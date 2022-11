Bek s duší útočníka. Sparťan Jandus řádí v iSport Score: Využívám bruslení

Do 18 let šlapal stejnou cestu jako Filip Hronek. Jejich datum narození se liší o pouhý měsíc. Oba jsou podobné postavy a hráli v mládeži v útoku. A oba to i přes stažení do defenzivní řady pořád táhne dopředu.

„V mládeži jsme se s Filipem potkávali často. Hrávali jsme proti sobě ještě jako útočníci,“ vzpomíná Martin Jandus. „Hodně obránců, kteří v mládeži dlouho hráli útok, z toho pak dokáže těžit. Rádi se zapojí do útoku. Nějaké situace jsou pro ně pak přirozenější, nebojí se jich. Já sám je vyhledávám.“

Zatímco Hronek dostal v útlém věku v Hradci šanci, Jandus si svou příležitost v extralize musel vyčekat. Pěšina se na rozcestníku rozdvojila. Jedna cesta vedla do NHL, druhá do domácí národní ligy.

„V prvních letech jsem s tím počítal. Věděl jsem, že pro mě bude lepší vyhrát se o patro níž. Ve Spartě byl v té době silný tým, nebyl prostor zkoušet mladé hráče. Když ale šance nepřicházela ani pak, byl jsem trochu zklamaný,“ přiznává Jandus, který už má nyní třetí sezonu v řadě poměrně stálé a stabilní místo v sestavě Pražanů.

Vyniká především skvělým pohybem. Bruslením a moderním pojetím hry obránce, kdy při každé možnosti neváhá podpořit útok. Občas mu bylo vyčítáno, že pak schází vzadu. Jindy dělal boty při rozehrávce. Občasné chyby ale k Jandusově pojetí hry prostě patří.

O tom, že únosnou míru nikdy nepřesáhly, svědčí taky statistika plus/minus. V sezoně 2020/21 byl v tomto ohledu suverénně nejlepším hráčem celé soutěže (+28). A výborně si vede i v tomto ročníku. Při hře v rovnovážném stavu byl u 17 vstřelených a 12 inkasovaných branek. Nikdo ze sparťanů nevychází z tohoto rozdílu pozitivněji.

Jandus je vyloženě borcem, kterého trenéři využívají výhradně na hru pět na pět. Nechodí na oslabení ani na přesilovky. Byť v průměru na utkání pobude na ledě zhruba šestnáct minut, nikdo jiný toho v rovnovážném počtu neodehrál v rudém dresu víc.

Poslední týdny pro něj byly skvělé. Obdržel premiérovou pozvánku do národního týmu, na Karjala Cupu debutoval. Kouč Kari Jalonen nadšeně povídal o tom, jak ho Jandus svým dynamickým hokejem zaujal.

„Snažím se svého bruslení využívat. Vím, že v tom můžu být prospěšný. Je to moje silná stránka. Držím se toho, co po mně trenéři chtějí. K tomu chci přidat něco navíc – dobrou rozehrávku, bruslení, podporu útoku. Jsem obránce, takže se snažím plnit defenzivní povinnosti, když bude ale něco navíc do útoku, je to plus,“ říká Jandus.

V analytickém modulu iSport Score byl nejlepším extraligovým obráncem za uplynulých deset dní. Výborný výkon předvedl v utkání s Třincem. Ještě lepší byl v duelu s Karlovými Vary. S ním na ledě Pražané Energii drtivě přehrávali.

Už během minulých dvou epizod Miloslava Hořavy si Jandus veřejně pochvaloval hru, styl a přístup staronového trenéra Sparty. Právě pod ním by teď obránce mohl rozkvést ještě víc, udělat ve svém projevu další skok.

„Je hodně aktivní. Jakmile vidí nějakou situaci, která by šla řešit jinak, hned je u mě a radí mi. Podává to skvěle, úplně v klidu. Po nikom neřve, nevynadá mi, že jsem to zahrál blbě, ale prostě mi vysvětlí, jak jsem to mohl vyřešit líp. Vyhovuje mi to. Je taková klidná síla. Po nikom nehuláká. Opravdu výborný trenér,“ vystihuje Jandus Hořavu.

Martin Jandus

Narozen 2. prosince 1997 (24 let) v Praze Pozice obránce Výška/váha 180 centimetrů/79 kilogramů Klub HC Sparta Praha Kariéra Sparta (2016-nyní), Benátky nad Jizerou (2016/17), Nymburk (2017), Litoměřice (2017/18), Ústí nad Labem (2018), Motor České Budějovice (2018/19), Kadaň (2019/20), Prostějov (2020), Sokolov (2020) Extraliga 136 zápasů - 37 bodů (6+31) Reprezentace 2 zápasy

