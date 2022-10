Zacharovi konečně spadla opice ze zad, gólem pokořil „svůj“ Liberec

Vítězové si mohutně zvedli náladu, která po prohrané východočeské bitvě bývá vždy na bodu mrazu. K cenné výhře jim přála i nejedna gólová klika, pro její přízeň si však poctivě a usilovně došli kompaktním výkonem, výborným pohybem a uválčenými osobními souboji. Prostě a jednoduše: chtěli to víc.

Hosté vedli 2:0, 4:1, kralovali, pak si ovšem zdřímli a Michaelu Frolíkovi dovolili přivolat drama. To odvály až dva přesně mířené hradecké pokusy do opuštěné klece.

Mountfield vedly ke třem bodům trefy neobvyklých autorů, obránce Bohumil Jank z brejku ohlásil první sezonní gól a uskřípnutí přestávky po 21 extraligových utkáních, Marek Zachar se přičinil po osmnáctizápasové pauze v osobním zápisu a taktéž sezonní premiérou. „Jsem rád, že jsem to protrhl, i když to bylo zrovna proti Liberci,“ připomněl svou bohatou historii v klubu, odkud se pod Bílou věž vydal.

Gól si zasloužil za přístup, navíc prokázal perfektní orientaci v nepřehledné situaci, kdy poslal puk mezi Kváčovy betony a zvýšil na 3:1. „Byla tam melta, přikopl jsem si puk, plácl do něj, zavřel oči a bylo to. Asi to takhle budu muset dělat víckrát,“ usmíval se excelentní bruslař, jenž však mívá slabší úspěšnost při zužitkování připravených šancí.

Nyní doufá, že jeho čekací termíny na přesné rány budou kratší. „Po takové době z hráče vždycky spadne opice na zádech, jak se říká… Pomůže to v sebevědomí, ve hře to zvedne psychiku,“ líčí.

Ač někdejší kapitán dvacítky není tolik produktivní, kouč Tomáš Martinec je s jeho příspěvky pro tým spokojený. Jeho deviza leží jinde než v čárkách do bodování. „Jsem rád, že je Marek v naší organizaci, odvádí skvělou práci. Věřím, že jeho výkony budou ještě lepší a začne mu to tam teď víc padat,“ těší se.

Hradci vyšlo po derby překopání sestavy. Ta agresivním napadáním liberecké rozehrávky od prvních střídání nedovolila rivalovi klasické hrátky s důvtipnými kombinacemi. A záložní plán Severočeši nenašli.

Navíc působili až nečekaně mdle, bez jiskry. „Přišlo mi, že na hráče už po prvním gólu padla deka, že utrpělo jejich sebevědomí a nevěřili si,“ bylo divné kouči Patriku Augustovi. „Inkasovali jsme a přenechali aktivitu soupeři, jenž byl lepší v osobních soubojích a dával branky, jakmile potřeboval. Za první dvě třetiny jsme si nezasloužili ani zremizovat. Škoda, že jsme nehráli od začátku tak jako ve třetí části,“ štvalo Augustu.

Jeho tým už se definitivně přestal uklidňovat, že boduje v každém duelu. Sada 11 duelů s odměnou skončila v úterý, následovaly dva výprasky vyfutrované dvanácti inkasy. Liberec čeká v příštích dnech práce.

