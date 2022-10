Smoleňák hecoval Formana, že bere 800 tisíc: On to vykecal? Fóry mě baví

Hradec překvapil, když v úterý našlápnutou Spartu porazil 3:2. Pořád ho trápí velká marodka a favorita stejně přetlačil. Do paměti se vrylo i hecování Radka Smoleňáka s Miroslavem Formanem. Kapitán Mountfieldu si soupeře dobíral, že bere pořádný balík. „Mně to přijde dobrý, přece nebudu nonstop nasranej. Sem tam situaci odlehčíte, nebo někoho popíchnete. Proč ne?“ vysvětloval úsměvnou situaci Smoleňák.

Jakmile zápas skončil, vybuchl na hradecké straně velký gejzír radosti. Hodně cenné porazit Spartu?

„Je to tak, hodně dlouho jsme nad ní nevyhráli za tři body, čekali jsme devět zápasů. Jasný, že to proti nim emotivní je, protože na druhé straně stojí tým, o kterém se pořád píše, jak jsou všichni úžasný, že mají nejlepší kádr a já nevím, co všechno. Abyste je porazili, tak všichni musí podat nadstandardní výkon, hrát silně jako tým. Přesně tohle jsme převedli.“

Nejdřív se zdálo, že zápas míří jasně k vám, mohli jste vést klidně 4:0. Pak Sparta srovnala ale na 2:2, přehrávala vás. Bylo těžké se z toho sebrat?

„Od začátku sezony se s produktivitou docela trápíme. Zaplaťpánbůh nedostáváme ale moc gólů, protože oba brankáři nám chytají, udrží nás v zápase. Jo, se Spartou to mohlo být po první třetině hotové, my ale góly nedali. Zůstávali jsme dál pozitivní. Těší mě hlavně, že jsme to po vyrovnání nesložili a šli si dál za výhrou. Obzvlášť jsem rád za Kellyho Klímu, který dal konečně gól (první v sezoně). Zasloužil si ho.“

Z tribuny mi přišlo, že jste jeho ránu tečoval. Špatný odhad?

„Špatný, já tam dělal klasicky jen volavku. Kelly to prostřelil.“

Takže přes vaše velká záda Kovář nic neviděl?

„No, velký záda jsou tak asi jediný, co teď mám.“ (usměje se)

Mountfield HK - Sparta: Nahození Kellyho Klímy od modré skončila za Kovářem, 3:2 Video se připravuje ...

Sám zůstáváte na třech gólech, teď máte čtyři zápasy na suchu v řadě. Taky byste potřeboval něco prostřelit?

„Rád bych gólů dával víc. My jich celkově dáváme málo, což týmu prostě chybí. Spousta z nás se nemůže trefit. Věřím, že to prolomíme brzo. Ale stejně moje role je už trošku jiná, musím být vidět vepředu, ale mám i jiné úkoly, abych víc pracoval pro mužstvo. Potřebuju dát všechno dohromady.“

Co ale zůstává, to jsou vaše rýpance. Sparťan Miroslav Forman po zápas vykládal, že jste si ho dobíral, jak v Hradci berete 800 tisíc měsíčně. To je hodně, ne?

„On to vykecal? Ptal se mě, kolik mám po zdanění, každý to má jinak. (rozesměje se) Viděl to u vás napsané Dominik Graňák, tak mi hned po zápase psal, že jsem v minulé sezoně vykládal, jak beru 600 tisíc. Všem ubrala inflace, mně se přidalo. Ne, tohle je takový to hecování při zápase, Formič mi něco řekl, mně to v tu chvíli přišlo vtipný, tak jsem to vypustil. Aby to někdo nepochopil blbě, byl bych rád, kdyby tolik bral, ale neberu.“

Čím to, že ve vyhecovaném a ostrém zápase dojde i na takové fórky?

„Známe se dlouho. Občas narazíte na kluky, kteří jsou vtipní a něco si s nimi řeknete. Pak jsou i suchaři, ale zrovna Formič patři mezi hodně zábavný protihráče. Baví mě na něj něco zkoušet. Mně to přijde dobrý, přece nebudu nonstop nasranej. Sem tam situaci odlehčíte, nebo někoho popíchnete. Proč ne? Patří to k tomu, je to i lepší, než si s někým nadávát do čur..., ne?“

Jednoznačně. Potěší, když se někdo na ledě na hlášku chytne?

„Jasně, občas vám to někdo vrátí a dostane vás. Když mi říkají něco o zubech, tak to mi přijde už starý... Ale taky mi říkají, jak už na bruslích jen lezu. Zasměju se tomu taky, mám rád fóry, který jdou i směrem ke mně. Málokdy se urazím, vlastně ani nepamatuju, kdy by to bylo.“

Dovedu si představit, když do vás soupeř jde, že se na ledě ploužíte, vy se pak trefíte, pusu asi nezavřete. Trefa?

„Někdo takový není, ale mě to baví, mám podobné věci rád. A hraje se mi i líp, když je to trochu od rány od fanoušků, nebo od protihráčů. Myslím si, že hokej je už hodně strojovej, v uvozovkách v klidu. Jakýkoliv zpestření je pak fajn.“

Ještě zpátky k Hradci. Pořád vám chybí šest hráčů, z osmi je to posun, ale marodka je pořád dost velká. Semkne takový stav zdravé torzo?

„Jasně, celé je to ale hrozně těžký hlavně pro naše beky. Moc jich nemáme, klobouk dolů před klukama, který hrajou za všechny naše marody. Musíme se snažit posbírat co nejvíc bodů bez nich. Těšíme se, až budeme komplet, protože pak budeme ještě silnější.“

Postoupili jste jako jediný český klub v Lize mistrů, teď máte tři výhry ze čtyř zápasů. To má s obří marodkou docela cenu, ne?

„Jo, taky ale vidíte, že zápasy můžeme prostě vyhrát jedině jako celek. Rádi bychom tady měli špílmachra, který by nám zápas udělal, ale nemáme ho. Když jsme uspěli, tak vždycky jedině proto, že každý podal nadstandardní výkon. Pokud se třeba jen u dvou z nás není takový, je to strašně znát.“

