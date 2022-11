Motor chystá oznámení posily. Do útoku se má vrátit oblíbený mazák

Dnes večer v Litvínově ještě ne, za tři dny už podle všeho ano. Extraligový tým Českých Budějovic dolaďuje comeback Michala Vondrky, jenž by se mohl poprvé v dresu Motoru ukázat v pátečním domácím duelu s hradeckým Mountfieldem. Informaci iSport.cz o plánovaném obnovení spolupráce potvrdil Stanislav Bednařík, generální manažer klubu.

O návratu čtyřicetiletého útočníka do sestavy Jihočechů se spekuluje už delší dobu, vlastně od úsvitu nového ročníku. Michal Vondrka se objevil i v civilu na ligových utkáních Motoru, ukázal se i před kabinou, kde ze všech stran dostával otázky na předpokládaný návrat k týmu. Před pár týdny ještě pokrčil rameny, nebyl si jistý, zda kariéru neukončit. Nyní už by mělo být vše jasné. Oblíbený veterán, jenž v nejvyšší české soutěži odehrál 954 utkání (222+265) jde do toho.

Podle Stanislava Bednaříka sice není dohoda písemně uzavřená, ale obě strany mají být v podstatě na všem domluvené. „Ústně jsme domluveni, chystáme se dát vše na papír. Schyluje se k tomu, že Michal za nás bude hrát,“ těší se GM.

Vondrka je budějovickým odchovancem, než se však loni vrátil na rodnou hroudu, naposledy navlékal trikot Motoru v sezoně 2003/04. V minulém ročníku perfektně doplnil kádr Jaroslava Modrého, který na jaře dotáhl své tažení až k senzačnímu bronzu. Nehledě na pokročilejší věk, Vondrka hrál výborně, navíc měl velké slovo v kabině, pomáhal mladším parťákům. Jeho zkušenosti psaly.

Totéž se od něj očekává nyní, kdy se tým ocitá ve složitější situaci a potřebuje helfnout. Herně i pozvednutím sebedůvěry. Po skvostném úvodu Motor zapsal devět porážek, načež se v ohrožení ocitla pozice kouče Modrého. Veřejně deklarované ultimátum (nutnost výhry nad Plzní) pomohlo uškrtit černou sadu porážek, z následujících čtyř utkání Jihočeši třikrát vyhráli, naposledy srazili v neděli doma Mladou Boleslav 3:0. V pondělí v 17:30 se pokusí o export bodů z Litvínova.

