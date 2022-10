Kempného výživná premiéra. Nejvíc minut, asistence, pět střel a hity

Zatímco ve fanshopu se už prodávaly dresy Michala Kempného, on sám k utkání nastoupil v trikotu, na kterém ještě jmenovka scházela. Kromě volného bílého pole měl na zádech číslovku 24. V přípravě v Seattlu, předtím ve Washingtonu i v národním týmu přitom vždy nosil šestku. Měl ji na helmě, svítí u něj i na webu Pražanů. „Šestka se nestihla udělat. Nějak mi to nevadilo, ale příště už bude,“ culil se po premiéře.

Naskočil v obranné dvojici s Ondřejem Miklišem. Start do utkání mu ideálně nevyšel. Hned při druhém střídání Kempnému coby poslednímu bekovi smolně přeskočil puk hokejku, Dominik Lakatoš ale únik v gól neproměnil. Pak se však novic rozehrál. Byť v sezoně odehrál jen necelá dvě utkání v přípravě NHL a poté dva duely na farmě v AHL, do rychlíku naskočil svižně.

Kempného premiéra v číslech Body 1 (0+1) Plus/minus +2 Trestné minuty 2 Celkový čas na ledě 24:04 Čas v přesilovce 1:20 Čas v oslabení 4:44 Střely 5 Bloky 3 Hity 2

Šetření nového borce, který se stále srovnává s časovým posunem? Kdeže. Kempný byl nejvytěžovanějším hráčem Sparty. Časem na ledě šel přes 24 minut. Během šesti let v NHL tolik času neodehrál ani jednou! „Jsem rád, že mám důvěru, že jsem dostal čas na ledě. Budu se to snažit splácet. Chci odvádět práci, jak mám, aby byl náš tým úspěšný.“

Zahajoval drtivou většinu oslabení, odehrál i jedinou přesilovku domácích. Byl na ledě u všeho důležitého. Srovnání Ostravanů na 1:1 předcházel jeho faul. „Prostě jsem zakopl. Zůstala mi špička v ledu, šel jsem dolů a fauloval jsem,“ pokrčil rameny. Soupeř by mu frknul, tak zatáhl za ruční brzdu. Hned o 35 sekund později šlo ale černé esko znovu do vedení. Kempný skvěle podpořil útok. Navázal na sebe hráče soupeře a uvolnil tak pro přihrávku Erika Thorella.

Byl pak také u srovnání na 2:2 a u vítězné trefy v prodloužení. U té zapsal asistenci. „Jsem rád za každou akci. Jsem rád, že jsem byl na ledě fakt u všeho, u důležitých momentů. O tom je hokej. Chci si to užívat, už teď se těším na další zápas.“

Zátěž zvládl i přes nedávný otřes mozku a výpadek. „Byl jsem v plné přípravě. Hlava i celé tělo v pohodě. Akorát se pořád trochu srovnávám s časem. Je to devět hodin posun, takže to trvá, než spadnu do normálu. Naskočil jsem po nějakých sedmi letech. Návrat byl hektický, už jsem se hrozně těšil na zápas, až do toho naskočím. Těšil jsem se na českou atmosféru, přišla moc pěkná návštěva. Užil jsem si to,“ přidal Kempný.

Jeho výkon se zamlouval i trenérovi Pavlu Paterovi. „Byl vidět. Byl u všech tří gólů, co jsme dali. Je to samozřejmě rozdílový hráč a my jsme rádi, že ho tu máme. Hned v prvním utkání to potvrzoval.“

Vítkovicím, které nakonec z metropole odjely s bodem, scházel ofenzivní lídr Peter Mueller. „Má nějaké zdravotní problémy. Zatím ale nevíme, na jak dlouho to bude,“ vysvětlil citelnou absenci asistent kouče Ostravanů Radek Philipp. Marodka trápí i Pražany. Chyběla jim pětice útočníků Daniel Přibyl, David Kaše, David Dvořáček, Jan Buchtele a Miroslav Forman.

