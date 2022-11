SESTŘIH: Budějovice - Pardubice 2:4. Lídr vítězí, třemi body rozhodl Zohorna

Vedoucí Pardubice získaly na ledě Českých Budějovic v rámci 20. kola vyšší náskok v čele extraligové tabulky. Dynamu scházeli bratři David a Adam Musil, kteří si odpykávají disciplinární trest. Avšak na výkonu hostů se to výrazně nepodepsalo. Hned v úvodní třetině se ujali vedení po trefách Tomáše Zohorny a Lukáše Radila, v poslední části přidali další góly znovu Zohorna, který tak zvládl tři body, a kapitán Patrik Poulíček. Korekci stavu ještě obstarali útočníci Filip Přikryl a Jakub Valský, jihočeský Motor přesto prohrál 2:4. SESTŘIH a VIDEA nejzajímavějších okamžiků sledujte v článku iSport.cz.

Hokejisté Pardubic zvítězili v předehrávaném zápase 20. kola extraligy na ledě Českých Budějovic 4:2 a připsali si desátý triumf v řadě. Dvěma góly a asistencí se na vítězství Dynama podílel útočník Tomáš Zohorna. Pardubice si upevnily vedení v tabulce, na druhé Vítkovice mají náskok devíti bodů, České Budějovice jsou jedenácté.

V sestavě Dynama na jihu Čech stále chyběli potrestaní Adam a David Musilové, po zranění se ale do hry vrátil obránce Kolář.

Hosté byli aktivnější a šli do vedení. Paulovič a Matýs své šance neproměnili, ale v 9. minutě Východočeši využili hned první přesilovou hru. Košťálkovu střelu tečoval Zohorna a dal desátý gól v sezoně.

Pardubice se poté bez problémů ubránily v oslabení a v závěru první třetiny svůj náskok zvýšily. Na konci vydařené kombinace prvního útoku Dynama byl Radil.

Východočeši byli i nadále střelecky aktivnější, výraznější šance jim ale chyběly. V polovině utkání se do větší příležitosti dostal i Motor, Toman ale po akci Čachotského brankáře Frodla nepřekonal.

Ve 37. minutě zápas skončil pro Koláře, kterého zasáhl puk po Gulašově střele do obličeje a pardubický bek hned odjel na vyšetření do českobudějovické nemocnice.

Na začátku třetí třetiny mohl z brejku snížit Gulaš, Frodl ale jeho samostatnou akci i s pomocí Košťálkova zákroku hokejkou zlikvidoval. Českobudějovický kapitán reklamoval faul na svou osobu, za protesty však dostal sám dvouminutový trest. Dynamo ale druhou přesilovku nevyužilo.

Ve 47. minutě se hosté třetí branky dočkali a zasloužil se o ni Zohorna. V 52. minutě měli domácí šanci duel zdramatizovat, 24 sekund dlouhou přesilovku pět na tři ale i kvůli pozornému Frodlovi nevyužili. Definitivu výhře Pardubic dal kapitán Poulíček, jenž potrestal Šenkeříkovu chybu v rozehrávce.

Třetí čisté konto v sezoně nakonec Frodl neudržel. Hosté v závěru dvakrát inkasovali v oslabení, nejprve v 58. minutě snížil na 1:4 Přikryl, poslední slovo měl 39 sekund před koncem Valský. Více ale České Budějovice nedokázaly a nenavázaly na předešlé čtyři domácí výhry.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Zpočátku jsme byli ustrašení, měli jsme příliš velký respekt ze soupeře. Všude jsme byli pozdě. Překvapilo mě to tím víc, že v domácích zápasech jsme vždycky byli odvážnější. Od druhé třetiny jsme se vrátili do utkání, vytvořili si nějaké šance, ale chyběla produktivita. Mnohem dřív jsme měli dát kontaktní gól. Místo toho jsme po dvou chybách dostali další dva góly, což mě hodně mrzí, protože normálně takové chyby neděláme. Naše góly v závěru už přišly pozdě.“

Marek Zadina (Pardubice): „První třetina byla výborná. Hráli jsme zodpovědně, dělali jednoduché věci. Výkon byl velmi dobrý. Ve druhé části jsme začali přehrávat situace a trochu upustili od toho, co nás vedlo k úspěchu. Domácí se naopak dostávali do šancí. Třetí třetina byla z našeho pohledu nejhorší. Chyběla nám zodpovědnost, přišla zbytečná vyloučení. Takhle nemůžeme hrát, musíme se toho vyvarovat do dalších zápasů.“

