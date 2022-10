Co se (ne)stane v Litvínově: konec GM, odvolaný Růžička a další Ručinský

Smutná je nálada města Litvínova. Za dvanáct kol nové extraligové sezony zvítězila Verva jen dvakrát, stávající série porážek se protáhla na pět utkání. Tým trčí na dně tabulky s tříbodovým odstupem od Českých Budějovic, tedy úplně jinde, než by měl být. Opakují se otázky, jež padaly už v předchozích letech. Sáhnou do hráčů? Co trenér Vladimír Růžička? Část fanoušků žádá odchod generálního ředitele Pavla Hynka. Web iSport.cz nabízí scénáře, co se může nebo taky nemůže stát.