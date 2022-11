Jandač o Spartě: S trenéry bych měl trpělivost, s Thorelly už ale ne

Na střídačce Sparty stál s přestávkami bezmála osm let. Málokdo toho ví o tlaku, který místo hlavního trenéra Pražanů obnáší, víc než Josef Jandač. V poslední sezoně s týmem prošel hlubokou krizí, nakonec ale spolu s Miloslavem Hořavou vykutali finále. Pak oba skončili. Následovníkovi Pavlu Paterovi drží palce. „Když přicházel do Sparty, těžko mohl čekat, že bude všechno jednoduché,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Měli by trenéři dostat ještě čas na práci?

„Určitě! Příčin, kde se aktuálně Sparta nachází, může být víc. Není to jen o trenérech. Patera s Martincem jsou kvalitní koučové. Mužstvo prošlo hlavně v obraně výraznou obměnou, mají taky nějaká zranění. Na hře se to promítlo. V O2 areně se pak výrazně zúžilo hřiště, oproti hale v Holešovicích jde o rozdíl v šířce snad čtyři metry. To je strašně znát. Čtyři klíčoví hráči, kteří by se měli výrazně podílet na produktivitě, neměli žádnou letní přípravu. Snad se do toho Tomášek, Simon, Kaše a Erik Thorell brzo dostanou.“

Takže i proto čekáte, že Sparta půjde nahoru?

„Přesně tak, až se uzdraví i hráči jako Forman nebo Dvořáček, bude to znát. Zpátky je Moravčík, přišel Kempný. Vzadu se určitě zlepší. Mohl by se taky zkvalitnit přechod z obrany do útoku, který zatím docela drhne. V útočném pásmu se hráči málo udrží na puku, jako by neměli šťávu. To zčásti přičítám zraněním a výpadkům. Chybí mi tam více důrazu, tvrdosti. Daleko víc bych čekal od obou Thorellů, ti jsou velkým zklamáním.“

Čím si teď prochází Pavel Patera? Sám jste podobou situaci ve Spartě okusil několikrát, naposledy v minulé sezoně, kdy jste prohráli osm utkání v řadě.

„Je to hodně nepříjemné. On sám to určitě cítí, totéž hráči. Patera toho má jako hráč spoustu za sebou, teď si tím prochází i jako trenér. Když to řeknu blbě, je to pro něj další zkušenost. Když přicházel do Sparty, těžko mohl čekat, že bude všechno jednoduché. Teď to poznává na vlastní kůži. Musí se obrnit, vydržet to. Teď je otázka na vedení Sparty, jak moc bude trpělivé. Mě loni podrželi, ale tam to bylo taky díky návratu Miloše Hořavy. Uzdravili se hráči, vyměnil gólman a mužstvo začalo šlapat. Nakonec se uhrálo finále. Jména nikdy nic nevyhrají, ale je potřeba zůstat trpělivý. Na druhou stranu za sebe říkám, že s oběma Švédy bych já už trpělivost neměl.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 2:5. Domácí neudrželi slibné vedení a klesli na devátou příčku Video se připravuje ...

Stejně jako v minulém ročníku i teď Spartu pronásledují herní kolapsy. Polovina zápasu je skvělá, kontaktní branka ale tým položí. Našel jste odpověď, proč to tak je?

„Hodně jsem nad tím přemýšlel, ale odpověď jsem úplně nenašel. My jsme góly občas dostávali z herní laxnosti. Jindy z nedisciplinovanosti. Nesmyslná vyloučení Spartu trápí i v této sezoně. Někdy chybí rychlost, jindy vyzrálost. Teď cítím, že mají jistotu v gólmanech, kterou jsme my dostali až po příchodu Machovského a Hudáčka. Aktuálně mají oba brankáře výborné. Příčin našich kolapsů ale bylo víc. Když ztratíte jeden dva zápasy, nic strašného se nestane. Ale když se vše dokola opakuje, psychikou mužstva to zacloumá.“

Nechybí Spartě lídři, kteří by právě v krizových situacích dokázali udržet herní disciplínu a ostatní strhnout?

„Lídry by mělo být trio Sobotka, Horák, Řepík. Ti si na ledě svoji práci odbudou. Otázkou je pak samozřejmě vedení kabiny. Někdy stačí jeden pořádný lídr, jindy je to rozloženo na více kluků. Přidá se Kempný, který je nový, ale je velká osobnost. Leadership vidím taky u brankáře Kováře. Má něco za sebou, obranu si umí zorganizovat. Často mu ale kluci před ním nepomůžou. Za mě jsou hlavní fauly. Měla by se zavřít kabina, hráči si to vyříkat. Tam trenér nic nezmůže. Vedení může dávat za vyloučení pokuty, ale to zase může vyvolat, že hráči budou až přehnaně opatrní.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE