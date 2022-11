Dědek: Ať se Olomouc nediví, že to Klimek schytal. Za co chválí APK?

Zkušený olomoucký útočník a vedle něj i Adam Musil dostali trest ve hře. Už v první třetině se pakoval předčasně do kabiny Rostislav Olesz za tvrdý výpad u mantinelu vůči klečícímu Tomáši Urbanovi. „Tvrdá hra mi nevadí, náš Říčka dostal v úterý v Boleslavi tvrdý strom, byla to jeho chyba, sám ji uznal. Patří to k hokeji. Ale když jsme u Olomouce… Vzpomínám si, jak nás předloni po zákroku Kosticyna na jejich hráče (Adama Rutara) skoro věšeli na šibenici a Kosticyna chtěli hnát k soudu. Ve čtvrtek Olomouc dvěma ošklivými a hlavně úmyslnými fauly zajela do našich hráčů. Zachovali se hodně za hranou,“ vyčítá soupeři pardubický šéf.

Olomoučtí zase nechápali, jak se domácí ve třech hráčích slétli na Klimka a bušili do něj. „Bylo nešťastné, že se naši tři hráči vrhli na jednoho, ale chci říci, že Matýs byl v šarvátce neaktivní. Klimek dostal největší ránu od Davida Musila, jeho brácha Adam se k němu skoro nedostal. Navíc se domnívám, že olomoucký hráč se zranil o plexisklo. A že Adam jde bránit bráchu po vyloženě surovém zákroku? To mu nelze vyčítat. To jsou emoce a to nezastavíte, takhle by se zachoval každý. Zranění Klimka nechci zlehčovat, při bitce se to stává. Nicméně hlavní sdělení je, že Olomouc předvedla dva velmi zákeřné zákroky. Zvlášť ten druhý za stavu 0:3 na konci utkání byl zcela zbytečný. Následovala naše odveta, jíž se lze jen těžko divit,“ uzavírá Petr Dědek.

Při té příležitosti si pardubický boss vzpomněl na jarní vypjaté čtvrtfinále play off mezi Dynamem a Motorem. Vybavil si, jak tehdejší budějovický obránce David Štich zkouší vytočit brankáře Dominika Frodla. „Trenér Modrý ho tam poslal. To byl taky úlet. A mělo to být potrestáno. Potrestáno našimi hráči, zdůrazňuji. Místo toho se Budějovičtí chtěli prát s naším obráncem Kolářem, který měl po operaci čelisti a hrál s košíkem,“ diví se Dědek ještě dnes.

Pro jeho Dynamo je stávající ročník extrémně důležitý, v klubu panuje se startem do sezony spokojenost. Pardubice jsou celkem bezpečně v čele tabulky, žádné nervy a stres. A to ani vůči krokům vedení soutěže, do nějž v nedávné minulosti Petr Dědek ostře tepal.

Přechod řízení z adresy ČSLH do rukou APK považuje už nyní za trefu do černého. „Převzetí extraligy Asociací profesionálních klubů byl perfektní počin. Mohu srovnávat a lidé z vedení v čele s ředitelem Loukotou a manažerem Jankovičem fungují perfektně. A naprosto profesionálně si vede i manažer rozhodčích Pešina,“ chválí si Dědek posun k lepšímu.

„Sudí se vzdělávají, zdokonalují se v bruslení a odstraňují nedostatky, které nám vždy vadily. A sice, že v utkání nebyli včas na správném místě a tudíž nedokázali správně posoudit konkrétní situace. Vím, že na zlepšení sudí pracují poctivě, komunikují s kluby, sbírají podněty, snaží se. Takový přístup jsem dříve postrádal. Ne všechno je perfektní, ale progres a snaha být lepší je znát. Což je zásadní,“ těší Dědka.

Podle jeho vyjádření však kluby nesmí usnout a dál promýšlet, jak produkt zlepšit. „My kluby tomu musí jít sami naproti například zavedením Trenérské výzvy pro ofsajdové situace,“ hází do pléna vlastník pardubického Dynama.

