Hořava o obratu Sparty: Telefon mě překvapil. Varaďa? To není moje věc

Stejně jako řada jiných, i Miloslav Hořava měl o jménu nového kouče Sparty jasno: Václav Varaďa. Nebylo v podstatě co řešit. Jenže úterý vzaly za své všechny předběžné dohody a úmluvy. Nastal veletoč. O co šlo, se teprve ukáže, pokud vůbec někdy. Jisté je, že Sparta z nějakého důvodu obrátila kurz a vydala se pro Hořavu . Jednašedesátiletý kouč se tak vrací do klubu, s nímž společně s parťákem Jandačem na jaře ve finále podlehli Třinci. Varaďově Třinci. „Rozhodně teď nebudeme vykřikovat nějaké vzletné cíle, kam až Spartu hodláme dotáhnout,“ říká Hořava v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium.

Máte vysvětlení, proč se Sparta obrátila nakonec na vás?

„Nevím. Vůbec jsem s tím nepočítal. Bral jsem jako hotovou věc, že vezmou Vencu Varaďu. Všude bylo prezentováno, že řeší už jen detaily. Z nějakého důvodu se to najednou zlomilo a dnes mi ze Sparty volali, jestli bych nemohl přijet. Překvapilo mě to, říkal jsem si, co se děje... Tak jsem tam jel a dohodli jsme se.“

Domluvili jste se okamžitě?

„Majitel (Karel Pražák) se mě ptal, jestli do toho půjdu. Povídám: Když už sem jedu, byl by nesmysl, abych vám tady říkal, že ne. To jsem vám mohl povědět do telefonu.“

Pátral jste po důvodech, proč si Sparta nakonec neplácla s Varaďou?