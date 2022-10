Hořký návrat: Frolík si popovídal se sestrou Pavelce. Ale pak řešil krizi

Po zápase vylezl z kabiny a uviděl spoustu známých tváří. Dal se s nimi do řeči. Ale pro útočníka Michaela Frolíka, který na kladenském zimáku hokejově vyrostl, to byla jediná radost. Jinak musel jako člen uvadlého libereckého týmu skousnout pátou porážku. „Je to nepříjemný, musíme se z toho rychle vyhrabat,“ hlásil zkušený 34letý útočník, který si ve čtrnácti zápasech připsal solidních 11 bodů (7+4).

Po utkání si popovídal i se sestrou gólmana Ondřeje Pavelce, která se sama hokeji aktivně věnuje. „Pozdravili jsme se, příjemně jsme si popovídali. Byli se podívat i naši. I moje děti, i když asi jenom na chvíli. To bylo moc fajn,“ říkal liberecký útočník.

Ale to, že jste opět prohráli, už moc fajn není, že?

„To tedy ne. Je to nepříjemný, těžko něco říkat hned po zápase. Jsme trestaní za chyby, které uděláme. Sráží nás to dolů. Začátek jsme neměli špatný, po první třetině jsme vedli 2:1. Pak asi rozhodla druhá část, kdy to otočili, dostali jsme dva góly v oslabení. Takové zbytečné fauly v útočném pásmu. A třetí gól? To jsme trochu hráli hurá hokej při tom střídání, ujeli nám dva na jednoho a to se nesmí stávat v tak důležitých momentech zápasu. To rozhodlo. Pak jsme se snažili třetí třetinu to otočit, ale bohužel to nedopadlo.“

Je to začátek krize? Nebo jak byste to pojmenoval?

„Ze zkušeností vím, že každý tým si během sezony projde menší nebo větší krizí. Teď záleží na nás, jak dlouho to bude trvat. Zápasy jdou rychle za sebou, takže se to nabaluje. Musíme se snažit co nejdřív to utnout. Teď budeme mít další šanci v neděli proti Litvínovu. Další těžký zápas. Oni bojují o všechno. Musíme se snažit to utnout co nejdřív a vyhrabat se z toho.“

Jak se cítíte na ledě vy? Celkem hodně bodujete…

„I tak můžu hrát pořád líp. Navíc góly bych vyměnil za vítězství. Já jsem sem nepřišel honit osobní statistiky… Není lepší pocit, když se vyhraje a v kabině si můžeme zakřičet. To nám teď chybí. Musím se snažit pomoct týmu zápasy vyhrávat. Musíme zabojovat doma už v neděli.“

Jste zpátky v první lajně, kde jste se sešli s Birnerem a Filippim, dalšími velezkušenými útočníky.

„Trošku se s tím míchá, moc se nevyhrává, uvidíme, co přijde příště. Teď jsme tam nejzkušenější kluci, je to trochu na nás, abychom nějaké góly dali a strhli mužstvo. Musíme být ti, kteří to potáhnou, a zlomíme to.“

Stihl jste prohodit pár slov s kladenskými hráči? Nebo s Jaromírem Jágrem?

„Ne, během zápasu na sebe jenom mrkneme, třeba s Plekym jsme si řekli čau… Jinak jsem s nikým nemluvil, soustředil jsem se maximálně na náš výkon. No a teď po zápase není nálada ideální, takže spíš to tady chce člověk co nejdřív zabalit a jet pryč.“

Ale jinak je to pro vás stále speciální?

„Byl jsem tady už jednou v přípravě, ale je to vždycky speciální. Dolehne tady na mě dětství a všechno, co jsem prožil v mládí. Stadion je pořád hodně podobný. Vzpomínky se vracejí. Budu na to vždycky rád vzpomínat. Hlavně na dorost a juniory, kdy jsme měli tým fakt dobrý, vyhrávalo se. Ale teď pochopitelně mám v hlavě hlavně to, že jsme tady prohráli. Musíme se z toho rychle vyhrabat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:05. Indrák, 20:28. Brodecki, 28:58. Klepiš Hosté: 03:12. Balinskis, 15:16. Birner Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Kehar, Babka – Bláha, Plekanec (C), Filip – Michnáč, Klepiš, Zikmund (A) – Melka, Indrák, M. Procházka – Beran, Machač, Brodecki. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Melancon, Vitásek, Štibingr, Derner, J. Dvořák, Rosandić – Birner (A), Filippi, Frolík – Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský – Flynn, Jelínek (C), Ordoš – Vlach, Šír (A), Dlouhý. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Lhotský, Ondráček Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3862 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 15 7 4 3 1 48:31 32 2. Vítkovice 16 8 1 4 3 53:43 30 3. Brno 15 7 4 0 4 47:36 29 4. Olomouc 13 6 3 0 4 35:27 24 5. M. Boleslav 15 5 3 3 4 34:30 24 6. K. Vary 14 6 2 1 5 39:44 23 7. Mountfield 14 6 1 1 6 32:33 21 8. Sparta 15 4 4 1 6 40:42 21 9. Třinec 13 5 1 3 4 34:33 20 10. Liberec 14 2 4 5 3 41:40 19 11. Plzeň 15 4 2 3 6 41:42 19 12. Č. Budějovice 15 3 2 3 7 33:46 16 13. Kladno 15 4 1 2 8 27:45 16 14. Litvínov 15 3 0 3 9 36:48 12 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE