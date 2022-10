SESTŘIHY: Litvínov srazil Spartu, Kempný nedohrál. Kladno - Liberec 3:2

Hokejisté Litvínova poté, co v klubu skončil trenér Vladimír Růžička, porazili Spartu 4:0 a ukončili sérii sedmi porážek v řadě. Duel 15. Kola Tipsport extraligy, do kterého poprvé nastoupil Karel Mlejnek jako hlavní trenér Vervy s kolegy Robertem Reichelem a Davidem Kočím, nedohrál obránce Pražanů Michal Kempný. Kvůli krvavému zranění opustil v průběhu první třetiny hřiště na nosítkách. Kladenští Rytíři i podruhé v sezoně vyzráli na Kometu Brno, kterou porazili 3:2. Olomouc vyhrála v Mladé Boleslavi 3:2 po nájezdech. Karlovy Vary vybojovali výhru 2:1 v Hradci Králové. Plzeň přehrála Vítkovice 4:3 v prodloužení. Rozjetá brněnská Kometa vyhrála 3:0 nad Českými Budějovicemi a zvítězila pošesté v řadě.

Klepiš dokonal obrat Rytířů

Zápasu předcházela minula ticha na počest bývalého brankáře Kladna, Sparty, Zetoru Brno a Litoměřic Miroslava Termera, který v úterý zemřel. Domácí měli k dispozici vedle Klepiše i dalšího útočníka Alberta Michnáče, jenž naskočil po zranění.

Do vedení se dostali ve 4. minutě Bílí Tygři. Vlach v přečíslení přihrál Balinskisovi, který překonal Bowa bekhendovým blafákem. Rytíři vyrovnali, když se při vyloučení Dlouhého trefil po Slováčkově přihrávce z pravého kruhu Indrák. V 16. minutě při Michnáčově trestu předložil Melancon puk Birnerovi, který zamířil do odkryté branky. Odpovědět mohl Indrák, ale sám před Kváčou neuspěl.

Po 28 sekundách druhé části potrestal Birnerův faul z konce první třetiny Brodecki, který se trefil z pozice mezi kruhy. Při pobytu Brodeckého na trestné lavici Kladno nevyužilo v oslabení přečíslení tří na jednoho.

Ve 29. minutě Rytíři otočili stav. Martin Procházka uvolnil Klepiše, který oslavil gólem návrat do sestavy. Zvýšit náskok mohl po Filipově přihrávce Ondřej Bláha, ale ztroskotal na Kváčovi. Vzápětí čelil velkému tlaku Bow, ale sérii střel kryl.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se Kladno ubránilo při Zikmundově trestu. Ve 46. minutě právě Zikmund po individuální akci trefil tyč. Po jeho chybě jel na Bowa sám Šír, ale nadvakrát jej nepřekonal.

Po faulech Ordoše a Frolíka na Klepiše hráli domácí 13 sekund v pěti proti třem, ale náskok nezvýšili. Marně se dožadovali dalšího trestu za Dernerovo seknutí do Procházkovy ruky. V závěrečné power play Kladno těsný náskok udrželo, přestože posledních 15 sekund se bránilo při Zikmundově trestu ve čtyřech proti šesti.

Ohlasy trenérů:

Jiří Burger (Kladno): „Byl to vyrovnaný zápas. Obě mužstva byla ve složité situaci. Bylo to hodně o bojovnosti. Jsme rádi, že jsme to překlopili na naši stranu a získali jsme důležité tři body. Čekali jsme, až se nám vrátí hráči z marodky i při absenci Adama Kubíka. Jak Albert Michnáč, tak Jakub Klepiš k tomu vítězství dnes hodně přispěli.“

Patrik Augusta (Liberec): „Do utkání jsme nevstoupili vůbec špatně. Dali jsme první gól a pak jsme vedli i 2:1, bohužel dva fauly v útočném pásmu nás stály dva přesilovkové góly soupeře. Třetí gól padl po konci naší přesilovky, takže to dnes rozhodly speciální formace.“

Hanáci vydřeli bod při nájezdech

Domácí byli v souboji týmů, které v tabulce před zápasem dělil jen bod, od začátku výrazně střelecky aktivnější. Klíčovou postavou duelu se stal olomoucký brankář Lukáš, jenž měl jen v první třetině 21 zákroků.

V 6. minutě Lukáš ustál šance Kantnera i Kousala a Hanáci následně udeřili. Gólman Krošelj jen vyrazil Andělovu střelu, útočník Hanáků si dojel puk a zasunul jej do odkryté branky.

Vyrovnat mohl po přečíslení tři na jednoho Šťastný, v koncovce si ale nevedl ideálně. Na začátku druhé třetiny Lukáše nepřekonal ze slibné příležitosti ani Aberg. Následně byl vyloučen Řezníček a Bruslaři početní výhodu využili. První branku v mladoboleslavském dresu vstřelil Lantoši.

Středočeši si poté vytvořili velký tlak, hosté měli problém s ohledem na zakázaná uvolnění i střídat, přesto se dostali opět do vedení. Ve 31. minutě se po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho prosadil Nahodil. Krošelj přitom ve druhé části do té doby nemusel ani jednou zasáhnout.

Mladoboleslavští byli dál aktivní a 55 sekund před koncem druhé třetiny se jim podařilo vyrovnat. Po nečekaném odrazu puku od zadního mantinelu zůstal před brankou volný Aberg a nezaváhal.

Ideální šanci jít poprvé do vedení měli Bruslaři v polovině třetí třetiny, kdy hráli 30 sekund přesilovku pět na tři. Třetí gól ale nedali a neprosadili se ani v klasické početní výhodě. Když poté hosté přežili i další oslabení po Marešově faulu v útočném pásmu, zápas se musel prodlužovat.

V nastavené pětiminutovce mohli rozhodnout hostující Dujsík, domácí Fořt a v posledních sekundách prodloužení z brejku olomoucký Káňa. Nikdo ale skórovat nedokázal a ke slovu přišly samostatné nájezdy. V těch byli výrazně úspěšnější hosté, Krošelje překonali Orsava, Káňa a Nahodil. Lukáš neinkasoval.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): „Chtěli jsme začít aktivně, dostat hosty pod tlak a svým způsobem se nám to dařilo. Bohužel pak přišla jedna nešťastná situace a opět jsme inkasovali. Scénář zápasů je (u nás) pořád stejný. Ve druhé třetině jsme trošku zlepšili hru v útočném pásmu, více jsme se tlačili do branky a chtěli jsme zefektivnit, zjednodušit hru. Bohužel se nám stále nedaří z vytvořených šancí dávat góly. Dvakrát jsme prohrávali, dvakrát jsme to dotáhli, takže je pořád na čem stavět. Nájezdy nám dnes bohužel nevyšly. Hosté byli lepší, dali tři ze tří. Jednoznačně jsme si ale měli více pomoct ve druhé třetině, kdy jsme to mohli překlopit na naši stranu.“

Boris Žabka (Olomouc): „Věděli jsme, co nás čeká a to se vyplnilo. Byli jsme od začátku pod tlakem, na což jsme se snažili být připravení. Občas jsme měli i štěstí. Dá se říct, že z ničeho jsme dali druhý gól, který nám pomohl a pak se trošku začala hra vyrovnávat. Třetí třetina byla otevřená, měli jsme šance stejně jako soupeř. Rozhodly nájezdy.“

