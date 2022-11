Do Plzně přijel ráno, hned naskočil a dal gól. Super úvod, září Holešinský

Trápila ho nemoc, původně nová posila Plzně Adrián Holešinský vůbec nastoupit neměl. Počítalo se s ním až v pátek. Akvizice z Nitry však projevila zájem navléct se do dresu okamžitě. A trenéři ho nešetřili. Odehrál přes 22 minut, z toho hned sedm v přesilovce! Vítězství 4:0 nad Spartou pečetil gólem do prázdné branky Pražanů. „Byla to odměna. Užil jsem si to,“ usmíval se slovenský forvard.

Jaké jsou první dojmy z nového působiště?

„Super! Nevěděl jsem, do čeho jdu. Od chvíle, kdy jsem přišel, se ale cítím velice dobře. Kluci mě skvěle přijali. Pomohlo mi to. Gól a výhra v prvním utkání se Spartou jsou parádní. Jsem rád, že jsem mohl začít takhle.“

Původně to ale vypadalo, že poprvé nastoupíte až v pátek, že?

„Je to tak. Od soboty jsem nebyl na ledě, měl jsem teploty kolem 38,7. V úterý večer jsem se dal na cestu. Přespal jsem u Písku, kde mám rodiče své přítelkyně (Tereza Vanišová, elitní česká hokejistka). Až ráno před utkáním jsem přijel do Plzně, hned jsem šel do toho. Jsem rád, že to tak dopadlo.“

Kdy se vám rozjezdily nohy?

„V první třetině jsem se hledal. Spoluhráči mi ale pomohli. Od druhé části jsem se už cítil dobře. Hlavně, že jsme vyhráli. To je základ.“

Rovnou jste dostal místo v prvním útoku a v elitním přesilovkovém komandu. Odehrál jste přes 22 minut. Vzhledem k okolnostem ostrý start.

„To ano! (usmívá se) Byl jsem překvapený. Na přesilovce jsem se s klukama cítil, jako bych tu hrál celou sezonu. Rozuměli jsme si. Fakt to bylo super, užil jsem si to.“

V lajně jste měl vedle sebe Fina a Švéda. V obou zemích jste v minulosti působil, takže komunikace byla bezproblémová?

(usmívá se) „Jasně, žádný problém. Hrál jsem taky v Americe na univerzitě, takže anglicky umím perfektně. Domluvím se i česky (rozesměje sebe i vedle sedícího brankáře Dominika Pavláta). Parta je tady skvělá, jsem rád, že tu můžu být.“

Přicházíte z Nitry. Můžete srovnat domácí atmosféru tam a v Plzni?

„Věděl jsem, že Plzeň má skvělý fanklub. Jsem vděčný, že mě fanoušci výborně přivítali. I v Nitře jsou ale lidi skvělí. Taky na ně budu vzpomínat dobře.“

Jaký je první dojem z úrovně české extraligy?

„Zdejší soutěž je určitě na vyšší úrovni. Je tu více taktiky, hráči jsou tu zkušenější. Teď to byl navíc proti Spartě opravdu náročný zápas, takhle na úvod.“

Vysvětlili vám spoluhráči důležitost a prestiž derby utkání se Spartou? V Plzni je to vždy vyhrocený duel.

„Určitě, kluci mi zápas přesně v tomhle duchu popisovali. Já jsem se ale popravdě chtěl soustředit hlavně na svůj výkon, ať tam nechám všechno. Aby mi šly nohy, abych dohrával souboje.“