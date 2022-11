Videostop a technický gól v Třinci! Smoleňák: Polopravidla si sudí obhájí

Tohle se jen tak nevidí. V bitvě třineckých Ocelářů s Mountfieldem HK (4:1) byl hned třikrát v akci videorozhodčí. Jeden hradecký gól sudí po poradě u videa zrušili kvůli těsnému postavení v brankovišti, potom na každé straně uznali dvě trefy do posunuté brány a třešničkou byl technický gól Marka Daňa z poslední minuty. „Zápas nerozhodlo video, ale to, že jsme nehráli dobře,“ měl jasno hradecký kapitán Radek Smoleňák. „Přijeli jsme jako pasažéři tak jsme i na ledě vypadali.“

Rozhodčí René Hradil a Peter Stano rozhodně neměli ve 21. kole Tipsport extraligy lehkou práci. Oceláři sice po 94 sekundách vedli 2:0, ale pak se hra rozkouskavala po sérii vyloučení a kvůli dlouhým zkoumáním záběrů u videa.

Situace číslo jedna. Hradečtí hrají přesilovku a Christophe Lalancette ve 12. minutě parádně trefuje růžek brány Marka Mazance. Domácí trenéři si vezou výzvu – reklamují nedovolené bránění v brankovišti. Měli pravdu. Radek Smoleňák byl těsně na hraně nepovoleného území. Gól neplatí.

„Bylo to těsné, stál jsem na brankovišti a snažil jsem se skrýnovat Maziho,“ popisoval Smoleňák. „Prý jsem tam byl patama. (krčí rameny) Je to pravidlo, které se obhájí na obě dvě strany. Nemyslím si, že to je úplně jasné, ale rozhodčí rozhodli, nemůžeme nic říkat.“

Třinecký trenér Zdeněk Moták ocenil reakci klubového videokouče Daniela Paila. „To byla jeho výborná práce, hned zahlásil, ať si bereme challenge. Normálním okem člověk asi nepostřehne, jestli tam Smoleňák stojí. Hlavní byl pohled horní kamery, ani z boční se to nepozná. Opravdu tam byl.“

I třinecký útočník Marko Daňo si po verdiktu oddechl. „Byl by to možná úplně jiný zápas. Videorozhodčí naštěstí posoudil, že (Smoleňák) zavazel gólmanovi, takže jsme za to byli rádi. Zbytek oslabení jsme ubránili, byl to důležitý moment pro naše mužstvo.“

Situace číslo dvě. Třinecký Daniel Voženílek se ve 30. minutě po vyhraném vhazování prosmýkl před brankáře Jana Růžičku, ten při zákroku vykopl bránu. Voženílek pod ním puk procpal. Další porada u videa - gól platí. Dřív sice góly do posunuté brány neplatily, sudí místo toho rozdávali dvouminutové tresty, ale tohle pravidlo se změnilo. Pokud je zřejmé, že by puk do brány prošel, gól platí.

Přesně taková byla i situace číslo tři. A branka Radka Smoleňáka z 54. minuty na 3:1. Třinecký gólman Marek Mazanec vykopl při oslabení tří proti pěti bránu z úchytů, puk se odrazil ke Smoleňákovi a ten ho, nikým neatakovaný, posunul za brankovou čáru.

„Abych se přiznal, těmto pravidlům moc nerozumím,“ neskrýval Smoleňák. „Jak to brankoviště, tak můj gól do posunuté brány... To si rozhodčí obhájí na obě strany, je to loterie, nemyslím si, že je jasně dané, co je gól, co není gól. Co je brankoviště, co není brankoviště. Je to na rozhodčích, jak to posoudí. A vždycky si to obhájí, taková jsou pravidla. Nemůžeme nadávat.“

Přestože Smoleňák skóroval notnou chvíli po vykopnutí brány, věřil v pozitivní verdikt. „Nepřekvapilo mě to, takový gól jsme nedávno dostali a taky jsme si mysleli, že už to je dvě vteřiny po. A jasně by to nemělo platit... Jak jsem říkal, tohle je takové polopravidlo a člověk neví, na čem je. Za gól jsme byli rádi, na chvilku nás vrátil do hry, ale furt to bylo hrozně málo.“

Smoleňák jedním dechem zopakoval, že kvůli videa zápas neztratili. „Jednoznačně jsme si to prohráli my sami, protože jsme byli jen pasažéři, kteří se tady přijeli svézt. Bylo tam hrozně málo věcí na to, abychom porazili tým, jako je Třinec.“

Dodatečně ocenil i brankáře Mazance, se kterým hrával v Hradci Králové. „Už to ale není, co to bývalo, že Mazi?“ hecoval naoko gólmana, který na Smoleňáka z povzdálí ukazoval zdvižený palec a jasně naznačoval, že by ho měl pochválit. „Mazi asi nadával, protože mohl mít tučnou prémii za nulu, takže bohužel. Musím se mu omluvit.“

Kuriózní byl nakonec i poslední gól. Marko Daňo sice puk do brány nedostal, ale při nájezdu do prázdné ho obránce Filip Pavlík fauloval. Takže technický gól. „Dva samostatné úniky ze hry jsem neproměnil a pak se mi poprvé v životě stane, že mi padne nějaký takový technický gól,“ usmíval se Daňo. „Ještě štěstí, že brankáře uklidili na střídačku, takže byl gól uznaný. Nemám s tím žádný problém. Když soupeř zabrání čistému gólu, tak je to správné rozhodnutí.“

Podobně Daňo vnímá i uznávané branky do posunuté brány. „Je to tak nastavené a je to lepší, než dát přesilovku za posunutí branky, v níž gól nemusí padnout. Když jde puk tam, kde branka reálně byla, tak je to asi v pořádku. Nevidím v tom problém. V NHL je to stejně, za mě je tohle dobře nastavené.“

