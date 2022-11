Sparta se ještě nedohodla. Při hledání kouče a směru se střetly dva proudy

Tým dostal od neděle do středy volno, ve čtvrtek měl začít opět trénovat. Ale ještě ve středu nebylo jasno, pod kým to bude. „Musíme vybrat co nejdřív,“ prohlásil už na konci víkendu po prohře s Pardubicemi sportovní manažer Jaroslav Hlinka . To je taky poslední komentář, kdy se ze Sparty někdo vyjádřil ke kandidátům na místo odvolaného Pavla Patery. Od té doby vládne ticho. Nikdo nic nekomentuje, nevyvrací, nepotvrzuje.

Rozhodování se táhne. Přitom výběrové řízení se rozjelo přinejmenším už minulý týden, kdy se povážlivě natáhla série sparťanských nezdarů, tým se propadal tabulkou a trenér Patera byl v podstatě z kola venku.