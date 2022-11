Ostrý Moravčík: Máme hluché pušky. Jsme ve sr****ch jako před rokem

Co k výsledku a všemu výkonu v utkání říct?

„Nevím, co bych vám k tomu řekl. Nemám slov, nic mě napadá, jak bych současnou situaci vysvětlil. Tohle je prostě... Nesmí se to stávat. Furt si v kabině něco říkáme. Plzeň nám zase jednou ukázala, jak se hraje vepředu. Tlačili se do branky, pořád to zkoušeli. My jsme to udělali jednou za celý zápas. Nevím. Pak dostáváme zbytečné hloupé góly a vypadá to, jak to vypadá.“

Jak zpod huňaté deky ven?

„Nevím. Není to nic příjemného, ale je to realita. Nikdo v tom nechtěl být, ale jsme tam. Jádro týmu je stejné jako loni, zase jsme ve stejných sračkách jako před rokem. Mám déja vu. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale pokud na ledě nenecháme všechno a nevyrveme si nohy z prdele, nemáme šanci uspět. Každý si musí zamést před vlastním prahem. Mladí na ledě nechají všechno, snaží se. Zbytek mančaftu, který by to měl táhnout, to ale nedělá. Máme hluché pušky, nejde to. Musíme se tlačit do branky, ne to hrát po rozích jak někde na staré gardě. Takhle to dál nepůjde.“

Přitom právě tohle je základní věc, od které se trápící se tým může odrazit. Práce, tvrdost, tlak do branky, střelba. Jednoduchost.

„Říkáte to dobře, je to tak. Vzadu hoříme, ale děláme tam, co můžeme. Když už to dostaneme dopředu, tak se to hned za modrou otočí a hned se to valí zase zpátky. Nemáme šťávu. Musíme fárat, dělat poctivé věci. A pokud ne? Tak budeme v prdeli.“

Opakují se taky fauly. Proti Plzni jich bylo z vaší strany hned sedm. Pramení z frustrace, z přemíry snahy?

„Asi jo, ale nechci, ať to zní jako nějaká výmluva. Jsou to spojené nádoby. Něco se nepodaří, nestihneme vystřídat, je tam unavená lajna. Pak přijdou zbytečnosti, blbosti. Když nevyřešíme detaily, nezvedneme se. Každý musí ukončit svůj souboj, nechat tam všechno, poctivě se vratce, mastit soupeře u naší brány. A na druhé straně? Jejich gólman všechno viděl. Nebyla tam jediná dorážka, že bychom mu zavařili. Na masce nejsme, černá práce nám chybí. Jde o zodpovědnost každého. Kdo to nechce dělat, tak... To pak ani nemusíme nikam jezdit, protože výsledek bude vždycky stejný.“

Před utkání vydalo vedení prohlášení s tím, že pokud se výkony nezlepší, přijdou změny. Jak jste to vnímali?

„Je to vztyčený prst, který ale nepřišel až tento týden. Víme o něm od startu sezony, naše výkony nejsou od začátku dobré. Když se nezlepšíme, přijdou vynucené věci. Trejdy, odchody. Je to nepříjemné, ale možná nebude jiná možnost. Všichni bychom si samozřejmě přáli, aby se to obrátilo, my ale svými výkony vedení moc na výběr nedáváme.“

Brali jste to i tak, že hrajete za trenéry, o jejichž odvolání se mluví?

„Hráli jsme hlavně tak, abychom předvedli co nejlepší výkon. Jsme v tom všichni společně. Ne, že hrajeme za trenéry. Máme hrát jeden za druhého. Bohužel to nejde.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:14. Hrabík, 27:25. Blomstrand, 47:26. Rekonen, 57:15. Holešinský Hosté: Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Kremláček, Houdek, Kaňák, Vitaloš – Schleiss (C), Kodýtek (A), Holešinský – Blomstrand, Mertl (A), Rekonen – Hrabík, Malát, Adamec – A. Dvořák, Suchý, Bitten. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Polášek (A) – Konečný, Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, Horák, D. Simon – E. Thorell, D. Vitouch, Tomášek – M. Vitouch, G. Thorell, Hauser. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Svoboda, Zíka. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4397 diváků

