Modrý se udržel. Co bude dál? Umyju si ruce, počkám na telefon, řekl

Byl to poměrně šok, když ve středu odpoledne budějovický klub na svém webu vyvěsil zprávu o tom, že v případě porážky se Škodovkou přijde nový hlavní kouč. Ani Modrý takový postup nečekal. Navyklý spíše zámořským poměrům, netajil údiv a překvapení. Kritický moment kariéry ustál, hráči šli za ním a z manka 0:2 vykutali vítězství, první po ošklivé sadě devíti porážek.

Cítil jste křivdu po vyhlášení ultimáta? Neměl jste v první chvíli chuť zabalit si věci a vystřelit?

„Hele, neměl… V životě si procházíš různorodou nepřízní osudu. Jsou věci, které můžeš ovlivnit a které neovlivníš. Stala se věc, kterou ovlivnit nemůžu, musím se s ní umět vyrovnat. Praštit do toho? Ne. Řekl jsem si, že to neudělám. Už jenom pro ty kluky, pro organizaci. Vydal jsem se na nějakou cestu, chci být její součástí. Budu připravený, jak nejlíp umím a kluky připravím taky, jak nejlíp umím. Takhle jsem se na to podíval.“

Jak jste k obratu a výhře došli vašima očima?

„Nebylo to pěkný, hlavně ze začátku jsme byli takoví pokleslí. Nějaké věci se staly a … Prohrávali jsme o dva góly, ale našli jsme cestu zpátky, i když to nebylo vůbec jednoduchý. V penaltách to bylo hop, nebo trop, ale nám se to povedlo. Do ruky to vzal kluk, který je jedním z našich lídrů, dělá fantastickou práci jak na ledě, tak v kabině. Je to… Teď je to prostě fajn.“

Co vám probíhalo hlavou ve chvíli, kdy gólman Jan Strmeň inkasoval ve třetí minutě gól po špatné rozehrávce?

„To si nevybereš… Utkání trvá 60, někdy 65 minut i déle. Ten kluk podal vynikající výkon, chyby se stávají. Kluci se semkli a pomohli mu. Honza až do konce chytal krásně, několikrát nás podržel. Ukázal nám, že je vynikajícím gólmanem.“

České Budějovice – Plzeň: Obrovský kiks Strmeně rychle potrestal Schleiss, 0:1 Video se připravuje ...

Z devíti nájezdů nic nebylo, až z desátého padl gól a vítězný. Věřil jste Lukáši Pechovi, že duel ukončí?

„Pořád musíš doufat a věřit. Já klukům věřím. Ukázali to loni, ukazují to teď. Pár lidí se obměnilo, ale je na nás, abychom je naučili dělat správně malé věci a všechny ty, které nás zdobí a přinesou úspěch. Jasně, že mi prolítlo hlavou, že si to můžu jít sbalit, ale jak říkám, to je součást práce. Žádná práce netrvá věčnost.“

Jak těžké bylo zvládnout situaci s ohledem na ztráty klíčových mužů Milana Gulaše a Dominika Hrachoviny ?

„O budoucnost hraješ každý den. Každý den musíš pracovat a zlepšovat se. Přišlo ultimátum, tlak, to je jejich práce. Já si dělám svoji, připravuju na utkání sebe a náš tým. Zapsal jsem se na dráhu trenéra, musím se umět vyrovnat i s věcmi, které to přináší. Tečka… Ale klobouk dolů před klukama, bojovali, hráli jako tým. Nebylo to snadný, spadli jsme na 0:2, bojovností a urputností jsme to obrátili. Je moc pěkný být na konci na té správné straně.“

Očekáváte nyní jasné sdělení vedené klubu, jak to bude s vámi dál? Zda například přijde další ultimátum.

„To nevím. Teď si půjdu umýt ruce, odpočinu si, připravím se a počkám na telefon. Nevím…“

Mohlo nečekané ultimátum svým způsobem hráče vyburcovat k ukončení série bez výher?

„Určitě. Myslím, že v kabině se stalo pár věcí, kluci vědí… Pár hráčů je polozraněných, přišli za mnou a řekli mi, že půjdou na led a budou hrát. V takto krizových situacích se vytváří tým a poznáš v nich, na koho se můžeš spolehnout. V kabině máme vynikající charakter a já jsem hrdý na to, že mám s klukama možnost pracovat a být jejich trenérem.“

Přiznáte, zda jste měl nervy před utkáním nebo během něj?

„Nervy máš pořád. Mnohem jednodušší bylo hokej hrát… (usmívá se) V samotném zápase se zajímáš jen o následující střídání, řešíš, co funguje, co ne. Nemyslíš na to, jak zápas dopadne, ale na ten probíhající proces. Na konci to bylo příjemný. Hlavně v tom, že už si zase můžeme věřit, že jsme dobrý tým. Vypadlo nám pár lídrů, pár lepších hokejistů, ale ostatní kluci je nahradili bojovností. Pořád o tom mluvíme, teď to dokázali a je vidět, že to mají v sobě. Je krásný to vidět. Třeba Přikryl. Hrál proti svým, ale když jsem viděl jeho elán, pohyb, na to se moc pěkně dívalo. Teď musím přijít na to, jak z něj dostat, aby podobný výkon zopakoval. On i další hráči. V tom se skrývá i kumšt trenéra.“

SESTŘIH: České Budějovice – Plzeň 3:2sn. Motor ukončil sérii proher, kouče podržel Pech Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:42. Pech, 37:23. Valský, . Pech Hosté: 02:51. Schleiss, 30:30. Kodýtek Sestavy Domácí: Strmeň (Kalista) – Štencel (A), Vráblík, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík, Marcel – Dzierkals, Hanzl (A), Valský – Čachotský, Pech (C), Karabáček – Strnad, M. Toman, Tomeček – Přikryl, Koláček, Doležal – Vopelka. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Kaňák, Zámorský, Baránek, Vitaloš, Houdek, Kremláček, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek (A), Rekonen – Hrabík, Mertl (A), A. Dvořák – Blomstrand, Malát, Adamec – Lang, Soukup, Bitten. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Rampír, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE