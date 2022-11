ANALÝZA: Nedomlel za Rosandiče. Proč kluby měnily? Vítězem bude...

Mislav Rosandič požádal ihned na startu sezony o odchod z Liberce a dočkal se. Během reprezentační pauzy byl vyměněn do Hradce Králové za Richarda Nedomlela. Na první pohled se jedná o typologicky odlišné obránce, což pochopitelně potvrzují i analytická data. A kdo by měl být vítězem této výměny?

Richard Nedomlel

Devětadvacetiletý obránce patří už roky mezi vůbec nejaktivnější hráče v blokování střel soupeře. V současném ročníku jich při přepočtu na 60 minut hry v průměru zblokuje hned více než 7 (ve všech herních situacích). Vyšší hodnotu u žádného jiného obránce Liberce ani Hradce Králové nenajdete.

Nastává ovšem otázka, zda se jedná o pozitivní či negativní výsledek.

Pokud budeme brát v potaz pouze oslabení, je to jistě ku prospěchu mužstva, když máte na ledě tak obětavého hráče, který zblokuje hned několik střel soupeře.

Jestliže ovšem na ledě mají oba celky rovnovážný počet hráčů a Richard Nedomlel se i tak dostane hned k několika blokům, logicky to znamená, že jeho tým je přehráván. A to už rozhodně není nic pozitivního.

Potvrzují to i podrobnější statistiky, které uvádějí, že při hře pět proti pěti s žádným jiným obráncem Hradec Králové nevykazoval horší hodnotu v poměru očekávaných gólů než právě s Richardem Nedomlelem.

Hráč Poměr očekávaných gólů R. Nedomlel 51,2 % B. Jank 56,4 % R. Piegl 57,4 % G. McCormack 58,2 % J. Ouellet-Blain 62,5 % P. Kalina 63,4 %

To jde ruku v ruce s tím, že žádný jiný bek neměl na své spoluhráče při hře pět proti pěti horší vliv, než právě Richard Nedomlel (-13 %).

Největší přínos by měl pražský rodák Liberci přinést především na oslabení, kde by se měla výrazně vyplatit Nedomlelova obětavost. Pokud by se tak stalo, Bílí Tygři by rázem mohli mít jedno z nejlepších oslabení v celé extralize. Už před touto výměnou totiž okupovali velmi dobré šesté místo.