Sudí nestihl uhnout, po ráně musel z ledu. Náhradníka našli ve vedlejší hale

Nešťastným momentem bylo zranění hlavního rozhodčího Reného Hradila. Už v 9. minutě se u hrazení nestačil při liberecké přesilovce vyhnout dvěma rivalům bojujícím o puk a zůstal v bolestech ležet na ledě.

S pochroumanou nohou ho museli odvést na ošetření, zbytek třetiny vedl Jakub Šindel s čárovými Markem Hlavatým a Šimonem Synkem. Náhradu se podařilo najít rychle.

Od druhé třetiny se k rozhodčím přidal Ondřej Šudoma, který ve vedlejší hale pískal juniorský zápas mezi Vítkovicemi a Kometou (2:3). V elitní soutěži naskočil Šudoma poprvé, kromě mládeže za sebou má duely prvoligové Chance ligy.

Vítkovice - Liberec: Bolestivý moment pro sudího Hradila! Po nešťastné srážce opustil led jen s pomocí hráčů Video se připravuje ...

„Náradní sudí" hned na začátku druhé třetiny viděl vítkovický uragán. Ostravané za 116 vteřin nasázeli tři góly a utekli na 5:1. „Kolaps, nedokážu si to vysvětlit,“ nechápal liberecký kapitán Petr Jelínek. „Nesmyslně jsme dostávali góly z brejků, tohle nás stálo zápas. Přitom jsme si o první přestávce řekli, že na to vlítneme.“

Liberecký trenér Patrik Augusta si bral oddechový čas. „No...nechválil jsem,“ přiznal dodatečně. „Chtěl jsem, ať se vrátíme k naší hře. Úplně jsme z ní vystoupili a vypadali jsme, jako bychom se poprvé sešli. Vůbec jsme nehráli, co jedenáct zápasů před tím. Potřebovali jsme se trošku srovnat, vrátit k systému.“

O střídání brankářů Bílí Tygři neuvažovali, Daniel Král zůstal celý zápas. „Myslím, že to nebyla chyba gólmana, chytal dobře. Měli jsme tam velká okna, moc jsme ho nepodrželi," postekl si Augusta.

Za Vítkovice se trefil i jubilant Rastislav Dej, hrál osmistý zápas v extralize. „Vážím si toho strašně moc,“ nezastíral. Víc ho však těšila demolice Liberce. „Nakoplo nás vyrovnání na 1:1, ale věděli jsme, že Liberec nemůžeme nechat nadechnout, je to silný mančaft. Vždyť ještě v šedesáti minutách neprohrál. Jsme rádi, že jsme to zvládli i pro Polyho. Byla veselejší atmosféra, chtěli jsme mu vítězství věnovat. Skvělý člověk, jeho kariéra je obrovská.“

Ostatně Roman Polák už před zápasem vypsal pro Vítkovice i speciální prémii. Bonus pro kabinu. „Díky Romanovi to byl speciální večer,“ přitakal vítkovický trenér Miloš Holaň. „Chtěli jsme mu vzdát hold. Možná nás to v úvodu trošku ovlivnilo, ale kluci našli sílu, otočili skóre a rozhodli ve druhé třetině. Pak už jsme to chtěli s pokorou odehrát, vyhráli jsme zaslouženě.“

Dalšími dvěma asistencemi se blýsknul vítkovický obránce Juraj Mikuš. Celkem už jich má 12 a je nejlepším nahrávačem extraligy. To ale neřeší. „Osobní statistiky moc nesleduju, snažíme se o týmový výsledek a daří se nám jako celku. Podali jsme velmi dobrý výkon, 55 minut jsme byli lepší.“

Podle Mikuše bylo klíčové, že se Ostravané nedali zaskočit dobrým nástupem Liberce. Bílí Tygři byli v úvodu lepší, vedli 1:0. „Bylo super, že nás gól nerozhodil, trochu jsme rozhýbávali nohy po ceremonii, ale postupně jsme dostali zápas pevně do rukou,“ dodal Mikuš.

