ZIMÁK s Růžičkou: Varaďa? Držel nás zkrátka, hokejíček jsme nehráli

Na velká povídání o sobě moc není. Pozvánek do podcastů měl spoustu, všechny ale odmítal. Až pro deník Sport a web iSport.cz udělal třinecký bombarďák Martin Růžička výjimku. Ve čtyřiceti minutách byla řeč o klíčích k třineckým titulům, jeho brutální náročnosti na sebe i spoluhráče, ale taky o tom, proč mu hokej nikde jinde než pod Beskydami tolik nešel. „Asi je to tím třineckým vzduchem,“ směje se forvard Ocelářů v rozhovoru, který s ním přímo ve WERK Areně vedli Ondřej Kuchař a Pavel Ryšavý.

V květnu 2009 do Třince přišel s nálepkou defenzivního útočníka. O třináct let později je Martin Růžička nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem historie ocelářské organizace. „Nevím, jestli to takhle někdo plánoval,“ směje se útočník, který v extralize odehrál 642 zápasů, nasbíral v nich 554 bodů (257+297).

V roce 2006 oslavil coby dvacetiletá naděje titul se Spartou. Pražský klub od té doby žádný další pohár nezískal. Na rozdíl od Růžičky. Ten během angažmá v Třinci přidal další čtyři zlata. Žádný jiný aktivní hokejista jich v české extralize neurval víc.

Růžička se stal symbolem úspěšné éry Ocelářů. Svou zarputilostí a nenaučitelnou vítěznou mentalitou dokáže spoluhráče strhnout. Byť sám přiznává, že někdy je na sebe i okolí náročný až moc. Dokáže bouchnout, parťáka seřvat na tři doby. „Jsem prostě takový výbušný typ člověka. V zápase máte vysoký tep, občas něco ujede. Někdy je to extrém. Kluci už mě ale znají, berou mě tak,“ popisuje.

O čem dalším byla v podcastu Zimák s Martinem Růžičkou řeč?

o souhře

o pozadí jeho příchodu do Třince

o vlastním mentálním nastavení a náročnosti

o tom, proč extraligové výkony nikdy nepřenesl do národního týmu

o neustálém pilování střely

o neúspěšném působení v KHL

o účelném hokeji, který Ocelářům vynesl tituly

