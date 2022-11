Sametová poprava Motoru, Dynamo mění rekord. Desátá výhra v řadě!

Nikdy předtím během základní části nejvyšší české soutěže Východočeši nedokázali nashromáždit tučnější počet triumfů. Absolutní maximum pak pochází z play off 2010, kdy Pardubice v brance s Dominikem Haškem terorizovaly protivníky sérií 12 triumfů a oslavou titulu. „Deset vítězství po sobě je dost,“ pokýval hlavou tříbodový útočník Tomáš Zohorna. „Je to fajn, nepamatuju si tým, ve kterém bych vyhrál tolik utkání za sebou…“

Dynamo kácí protivníky k zemi pravidelně od 16. října, kdy doma povalilo Liberec 1:0 v prodloužení. Stále platí, že jenom jednou jedinkrát v sezoně Dynamo nebodovalo, a sice 9. října doma proti Karlovým Varům.

Pardubický rekord krok za krokem Liberec 1:0 po prodloužení Litvínov 1:0 po nájezdech Mountfield HK 5:2 Kladno 6:2 Třinec 3:2 Plzeň 7:2 Mladá Boleslav 1:0 Olomouc 3.0 Sparta 3:2 České Budějovice 4:2

Na jihu Čech to nebyla extra těžká práce. Východočeši si podmanili ledové jeviště od prvních chvil. Ač si to domácí nechtěli přiznat, museli brzy pochopit, že tenhle ořech těžko půjde rozlousknout. „Jsem rád, že jsme po delší době měli skvělou první třetinu,“ těšilo Zohornu.

Hosté povolili až v závěru, kdy vypadli z koncentrace a zbytečnými fauly pustili Motor k náporu. Proto dvakrát inkasoval do té doby bravurní Dominik Frodl, jenž si dělal oprávněný nárok na čisté konto. „Faktem je, že i závěr musíme odehrát na sto procent, mohlo se nám to vymstít. V kabině jsme si k tomu něco řekli. Mohli jsme Frodovi víc pomoct, měl tam skvělé zákroky. Mrzí nás to,“ uznal Zohorna.

Dynamo si i tak lebedí ve velké pohodě. Jak uzavíralo ligové boje před reprezentační přestávkou, tak je po Karjale znovu rozjelo. Parádní ofenzivní akce předváděli zejména Zohorna s Kousalem a Radilem. „Je super, že se nám daří, ale to lze říci o celém týmu. Lukáš i Robert jsou skvělí hráči, oba toho mají za sebou hodně, o to je to pro mě lehčí. Zatím to jede na sto procent, za to jsem rád.“

České Budějovice - Pardubice: Zohorna hezkou zadovkou našel Radila, 0:2 Video se připravuje ...

Zohorna s Radilem po čtvrtečním duelu proklouzli do čela extraligového bodování. „Jasně, že potěší, když se dostanete do popředí. Hlavní je, že to klape týmu, což je ze všeho nejdůležitější,“ zdůraznil.

Extraliga nemá žádný další tým, jenž by svou herní rutinu vytáhl na podobně vysokou úroveň a dokázal ji pravidelně opakovat. Dynamo hraje skoro roboticky. Přihraj, najeď si, dostaneš puk. Cvak, cvak, cvak. Východočeská hra vypadá náramně jednoduše a účelně, jenže dostat se do tohoto blaženého stavu vyžaduje velké množství práce. Na ledě, mimo led, při fyzické dřině i v rámci sestavování systému. „Každý se snaží trénovat k dokonalosti, aby vše bylo pokud možno perfektní. Mě těší, že to zatím plníme. V kabině se o tom bavíme. Pokud někdo udělá nějakou chybu, řekneme si o ní, je potřeba je hned smazat, aby nepřišly v play off, kdy to nepotřebujeme,“ pousmál se Tomáš Zohorna, jenž moc dobře ví, jaký je cíl v sezoně, v níž Dynamo slaví jubilejních sto let.

