SESTŘIHY: Litvínov smetl Brno 5:1! Třinec stoupá. Plzeň - Kladno 1:2p

Východočechy srazil zkrat v úvodu i neuznaný gól

Ráz zápasu určil nástup Ocelářů. Ještě před prvním gólem netrefil kanonýr Martin Růžička odkrytou branku, ale v dohráváném střídání se střela Marcinka odrazila k Voženílkovi, který doklepl puk do prázdné branky. I druhá formace Hradce odcházela z ledu se sklopenými hlavami. Po chytré přihrávce Hrehorčáka zakončil do odryté branky Chmielewski.

Hosté postupně vyrovnali hru a radovali se ve 12. minutě z gólu, který vstřelil v přesilové hře Lalancette. Oceláři si ale vzali takzvanou trenérskou výzvu a rozhodčí po dlouhém zkoumání gól odvolali pro postavení Smoleňáka v brankovišti.

V úvodu prostřední třetiny se vyznamenali oba gólmani při únicích. Hostující Růžička zasáhl betonem proti Daňovi, Mazanec si poradil se zakončením Radovana Pavlíka, jemuž zlikvidoval i následující dorážku.

V polovině utkání zvýšil zblízka Voženílek. Jan Růžička ještě předtím, než puk přešel čářu posunul při zákroku branku, ale videorozhodčí gól v souladu s pravidly potvrdil. V závěru třetiny mohl snížit z úniku Zachar, ale Mazanec vyškrábl jeho pokus lapačkou.

Na začátku třetí části Daňo opět neuspěl ze samostatného nájezdu a Třinec kontroloval vedení, než mu v 50. minutě zkomplikoval závěr Voženílek. Rozhodčí posoudili jeho zákrok na Okuliara jako podkopnutí a vyloučili jej na pět minut a do konce zápasu.

Po trestech na obou stranách odvolal Hradec gólmana a měl dlouhou přesilovou hru pět na tři, ve které Lalancette nezakončil do odkryté branky. Vzápětí snížil ale Smoleňák z dorážky do posunuté branky. Gól platil ze stejného důvodu jako Voženílkův. Hosté se odhodlali k risku bez gólmana opět v 57. minutě, ale nic si nevytvořil a inkasovali počtvrté, když Filip Pavlík fauloval unikajícího Daňa. Rozhodčí přiznali slovenskému útočníkovi technický gól.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „Měli jsme výborný vstup do utkání. Dali jsme nejen dva góly, ale ještě jsme měli pár další příležitostí, které jsme neproměnili. Dobře jsme se pohybovali, dokázali jsme bránit brejky a výborné bruslaře soupeře. I tak se dostali do pár nájezdů a měli jsme štěstí, že z toho góly nepadly. Mohlo to vypadat jinak. Ve třetí třetině jsme si zase zkomplikovali situaci. Pořád se nám objeví v zápase nějaký lehký problém, zatím ještě nedokážeme dovést utkání do klidného konce. Ale vážím si výkonu a bodů, které jsme udělali.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Domácí vyhráli jednoznačně a zaslouženě. Vše umocnil začátek, ve kterém dali rychlé góly. Nalilo jim to krev do žil, zatímco nám sebralo veškeré sebevědomí, a to se projevilo v další fázi utkání. Domácí se lépe pohybovali, byli lepší v osobních soubojích a vůbec jsme se nedokázali do zápasu dostat. Vybrali jsme si špatný den. Jediné pozitivum je výkon brankáře Růžičky, který zabránil tomu, že rozdíl nebyl ještě větší.“

SESTŘIH: Třinec - Mountfield HK 4:1. Čtvrtá výhra Ocelářů v řadě, dvakrát se trefil Voženílek Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:45. Voženílek, 01:34. Chmielewski, 29:46. Voženílek, 59:01. Daňo Hosté: 53:58. Smoleňák Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Ročák, Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, M. Doudera – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Jank, McCormack, Piegl, Blain, Pilař, F. Pavlík (A) – Okuliar, Lev (A), Zachar – Kev. Klíma, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Cingel, Kel. Klíma – Smoleňák (C), Štohanzl, Doležal. Rozhodčí Hradil, Stano – Axman, Synek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 922 diváků

Nájezdník Černoch rozsekl vyrovnanou bitvu

Úvodní desetiminutovka na ledě KV Areny patřila Středočechům, kteří se i dostali do vedení. Vyloučení Chalupy využil po pěkné kombinaci na jeden dotek Šťastný. Karlovy Vary se do hry dostaly také v početní výhodě. Ve 14. minutě, při vyloučení Pýchy, přesnou střelou z levého kruhu vyrovnal Huttula.

Následně se domácí dostali i do vedení, když se po přečíslení dva na jednoho prosadil Kružík. Západočeši se ale radovali jen 26 sekund, než po Huttulově chybě za vlastní brankou vyrovnal Kousal.

Na začátku druhé části se vyznamenal Habal při likvidaci gólové příležitosti Bicevskise. Ve 24. minutě se skóre měnilo, ale na druhé straně, když druhou přesilovou hru Západočechů prudkou střelou z úhlu využil Gríger. Po třetí obdržené brance nejistého Novotného, který až do minulé sezony úspěšně působil v Karlových Varech. v brance Středočechů vystřídal Krošelj.

Ve 35. minutě po zmatcích před domácí brankou zalehl Bartejs puk na brankové čáře a rozhodčí po konzultaci s videem nařídili trestné střílení, které však Kousal neproměnil.

Ve třetí třetině se ale hostům podařilo vyrovnat, premiérovým gólem v sezoně se o to ve 45. minutě střelou těsně za modrou čárou postaral Jánošík. Když se v následujícím průběhu hry neujaly příležitosti domácího Koblasy ani hostujícího Kantnera, zápas se musel prodlužovat.

Ani jeden z týmů nedokázal rozhodnout ani v nastavené pětiminutovce, vítěze tak určily nájezdy. V nich byli úspěšnější hráči z lázeňského města, Krošelje překonali Černoch a Rachůnek. Domácí Habal neinkasoval ani jednou.

Ohlasy trenérů

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „Do zápasu jsme dnes vstoupili špatně a hned na úvod jsme v oslabení obdrželi gól. Jsem rád, že jsme potom vstřelili dvě branky a hlavně, že jsme využili dvě přesilové hry, což se nám v poslední době moc nedařilo. I přesto, že soupeř ve třetí třetině vyrovnal, tak si myslím, že jsme byli i v prodloužení o něco lepší, což nakonec potvrdily i samostatné nájezdy. Chci také poděkovat divákům, kteří nás dnes i v pátek proti Spartě povzbuzovali i za nepříznivého stavu.“

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): „Do utkání jsme dobře vstoupili, hned jsme využili přesilovou hru a cítili jsme, že bychom mohli mít trošku navrch i pohybově. Obdrželi jsme bohužel dvě zbytečné branky a potom to už to byl boj o to, kdo udělá chybu. Cením si toho, že jsme ve třetí třetině dokázali srovnat stav zápasu a dotáhli utkání alespoň do prodloužení. V nájezdech, když dá soupeř dvě branky a my žádnou, tak nemůžeme pomýšlet na úspěch.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:3sn. Vyrovnaný zápas rozhodl v nájezdech pro Energii Černoch Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:57. Huttula, 17:12. Kružík, 23:46. Gríger, . Černoch Hosté: 05:03. Šťastný, 17:38. P. Kousal, 44:53. Jánošík Sestavy Domácí: Habal (Lukeš) – Huttula, Plutnar, Bartejs, Dlapa, Pulpán (A), Havlín, Rulík – Bernad, Rachůnek (A), Gríger – Chalupa, Koblasa, Černoch (C) – O. Beránek, Redlich, Jiskra – Kohout, Osmík, Kružík. Hosté: Novotný (24. Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Kantner, O. Najman, Åberg – Šťastný (A), Fořt, J. Stránský (C) – M. Beránek, Závora, P. Kousal – Kotala, Bičevskis, Lunter. Rozhodčí Pilný, Šindel – Lhotský, Hnát Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Kometu sestřelilo úvodních 54 sekund

Litvínovští prožili vstup do utkání z říše snů. Už po 16 sekundách je poslal do vedení po bekhendovém zakončení Kudrna poté, co mu puk za záda brněnských zadáků prostrčil Abdul. Uběhlo jen dalších 38 sekund a domácí slavili další gól, když zakončujícímu Zdráhalovi připravil puk nahrávkou od zadního hrazení jako na stříbrném podnosu Stránský. Tím také skončilo dnešní účinkování hostujícího gólmana Furcha, nahradil ho Čiliak.

Hosty mohl vrátit do hry v přesilovce Zaťovič, jenže brankář Godla byl proti. Na druhé straně se vyznamenal Čiliak při šancích Kudrny a Estephana. Na konci 14. minuty měl obrovskou příležitost snížit znovu kapitán Zaťovič, jeho zakončení z ideální pozice však opět zneškodnil Godla. Litvínov mohl ještě před přestávkou zvýšil v přesilovce, ale skóre se již nezměnilo.

O další změnu se tak postaral až na konci 24. minuty Wesley. Ze záporného úhlu nahodil takřka z rohu kotouč před Čiliaka, kde se odrazil od dvojice hráčů zaklesnutých před brankovištěm, následně poskočil dvakrát třikrát na horní tyčce a přes záda slovenského gólmana doputoval až za brankovou čáru. Další šance nevyužili Zile a hodně aktivní Kudrna, pro domácí však bylo zásadní, že drželi hosty na nule.

Ve třetí části už si domácí užívali zbývající minuty z jejich strany velmi povedeného vystoupení. Tím spíš, když jim dodal klid gólem na 4:0 ve 44. minutě Estephan. Na konci 47. minuty se proti pravidlům provinil Kučeřík a hokejisté Vervy nekompromisně trestali. Už po 21 sekundách z přesilovky se opřel na kruhu do kotouče znovu nejproduktivnější hráč týmu v probíhající sezoně Estephan a Severočeši jásali popáté.

Devět minut před koncem mohl Godlovi sebrat čisté konto Strömberg, ale z dobré pozice těsně minul branku. Při snaze alespoň o čestný úspěch neuspěl o chvilku později ani Šalé, jehož možnost zlikvidoval pohotovým vyjetím strážce domácího brankoviště. První čisté konto v sezoně však Godla nakonec neudržel, v 56. minutě ho překonal Süss. Završit výhru domácích mohl v oslabení Zygmunt, své sólo však neproměnil.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „Ráz utkání určila první minuta zápasu. Na druhou stranu je potřeba říct, že kvalita soupeřů, s nimiž teď hrajeme, ať už je to Hradec Králové, Kometa nebo Třinec, který nás čeká, je obrovská. Bylo vidět, že soupeř se během zápasu zvedal. Troufám si říct, že v naší situaci bylo utkání hodně o tom, abychom se drželi nějaké hry. Trošku klidnější jsme byli až za stavu 4:0. Hráči si však za tím dneska šli, byli pokorní a pracovali, odměnou za to jim byly tři body.“

Martin Pešout (Kometa Brno): „Vstoupili jsme do utkání naprosto tragicky, na tom se asi všichni shodneme. Celá první minuta udala ráz zápasu; domácí šli nahoru, my dolů. Pak jsme se sice trošku uklidnili, měli jsme tam dvě tři šance, ale bohužel jsme je nedali. Vyvrcholilo to pak vlastním gólem na 0:3, pak už jsme jen v přemíře snahy kupili chyby. Nezbývá nic jiného, než domácím pogratulovat k vítězství.“

SESTŘIH: Litvínov - Kometa Brno 5:1. Výprask hostů! Furch nedochytal ani první minutu Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:16. Kudrna, 00:54. Zdráhal, 23:55. Wesley, 43:42. Estephan, 47:14. Estephan Hosté: 55:09. Süss Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel (A), Freibergs – Abdul, Sukeľ (C), Kudrna – Zdráhal (A), Estephan, Š. Stránský – Hlava, Gut, Straka – Havelka, Helt, Zygmunt. Hosté: Furch (1. Čiliak) – Ščotka, Ďaloga, Hrbas, Kundrátek (A), Gulaši (A), Kučeřík – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Süss, Sallinen, Vincour – Šalé, Zbořil, Kratochvíl. Rozhodčí J. Hribik, L. Květoň – T. Gerát, J. Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvínov). Návštěva 4009 diváků

Indiáni „darovali“ Rytířům druhý bod

Úvodní třetinu ovládli lépe bruslící hosté, kteří se dostali rychle do tempa i díky početní výhodě. Nebezpečnou teč Berana ale dokázal vyrazit Pavlát a gólman domácích si poradil v 11. minutě i s podobnou šancí Pytlíka po kladenském tlaku.

Indiáni poprvé ohrozili gólmana Brízgalu až v 16. minutě, kdy nekrytý Mertl zblízka pálil jen doprostřed branky. Naopak faul Baránka dokázal necelé tři minuty před první sirénou potrestat po ideální křížné přihrávce Plekance přesnou ranou bez přípravy z pravého kruhu Kubík.

Do prostřední části vstoupili o poznání aktivněji domácí, jenže Kodýtek pálil zblízka v gólové pozici nad a za chvíli během plzeňské přesilovky musel Pavlát zlikvidovat střelu Plekance z brejku dvou na jednoho. Ve 27. minutě už domácí díky Zámorského ráně bez přípravy od modré čáry vyrovnali na 1:1.

Po polovině utkání probudil emoce na ledě Bitten vyhranou bitkou proti Sotnieksovi a při následné kladenské přesilovce Pavlát zázračně svým pravým betonem vyrazil Procházkovu střelu do odkryté branky.

Jinak se hosté v závěru druhé třetiny spíše bránili náporu domácích a po sérii vyloučení a nedovoleném zákroku Plekance nabídli soupeři dlouhou přesilovku čtyři na tři. Rytíře během ní od pohromy uchránila po bombě Schleisse pouze horní tyčka.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Kubík vypálil z brejku dvou na jednoho příliš slabě a domácí poté nezužitkovali dvě přesilové hry, když je srážely kombinační nepřesnosti. Naopak v 53. minutě z dalšího protiútoku zahrozil svým pokusem z mezikruží Sotnieks. Rytíři následně nepotrestali vyloučení Holešinského a muselo se prodlužovat.

Během nastavení sice nejprve neproměnil bekhendový blafák tváří v tvář Pavlátovi Melka, ale v 64. minutě při třetím plzeňském odvolání gólmana při prodloužení v sezoně potrestal chybnou rozehrávku domácích trefou do prázdné branky Klepiš.

SESTŘIH: Plzeň - Kladno 1:2p. Třetí prohra Indiánů v řadě, rozhodující gól soupeři darovali Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:42. Zámorský Hosté: 17:27. Kubík, 63:54. Klepiš Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Kvasnička, Kremláček – Schleiss (C), Kodýtek (A), Holešinský – Sedlák, Mertl (A), Rekonen – Suchý, Malát, Hrabík – Lang, Bitten, Adamec – A. Dvořák. Hosté: Brízgala (Bow) – Kehar, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis – Kubík, Plekanec (C), M. Procházka – Filip, Klepiš, Brodecki – Pytlík, Zikmund (A), Melka – Michnáč, Indrák, Beran. Rozhodčí Kule, Sýkora – Brejcha, Svoboda Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4582 diváků

Olomouc - Liberec 4:1

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Olomouc - Liberec 4:1. Domácí ukončili sérii proher a udrželi se na čtvrtém místě Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:55. Kunc, 33:53. Dujsík, 46:07. Ondrušek, 57:37. Nahodil Hosté: 26:20. Ordoš Sestavy Domácí: Lukáš (Jak. Sedláček) – Ondrušek (C), Mareš, Rašner, Škůrek, Dujsík, Švrček, Řezníček, Rutar – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Kusko, Nahodil, Olesz – Kunc, Menšík, Navrátil – Mácha, Anděl. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, J. Dvořák, Kolmann – Birner (A), Bulíř (C), Faško-Rudáš – Ordoš, Filippi, Frolík – Vlach, A. Najman, Flynn – Šír, Jelínek (A), Rychlovský. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Lederer, Rampír. Stadion Zimní stadion Olomouc