Ofenzivní démon Košťálek o repre i zlomu v AHL: Postavil jsem si palici

Někdy si říkáte, že před zápasem si vyrve nervovou soustavu, strčí do boty a jde na led. Jan Košťálek je mistr v práci s rizikem. Dřív z jeho kousků těžila Sparta, teď Pardubice. Když ostatní obránci v extralize přemýšlí, jestli podpořit útok, on už to dávno udělal. „Když něco zvorám, druhé střídání to hodím za hlavu, neřeším, co bylo. Hraju dál, nedostávám sám sebe pod tlak,“ říká. A popisuje svoji cestu až sem. Jeho líčení tříletého dobrodružství na farmě Winnipegu vás dostane.