Východočeské derby bralo dech, slaví Pardubice. A Košťálek je démon

Zábava na absolutním maximu. „Hezký hokej před výbornou kulisou,“ hlásil i pardubický trenér Radim Rulík. Přes deset tisíc lidí v hledišti nakonec oslavovalo výhru Dynama nad Hradcem 5:2. Zápas ale nestrhnul jen plným barákem. Bavil vás hokej, a to tak, že opravdu hodně. Parády ofenzivního démona Jana Košťálka? Rozpumpovaný Robert Kousal? Užívali jste si náraz dvou ofenzivních týmů. Pardubice prodaly svoji vysokou individuální kvalitu.

Pár zápasů v řadě Pardubice zrovna neuchvátily. Menší krize? Ano, asi by se tomu tak dalo říkat. Jenže kolikrát byste jejich slabší období klidně brali. V předchozích čtyřech zápasech Dynamo uhrálo pět bodů. Naprázdno vyšlo jen s Karlovými Vary, ale cítili jste, že válec si dal na chvíli pauzu. „Hezký hokej před výbornou kulisou,“ vychutnával si ovšem poslední výkon trenér Radim Rulík

Teď se jeho tým rozkýval. Bohužel pro Mountfield. Chvíli se tedy ve vyprodané hale proháněl Radek Smoleňák s nataženým hradeckým dresem. Ukazoval na logo. Jeho teč poslala Mountfield do vedení. Zdálo se, že jeho tým může favoritovi slušně zatápět. Zůstalo u toho jen pár minut. „Mohli jsme dát gól i na 2:0. Jenže místo toho Pardubice srovnaly. Když jsme se nadechovali, tak jsme udělali vždycky nějakou hrubku a skončilo to v naší síti. Bohužel,“ mrzelo pak Smoleňáka.

Poznali jste, jak důležití jsou pro Pardubice obránci Jan Košťálek s Peterem Čerešňákem, oba se trefili, ale hlavně dokázali hru řídit, měnit tempo, rozjíždět akce. „Je tam opravdu hodně znát jejich rozehrávka. Skoro na sto procent dostanete puk tak, jak potřebujete. Pak je fajn hrát,“ chválil i Robert Kousal, který posbíral celkem tři body (2+1).

Jak se na extraligový hit nachystal Košťálek? Na rovinu, válel. Rozdával smrtelně nebezpečné pasy, jeho střílené nahrávky se měnily na jednohubky, do kterých stačí strkat párátka (hokejky). Tahle srovnal na 1:1 Kousal. Jasně vědomá věc a náramná souhra. „Jak napřahoval, tak jsem věděl, co udělá. Snažil jsem se postavit do dráhy střely,“ líčil útočník.

Pardubice - Mountfield HK: Vyrovnáno! Košťálkovu střelu tečoval Kousal, 1:1 Video se připravuje ...

A pak se dostavil i jeden vyloženě lahůdkový moment, Košťálkův gól, který mu zase nachystal Kousal. Jako když vystřihnete z počítačové hry NHL 2002. Držíte mezerník, než vám brankář odjede doleva, pak zmáčknete šipku doprava, pouštíte mezerník. Puk letí do odkryté branky.

Nádhera, která znamenala gól na 3:1 a další pardubický bengál. Po čtvrté trefě ve 27. minutě si bral Tomáš Martinec oddechový čas, aby roztopenou pardubickou lokomotivu zastavil. Vyšlo, že puky do hradecké branky přestaly padat. „Chtěli jsme se zkoncentrovat na hru, pořád zbývala dlouhá doba se zápasem něco udělat. Dostali jsme dva góly během krátké doby,“ vysvětloval trenér.

Pardubice první čtvrtinu končí na prvním místě, hodně se mluví o velkých posilách. Ale kromě nich válí i Kousal. S Lukášem Radilem a Tomášem Zohornou vyrostl tam, kde má potenciál. Rychlý, kreativní, gólový, ale i hodně nepříjemný soubojový útočník. Když mu nadhodíte téma životní formy, tak se na chvíli zamyslí. „Asi jsem se cítil v životě i líp,“ lehce se pousměje. „Jsem rád, že mi to nějak jde, ale nechtěl bych to nějak zakřiknout. Určitě mám v sobě herně pořád ještě víc,“ slibuje. Zatím si drží po dvanácti utkáních průměr bodu na zápas.

Na pardubické straně zaujala ještě další gólmanská rošáda. Obvykle byste asi neváhali, Dominik Frodl vychytal dvakrát za sebou nulu. Přeci musí pokračovat, ne? Ne, tady ne. S gólmany mají plán, kdy se o zápasy maskované hvězdy dělí a jede se podle něj. Takže po Frodlově jízdě nastoupil Roman Will. „Vůbec nebylo na pořadu dne, že bychom plán měnili, takhle to bylo dané dopředu. A Roman byl vynikající, rychlý. Byl to i jeho zápas,“ dodal ještě Rulík.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE Mountfield HK Vše o klubu ZDE