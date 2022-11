Show v ocelářském derby ovládli Mazanec se Stezkou. Bavili, i po bitvě

Exkluzivní bitva. Ocelářské derby Třince s Vítkovicemi (1:2 sn) bavilo i bez hromady gólů. Show si pro sebe urvali skvělí brankáři. Třinecký Marek Mazanec pochytal ze hry 29 střel, vítkovickému Aleši Stezkovi jich napočítali 21. Brankáři bavili i po zápase. „Aleš bude potřebovat novou vestu, protože jsme mu všechno rvali do břicha,“ usmíval se Mazanec. „Když to gólman dostane na pupek, tak stojí dobře,“ reagoval pohotově Stezka.

Ze hry dostali každý po jedné brance. Vítkovického Aleše Stezku překonal už v 5. minutě přesnou ranou z první Libor Hudáček, třineckého Marka Mazance pokořil dělovkou ve 36. minutě Marek Kalus. Jinak své brány zavřeli. Až do nájezdů.

V nich byl Stezka úspěšnější. Vychytal Martina Růžičku, Andreje Nestrašila i Libora Hudáčka. Až ve čtvrté sérii ho překonal Marko Daňo. Mazanec vychytal Rostislav Marosze a Petra Fridricha. Pak ho ranami k jeho pravé tyči prostřelili Roberts Bukarts, Peter Krieger a Dominik Lakatoš.

„Všechny střelce a nájezdy jsem měl nakoukané, ale ti kluci většinou stejně udělali něco jiného,“ pokrčil rameny Mazanec. „A ještě měli provedení skoro dokonalé, je to vabank.“

Zatímco Mazanec před nájezdy s parťákem Ondřejem Kacetlem a trenérem brankářů Jaroslavem Kamešem probírali, co by kdo mohl vytáhnout, Stezka volil jinou taktiku. Nechal všemu volný průběh. Kartotékou třineckých střelců se v hlavě nepřehraboval. „Někdo to má rád, někdo ne,“ vysvětloval Stezka. „Jediné, co si pamatuju, že Růža (Martin Růžička) dělá kličku do bekhendu, ale jinak to moc rád nemám. Měl bych akorát plnou hlavu. Radši reaguju na daný moment.“

Oba brankáři ocenili solidní práci kolegy na druhé straně hřiště. Mazanec sice zavtipkoval s prostřílenou vestou na Stezkově břichu, ale hned dodal: „Nechci podceňovat jeho výkon, chytal výborně. Puky z něho nevypadávaly. Ale my musíme trefovat úplně jiná místa brány. Břichem to projde těžko.“

Aleše Stezku zmínka konkurenta pobavila. „Začnu tím, že Marek chytal taky dobře, podal skvělý výkon. A moje vesta? Říká se, že když to gólman dostane na pupek, tak stojí dobře. Jak říká i náš trenér gólmanů, byl jsem správně pod pukem a za to jsem rád. Že mě to i do pupku trefí.“

Extrémně vyrovnaný duel Stezka neprožíval. Nepřipouštěl si tlak z toho, že při vyrovnaném skóre 1:1 může rozhodovat každá maličkost. „Z pohledu gólmana je to fakt jen střela po střele,“ popisoval. „Snažíte se udělat maximum a dát šanci týmu, aby mohl vstřelit gól a vyhrát.“

Podobně to vnímal i Marek Mazanec. „My jsme s Kácou (Kacetlem) vytrénovaní z loňska, skoro každý zápas se hrál o gól,“ připomněl. „Každou střelu chytáme naplno. Musím říct, že to z naší strany bylo velmi dobře odehrané utkání. Škoda jen, že nám tam nenapadaly další góly.“

Těm společně s parťáky zabránil Stezka. I proto si Vítkovičtí připisují druhé vítězství nad rivalem, navíc znovu na jeho půdě. Ve 4. kole vyhráli 5:3. „Super! Jsme vděční za každý bod a těší nás, že odvážíme dva body,“ ocenil vítkovický gólman. „Byl to boj až do konce, super hokej. Velké poděkování klukům.“

A Oceláři? I přes prohru po nájezdech je znát, že se týmově zvedají. Hrají daleko kompaktnější hokej, než v rozjezdu sezony. „Souhlasím, sedá si to, ale musíme dál pracovat,“ přikývnul Mazanec. „Jsou tady nějaké nové kusy, nový trenér, musíme se sžít, vyhovět si a bojovat!“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:16. Hudáček Hosté: 35:17. Kalus, . Krieger Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Mar. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – M. Růžička (C), Roman, Voženílek – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrňa, Hrehorčák, Chmielewski – Kurovský, Dravecký (A), Buček. Hosté: Stezka (Klimeš) – Grman, D. Krenželok, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, R. Půček – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Dej (A), Lindberg, Kalus – Krejsa, Marosz, Lednický. Rozhodčí O. Hejduk, Mrkva – Rožánek, Synek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 661 diváků

