovat náklady za náš speciální vlakový spoj. Za náš klub jsme soupeři chtěli vyjít vstříc, nicméně jsme navrhovali začátek utkání ve 14.45, což by podle našeho názoru bylo pro hokejové i fotbalové fanoušky Sparty dostačující, ačkoli i to by pro nás znamenalo výrazné komplikace,“ tvrdí marketingový manažer Simon Vejtasa.

A pokračuje. „Z organizačních i sportovních důvodů z naší strany nešlo souhlasit se začátkem utkání dříve než ve 14.45, ačkoli chápeme, že by to pro hokejové i fotbalové fanoušky Sparty bylo příjemnější. Přesunem na 14.00 bychom však mj. naopak poškodili fanoušky našeho klubu, kteří již vyprodali osm vozů našeho speciálního vlaku.“

O jaké poškození by přesně posunem o 45 minut šlo, však neuvedl. Byť je na druhou stranu jasné, že šíbovat v jízdním řádu železnic se speciálním vlakem, není snadné.

Trefně pak Vejtasa argumentuje tím, že reagovat mohl i fotbal. „Myslíme si, že primárním problémem je určení začátku fotbalového utkání na 18.00 necelý měsíc před úředním termínem v době, kdy začátek hokejového utkání je znám již téměř půl roku. Hokejové kluby musí složitě vyjednávat posuny začátků zápasů kvůli tomu, že televizní vysílatel není ochoten posouvat začátky fotbalových utkání, ačkoli by to dle našeho názoru minimálně v tomto případě neznamenalo žádný problém (např. na 19.00 tak, jako začínají hlavní televizní utkání až do neděle 23. října, což by jednoduše vyřešilo celou situaci).“

V návaznosti na tuto skutečnost pak působí poněkud zvláštně žádost Olomouce, aby byl úplně odložen dnešní extraligový zápas v Třinci z důvodu rozsáhlé marodky v řadách Hanáků. Oceláři prosbě vyhověli. „Velmi děkujeme Třinci za to, že nám vyšel vstříc s naší žádostí o odložení utkání. Marodka v našem týmu byla velká už před utkáním s Kometou, po kterém se rozrostla o další hráče. Přístupu Třince si mockrát vážím a ještě jednou děkuji za přesun zápasu na jiný termín,“ napsal Erik Fürst, generální manažer klubu.

Není to přitom tak dávno, co Olomouc odmítla kvůli zdravotnímu stavu zdecimovaných Vítkovic jednodenní odklad dvou zápasů play off letos v březnu. „Mužstvo je v úplně dezolátním stavu. Někteří opravdu doslova nemohli vstát z postele. Vysoké horečky, 39 až 40 stupňů. Nechci být jmenovitě konkrétní, ale jednoho hráče musela odvézt záchranka,“ vysvětloval tehdy sportovní ředitel Roman Šimíček.

Nepomohlo ani vedení soutěže. Musela by totiž souhlasit Olomouc, což se nestalo. „Schválení žádosti by připadalo v úvahu pouze v případě souhlasu soupeře, který by byl dokladem toho, že obě mužstva jsou s takovým postupem včetně souvisejících rizik srozuměna,“ popsal tehdejší ředitel extraligy Josef Řezníček.

