Mladík Sparty si dá pauzu kvůli zdraví, Graňák utnul výpomoc: Nejlepší řešení

Hokejová Sparta hlásí dvě změny v kádru. Zkušená slovenská výpomoc do obrany Dominik Graňák (39) na vlastní žádost v klubu končí. Prostřednictvím webu Sparty oznámil přerušení kariéry útočník Patrik Prymula. Teprve 21letý hráč rozvázal s klubem smlouvu a chce se plně věnovat rekonvalescenci.

Patrik Prymula do extraligy v dresu Sparty poprvé nakoukl v sezoně 2020/21, v té minulé už v ní odehrál dokonce 37 zápasů s bilancí 1+4. Dvakrát se gólově prosadil i v Lize mistrů. Mimochodem se také „proslavil“ díky strýci epidemiologovi Romanu Prymulovi, který byl během pandemie covidu-19 poradcem premiéra Andreje Babiše a krátce také ministrem zdravotnictví.

Nyní se však mladý útočník rozhodl ze zdravotních důvodů přerušit kariéru. „Nechci v tuto chvíli riskovat další zranění kolena. Cítím, že mé zdraví má teď absolutní přednost. Proto jsem se rozhodl pro pauzu na zotavení,“ řekl Prymula pro klubový web Sparty, která mu chce poskytnout čas a vše potřebné, co mu pomůže k návratu.

„Zůstává naším hráčem a vždy bude mít naší podporu. Přejeme mu, aby se dal co nejrychleji znovu do pořádku,“ prohlásil sportovní ředitel klubu Jaroslav Hlinka.

Hráčem Sparty nicméně nebude zkušený 39letý bek Dominik Graňák, který dorazil jako výpomoc v době velké marodky v defenzivních řadách. V posledních dnech se nicméně dal dohromady a začal nastupovat Michal Moravčík a do O2 areny také dorazila zvučná posila ze zámoří Michal Kempný.

Žřejmě i proto předčasně výpomoc na vlastní žádost Graňák ukončil. „Jde o mé vlastní rozhodnutí. Cítím, že má hlavní podstata mé přítomnosti ve Spartě se už naplnila a vnímám to jako nejlepší řešení pro obě strany. Loučíme se v dobrém, bylo to moc příjemné angažmá, všichni se tu ke mě chovali skvěle. Přeju Spartě v této sezoně jen to nejlepší,“ dodal.

