Flek o formě Komety: Skvělá parta, hrajeme dobře. Čiliak byl jen v civilu

Vyhráváte, daří se vám. Hraje to teď samo?

(úsměv) „Samo se to určitě nehraje. Ale jsme rádi, že jsme na vítězné vlně. Na týmu je to vidět, věříme si. Teď hrajeme dobře a doufám, že v tom budeme pokračovat. Proti Budějovicím jsme dali gól z přesilovky a neinkasovali jsme v oslabení. To nás těší, protože čísla jsme neměli optimální. Měli jsme nejhorší oslabení. Hodně jsme na tom zapracovali a v posledních utkáních už moc gólů nedostáváme. Makáme na tom.“

Místo distancovaného Luboše Horkého naskočil do vaší lajny Radek Koblížek a byli jste u všech branek.

„Kobla je šikovný hráč. Sezonu jsme spolu začínali. Na ledě o sobě tak nějak víme. Myslím, že člověk si dokáže vyhovět s každým. Máme tady skvělou partu a každý z nás je výborný hokejista. Jde jen o to se domluvit na ledě.“

Pomáhají vám k bodům i fanoušci?

„Je hrozně znát, když přijde plný barák a žene nás dopředu. Je úžasné, jak nás fanoušci podporují. Hrozně si to tady užívám. To, že hodně zápasů vyhráváme o gól, svědčí o týmovém duchu, bojovnosti a odhodlání dojít si pro tu výhru. Jsem taky zastáncem toho, že kolikrát je důležitější vyhrát 3:2 než někomu nasypat 5:0. Něco to o mužstvu vypovídá. Zpočátku jsme se trošku prali se systémem, pro řadu kluků to bylo něco nového. Myslím, že jsme nebyli moc pevní v hlavách. Postupem času tomu každý začal věřit a evidentně ten systém funguje. Nedá se říct, že bychom na tom byli najednou líp fyzicky. Jde o to, že každý dodržuje to, co má a vidíme, že je to úspěšné.“

Jak jsou pro váš úspěch důležití brankáři Furch s Čiliakem?

„Máme neskutečnou dvojici, klobouk dolů před klukama. Oba nás neuvěřitelně drží. Proti Motoru bylo v první třetině několik nebezpečných střel ze slotu, kdy už jsem si říkal, že to musí být v bráně. A Furcháček to chytil. Je obrovská zásluha obou gólmanů, že je Kometa tam, kde je.“

Máte suverénně nejefektivnější přesilovou hru v extralize. V čem spočívá její kouzlo?

„Je to založené na šikovnosti hráčů. Jednička to hraje spolu dlouhou dobu, má výborný vzorec. Ti kluci o sobě vědí, mají víc variant. Myslím, že je to pro soupeře hodně nečitelné. Není to o tom, že by hráli třeba jenom spodní variantu. Holas (Petr Holík) to výborně řídí. To je jeho parketa. Patří na této pozici bez debat do top 3 v extralize.“

Moc pozadu nezůstává ani vaše formace.

„My tam chodíme jako dvojka a taky máme slušnou úspěšnost. Byť to hrajeme společně první rok. Já jsem tu nový, Kobla taky, plus jsou tam kluci z Finska. Každý plní, co má a funguje to. Hrajeme to trošku jinak než jednička, ale velký rozdíl nevidím. U nás to řídí Kim Strömberg, který vidí hru a je taky hrozně šikovný. I my máme víc variant. Jsem hrozně rád, že se daří jedničce i nám.“

