V Třinci býval gólovější než Faksa. Vítkovický Kalus v derby znovu udeřil

Na začátku sezony Marek Kalus sestřelil Oceláře vítěznou tečí (5:3). A prosadil se i v dohrávce 17. kola Tipsport extraligy. Ostravané ji urvali 2:1 po nájezdech, Kalus vyrovnával na 1:1.

„Vždycky potěší porazit Třinec, obzvláště na jejich ledě,“ pochvaloval si. „Na Ocelářích už je vidět, že jsou na tom lépe, než když jsme tu hráli první zápas. I když to ani tehdy nebylo vůbec jednoduché. Třinec má velmi kvalitní tým a težký zápas s ním musíme očekávat vždy.“

Při vzpomínce na třinecké angažmá se Kalus jen pousmál. „Jé, to už je strašně dávno, to jsme ještě hráli ve staré hale. Pravda je, že jsem tady byl spokojený, Třinec je skvělá organizace. Na úrovni.“

Kalus v Třinci odehrál sezonu 2009/10 před odchodem do zámořské juniorky. Ve starším dorostu Ocelářů měl skvělý rok, za 44 zápasů nasbíral 41 bodů (20+21), byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Až za ním skončil spoluhráč Radek Faksa (19+19).

Extrémně gólový ostatně býval i Kalusův o šest let starší bratr Petr, kterého si v roce 2005 vybral Boston na draftu z 39. místa. Brácha měl rozjezd v NHL raketový, z prvních tří střel nasázel tři branky!

„Na ten zápas jsem se jako školák díval v noci živě,“ vzpomínal mladší sourozenec. „Ve škole jsem si pak druhý den trochu pospal, ale stálo to za to!“ Petr Kalus nakonec za Boston odehrál 9 zápasů (4+1), další kariéru mu rozbila zranění.

Marek Kalus přiznává, že takový kanonýr není. Ale gólově udeřit umí, je hodně nepříjemný. Hraje tvrdě, nekompromisně. „Když to jde, rád někoho sundám. Proč ne? Mám takovou roli a snažím se jí plnit. Vybojovat puk, hrát do těla, dát gól. Měl jsem to v sobě odmala. Taťka i brácha do mě vtloukali, ať hraju takový styl hry. Jednoduše a tvrdě.“

A ještě jednu podobnou vlastnost s bráchou prý mají. „Jsme si podobní v tom, že si nenecháme srát na hlavu. Ale brácha je divočejší než já.“

V derby proti Třinci rozdal Marek Kalus znovu několik ostrých ran, podstoupil řadu tvrdých soubojů. Když se v 51. minutě v rohu strhla krátká mela po zákroku na Martina Růžičku , byl u toho. Nervy na uzdě udržel, nefauloval ani jednou.

Jeho práci a přínos pro Vítkovice ocenil i brankář Aleš Stezka. „Mára je bojovník, to vidí asi každý,“ přitakal vítkovický gólman. „Na ledě by nechal i duši. Rve se za každým kotoučem a snaží se odvádět maximum, jako každý v týmu. Mára dnes znovu super, stejně jako všichni další kluci, parádní výkon. Šli jsme si za tím a věřili jsme, že to můžeme ubojovat. Jsme vděční za tyto body! Jedeme dál, v pátek nás čeká další zápas.“

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 1:2sn. Ostravané ovládli i druhé derby v sezoně Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:16. Hudáček Hosté: 35:17. Kalus, . Krieger Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Mar. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – M. Růžička (C), Roman, Voženílek – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrňa, Hrehorčák, Chmielewski – Kurovský, Dravecký (A), Buček. Hosté: Stezka (Klimeš) – Grman, D. Krenželok, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, R. Půček – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Dej (A), Lindberg, Kalus – Krejsa, Marosz, Lednický. Rozhodčí O. Hejduk, Mrkva – Rožánek, Synek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 661 diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE