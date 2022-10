Šéf Litvínova: Nejsme pro hráče první volba. Růžička cítil, že se něco stane

Ani celý rok nevydržel Vladimír Růžička po návratu do domovského klubu. Mluvil o medaili, místo bodových hodů v nové sezoně bobtnala série litvínovských krachů. Verva spadla na dno, nůžky se začaly rozevírat. „Trenéři nedostávali žádná ultimáta, ale nepodařilo se to zlomit,“ vrací se generální ředitel klubu Pavel Hynek k Růžičkovu konci.

Za sedm let od titulu Verva jen jednou postoupila do play off, jinak se potácela na spodku tabulky. Ve vedení se střídaly garnitury, výsledky byly pořád bídné. Před dvěma lety nastoupil na pozici klubového šéfa Pavel Hynek. Od začátku se stal terčem části fanoušků, vystoupili proti němu bývalí hráči. Jako jeden ze srdcařů Robert Reichel, který je teď členem nového trenérského štábu. „Vážím si toho, že chce pomoct. Na rozdíl od jiných,“ připomíná litvínovský boss.

Začneme Vladimírem Růžičkou. Ještě před týdnem nebyl trenér téma, ale situace dospěla k jeho odvolání. V přípravě si přitom tým vedl velmi dobře, od začátku sezony však bylo pořád něco špatně. Už nebylo na co čekat?

„Nemá cenu se vracet k přípravě. Mužstvo vypadalo, že má lauf, z devíti zápasů sedm vyhrálo. Ale byla to jen příprava. Do sezony jsme šli plni optimismu. Přišly tři porážky, po nich jsme dokázali bodovat a po dvou vítězstvích věřili, že jsme to nastartovali. Jenže potom jsme ztratili dobře rozehrané utkání v Brně, kde jsme byli lepší. Od té doby se to s námi táhlo. Udělali jsme jeden bod doma s Pardubicemi po bojovném výkonu. Série porážek se najednou natáhla už na sedm.“

Zvrátil to neúspěšný víkend v Olomouci a Vítkovicích?