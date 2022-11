Tenhle Mlejnek mele! Kometa dostala přednášku, co umí probuzený Litvínov

Kometa podobné zápasy v extralize občas zažije. Pokud se hraje pět na pět, euforii ve vás její hokej zrovna nevyvolává. Ano, když má o jednoho až dva muže na ledě víc, začíná koncert, přesilovky umí báječně. Jenže když ani tady si nepomůže, nebo je soupeř relativně disciplinovaný jako Litvínov? Hrozí malér.

V neděli přišel. Verva hrdý celek z Brna vyloženě smázla. Parta kouče Martina Pešouta měla reálně jedinou šanci vývoj utkání zvrátit, když se za stavu 2:0 vyskytl před brankářem Denisem Godlou samotný Martin Zaťovič , ale aktuální litvínovská jednička je teď v laufu. Nic z toho nebylo.

Litvínov začal náramně, ještě neuběhla ani minuty hry, Dominik Furch odjížděl na střídačku, dvakrát inkasoval. Jako kdyby sestava hostí hlavou bloumala někde u chemičky a spekulovala, k čemu slouží ten plápolající plamínek. Ano, ten, který vždycky vidíte ze silnice, když jedete kolem. „Náš start byl naprosto tragický, na tom se asi všichni shodneme,“ zakroutil hlavou kouč Martin Pešout. „Vyvrcholilo to pak vlastním gólem na 0:3, pak už jsme jen v přemíře snahy kupili chyby. Nezbývá nic jiného, než domácím pogratulovat,“ dodal.

Vlastně ani na minutu jste nepochybovali, že zápas dopadne jinak než litvínovským triumfem. „Dva rychlé góly nám pomohly, pak jsme si to drželi,“ hlásil útočník Patrik Zdráhal. „Drželi jsme dál systém, pořád hráli naši hru, celý tým odvedl po šedesát minut skvělý výkon. Měli jsme i další šance, mohlo to skončit i vyšší výsledkem,“ doplnil.

Od chvíle, co se vlády nad týmem chopil po Vladimíru Růžičkovi jeho asistent Karel Mlejnek, daří se. S novým hlavním velitelem získala Verva patnáct bodů. Jak velký je to posun? Dost. Kdyby totiž vše pokračovalo v Růžičkově tempu, na zmíněný bodový zisk by si tým sáhl po třiadvaceti zápasech. Teď mu stačilo sedm.

Litvínovský průměr bodů na zápas pod Vladimírem Růžičkou 0,64 pod Karlem Mlejnkem 2,14

Navzdory hladkému startu zůstával domácí trenér proti Kometě celkem v napětí: „Trošku klidnější jsme byli až za stavu 4:0. Hráči si za tím opravdu šli, byli pokorní a pracovali, odměnou jsou tři body.“

Mlejnkovi vychází záměr se stabilizací sestavy. Velkou změnu vidíte u brankáře Denise Godly. Dřív jste měli pocit, že by ho z klubu nejradši posadili na první autobus, který staví až za hodně dlouho. Teď chytá tak, že ho v Litvínově musí milovat.

„Jsem za něj rád, jak se mu daří. Je to výborný kluk, na začátku sezony to měl tady strašně těžké, byl na něj trochu tlak. Vyrovnal se s tím, už v Hradci pochytal nějakých pět šest gólů,“ řekl Zdráhal.

Potřetí za sebou udržel Godla úspěšnost nad 93 %, což se mu naposledy povedlo 25. února 2022. „Pořád chytat,“ odvětil na dotaz, co potřebuje k tomu, aby cítil takovou pohodu. „To se teď děje, takže jsem moc rád, že mám důvěru a chodím do brány. Myslím, že každý zápas by to mohlo být lepší a lepší,“ pokračoval Godla. Mimochodem, tyhle věty zazněly už v Hradci. Další zápas svá slova jen potvrdil. Dával Vervě jistotu.

Dál je vidět, že se střelecky probouzí Giorgio Estephan, který do brněnské brány poslal dva puky. Výkonnostně pořád roste i Andrej Kudrna, z něhož se pomalu klube jeden z nejvýraznějších silových útočníků extraligy. Navíc pořád čekáte na produktivitu Jindřicha Abdula nebo Petra Straky. Verva se má pořád kam posouvat, může být lepší. „Snažíme se ke všemu přistupovat pozitivně, zvedáme se. Myslím, že to půjde nahoru v tabulce i herně. Hrajeme už to, co bychom měli,“ vidí posun i Zdráhal.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:16. Kudrna, 00:54. Zdráhal, 23:55. Wesley, 43:42. Estephan, 47:14. Estephan Hosté: 55:09. Süss Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel (A), Freibergs – Abdul, Sukeľ (C), Kudrna – Zdráhal (A), Estephan, Š. Stránský – Hlava, Gut, Straka – Havelka, Helt, Zygmunt. Hosté: Furch (1. Čiliak) – Ščotka, Ďaloga, Hrbas, Kundrátek (A), Gulaši (A), Kučeřík – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Süss, Sallinen, Vincour – Šalé, Zbořil, Kratochvíl. Rozhodčí J. Hribik, L. Květoň – T. Gerát, J. Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvínov). Návštěva 4009 diváků

