Potvrzeno. Třinec s Kometou si zahrají v Bratislavě na fotbalovém hřišti

Chystá se další hokejový zápas pod otevřeným nebem. Mistrovští Oceláři se utkají s Kometou Brno 13. ledna v Bratislavě na Tehelném poli. Dohrávka 18. kola Tipsport extraligy bude jedním ze zápasů oslav sta let Slovanu Bratislava. V rámci Winter Games se budou hrát i duely Dukly Trenčín se Zvolenem (14. ledna) a Slovanu Bratislava s Košicemi (15. ledna). „Nebudou to žádné exhibice, ale řádné zápasy české a slovenské extraligy,“ řekl organizátor akce Marián Bezák v oficiálním klubovém magazínu Power play.

Proč Třinec a Kometa? Důvody jsou zřejmé. Špičkové kluby, které to nemají do Bratislavy daleko. A také kluby, které se historicky o slovenské hráče opírají. „V Třinci momentálně máme tak polovinu národního mužstva a také v Kometě stále hrají slovenští borci,“ potvrdil Bezák, bývalý hokejista a současný předseda dozorčí rady Slovanu Bratislava. „Věřím, že to bude opravdová oslava hokeje.“

České kluby už mají s Winter Games zkušenosti. První se hrál už v roce 2011 v Pardubicích na plochodrážním stadionu. Dynamo porazilo Brno 4:2. V roce 2016 hostil akci brněnský fotbalový stadion. Kometa Za Lužánkami porazila Plzeň 5:2 a prohrála se Spartou 2:4.

Novinkou není ani výjezd českých klubů za hranice. Dva roky zpátky si hokejisté Litvínova a Sparty zahráli na fotbalovém stadionu v Drážďanech před 32 tisíci diváky (2:3).

„Jedním z hlavních motivů je oslava stoletého výročí Slovanu Bratislava,“ komentoval Marián Bezák. „I proto zveme legendy nejznámějšího slovenského klubu, které si exhibičně zahrají s legendami Sparty. Velmi bych chtěl získat například Jiřího Hrdinu, Petera Ihnačáka a další chlapce, kteří se na to ještě cítí.“

