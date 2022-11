Horská dráha! Jágr se radši vypařil, pohromu neviděl. Naivní, nevěřil vítěz

Zápas roku, něco, na co budete dlouho vzpomínat. Kladno je na lopatě, už se smaží. Aha, tak ne. Teď se vaří Hradec. Pozor, taky ne. Zase Kladno. Mountfield vyhrál duel 17. kola Tipsport extraligy 8:7 v prodloužení. Rytířům nepomohlo, že vedli 7:4, ani jak válel čerstvý čtyřicátník Tomáš Plekanec (1+3). Jaromír Jágr se nejdřív skvěle bavil, jak jeho tým hrabal. V závěru ze střídačky radši odešel, evidentně měl strach o své nervy. Nakonec asi udělal dobře, že závěr neviděl živě. Hradec vyrovnal v poslední sekundě.

Slovo divočina umocněte na třetí a vynásobte milionem. Zhruba tohle jste sledovali, když do sebe vrazily Hradec s Kladnem. „Někdy si pamatujete ze zápasu úplně všechno. Já si vůbec nepamatuju, co se stalo v první třetině, vůbec si nepamatuju, co se stalo ve druhé třetině, ani deset minut třetí části,“ pousmál se s lehkou ironií kladenský kouč Otakar Vejvoda.

Hlavní linky příběhu? Tady jsou.

Mountfield vedl za 37 sekund zápasu 2:0.

Na konci první části svítil na kostce stav 3:3.

Pak Hradec vytáhl několik ultra špatných přesilovek a Rytíři vedli 6:3.

Patnáct minut před koncem Kladno drželo náskok 7:4.

Když zbývalo sedm minut do sirény, domácí kouč Tomáš Martinec začal riskovat hru bez brankáře.

V poslední sekundě srovnal na 7:7 Jakub Lev a prodloužení překlopil na stranu Mountfieldu Graeme McCormack. Nirvána? Horor? Záleží, komu jste přáli.

Mountfield HK - Kladno: V poslední vteřině poslal zápas do prodloužení Lev, 7:7 Video se připravuje ...

„Já si bohužel ze zápasu pamatuju všechno,“ navázal na Vejvodu Martinec. „Za konec musím být na hráče pyšný, jak bojovali a ukázali charakter. Ale taky vám řeknu, že zápas byl úplně šílenej,“ zakroutil hlavou.

Ano, fanoušci si museli velkou podívanou vychutnat. Trenéři aby se z těch zvratů šli zamknout do zhasnutého kumbálu. Třeba kladenský majitel Jaromír Jágr od stavu 7:6 pro svůj tým odešel z lavičky. Neměl na to nervy.

Přitom ve druhé třetině roztáhl tvář do svého legendárního úsměvu. Tomáš Plekanec ve svém prvním zápasu po čtyřicítce řádil. Když v jednu chvíli sebral puk, prchnul podél pravého mantinelu a křížem prásknul puk pod horní tyč? Jágr se křenil, aby ne, Rytíři vedli 5:3. Plekanec celkem zapsal 4 body (1+3). Trenéři pak reakci majitele bezprostředně po utkání neslyšeli. „Vůbec jsme se nebavili,“ prozradil jen Vejvoda.

Mountfield HK - Kladno: Plekanec s přehledem zakončil do horního růžku hradecké branky, 3:5 Video se připravuje ...

Každopádně Plekancův výkon uhranul. „Byl top NHL hráč na oslabení, donutí vás k chybám. Čte hru dva kroky dopředu, poradil bych malým klukům, ať se dívají na jeho práci s hokejkou,“ vybízel Vejvoda.

Kladenský kapitán byl logicky rozpačitý. V nohách má 1001 zápasů v NHL, zažil už různé divočiny. Ale tohle vás prostě štve. Dobře věděl, že hromada trestů a faulů odevzdala zápas Hradci. Jeho tým se sice vyhrabal z rychlého manka 0:2, ale pak se položil, když nemusel.

„Dali jsme v Hradci sedm gólů a nevyhráli. Nehrajeme špatné zápasy, ale nejsme schopni vyhrávat. Je to stejná písnička každý rok. Hrajeme dobře a máme bod, nebo nic. Pak jsme tam, kde jsme,“ procedil Plekanec. „Hokej je o detailech, o maličkostech, které vidět nejsou. Vidíte teď třeba výsledek, všechno se ale nabaluje od prvního střídání, přes zbytečné fauly v útočném pásmu, ztráty puku, které otáčejí hru na druhou stranu,“ přidal ještě k zápasu.

Tentokrát žádnou velkou melu jak v posledním zápase na Kladně nespustil. Ale chvílemi se k ní schylovalo. Filip Pavlík mu málem přesekl kotník, za chvíli ho vyrazil lovit Martin Štohanzl. Plekancova reakce? Klidná, klasika. „Kotník? Ale jo,“ pak se na chvíli zastavil. „Asi to komentovat nebudu. Je mi to úplně jedno, vyjadřovat se to k tomu nebudu,“ jen se lehce pousmál.

Bláznivou divočinu nakonec urval Hradec. Teď o něm neřeknete, že by měl problém dávat góly. Ale když si Martinec vybavil druhou třetinu a marnost svého týmu, kdy soupeř odjel na 3:6? „Krušné chvíle. Celý zápas jsme dělali neuvěřitelné věci a dělali tolik chyb, kolik jsme jich neudělali za celou sezonu. Za ten boj do konce kluky pochválím, ale takhle naivní hokej hrát nemůžeme,“ pronesl jasně.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:16. Zachar, 00:37. Jergl, 12:39. Kev. Klíma, 40:40. Lev, 56:29. Jergl, 56:45. Lalancette, 59:59. Lev, 61:29. McCormack Hosté: 05:55. M. Procházka, 09:12. Kubík, 14:17. Brodecki, 26:48. Beran, 34:46. Plekanec, 39:42. Klepiš, 44:53. Brodecki Sestavy Domácí: J. Růžička (15. Kiviaho) – Kalina, McCormack, Nedomlel, Blain, Huttula, F. Pavlík (A), Pilař – Okuliar, Lev (A), Zachar – Kev. Klíma, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Cingel, Kel. Klíma – Smoleňák (C), Štohanzl, Pajer. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Slováček, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis, Kehar – Kubík, Plekanec (C), M. Procházka – Michnáč, Klepiš, Zikmund (A) – Melka, Indrák, Bláha – Beran, Filip, Brodecki. Rozhodčí Pilný, Hribik – Svoboda, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 247 diváků