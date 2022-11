Augusta o Liberci: Hráči to nemají na háku. Potřebujeme víc od našich lídrů

Je to jako s tou bonboniérou. Nikdy nevíte, jaký kousek si rozbalíte a jak bude chutnat. Podobné je to s extraligovým Libercem. Jen co Bílí Tygři uzemnili v týdnu Kometu, kterou na jejím ledě vypráskali 5:0, přišly dvě porážky. Jasně, páteční nula na bojišti probuzené Sparty se dá přijmout, o něco hůř už nedělní srážka s Budějovicemi…

Prohra 1:4 s posledním celkem se zrodila po nedostatečném výkonu, do nějž se promítlo šest dvouminutových postihů. Ty Severočechy vyvedly z tempa, navíc ve dvou případech inkasovali (na 1:2 a na 1:3) těsně po návratu hříšníků na led. „Nebudeme mít moc šancí vyhrát, pokud budeme mít šest vyloučených a dáme jenom jeden gól. Trápíme se s přesilovkou, hráči na ně určení dnes nevytvořili vůbec nic. Šance, které jsme si vytvořili, jsme nevyřešili dobře,“ vadilo kouči Patriku Augustovi.

Z mého pohledu byl pro vás zápas hratelný, ale ve druhé třetině se vám hra začala postupně sypat. Proč?

„Nemyslím si, že by se nám začala sypat. Všechna oslabení jsme ubránili parádně, ale dvakrát asi vteřinu po konci budějovické přesilovky jsme dostali dva góly. Pro kluky to byla hrozná rána. Pracovali výborně, měli jsme tu mladé mužstvo, bohužel, za sebe tvrdím, že potřebujeme víc od top hráčů. Tam ta produktivita není. Mladí hráči odvedli maximum, je fajn se na ně dívat, ale zatím nejsou produktivní. Do šancí se dostávají, ovšem nedávají góly.“

Zkoušeli jste, předpokládám, hodně věcí, možná všechno možné, napadá vás, jak ještě jinak zkušené hráče nabudit?

„Ti borci pracují, nemůžu říci, že ne. Jestli to je psychikou… Ale dnes se první lajna prakticky nedostala ke gólové příležitosti. V takových utkáních jako bylo to s Motorem, však elitní formaci potřebujeme. Jak v přesilovce, tak ve hře pět na pět. Michal Bulíř je po zranění, nějakým způsobem se do toho pomalu dostává, ale tohle mužstvo potřebuje víc od lídrů.“

Liberec v nedávné minulosti býval konzistentním týmem bez propadů, dnes mi připadá, že nikdy nevíte, jaký výkon nabídne. Váš dojem?

„Procházíme generační obměnou, máme v týmu spoustu mladých hráčů, kteří si své místo na slunci teprve hledají. Jak říkám, vždycky nás táhli top hráči a díky tomu to mladší měli jednodušší. Teď produktivita není, což je nejvíc znát na přesilovkách. Pokud to nepadá, není se od čeho chytit. Po reprezentační přestávce jsme odehráli dvě špatná utkání proti Třinci a Olomouci. Od utkání s Kometou je to systémově učesané, ale nedáváme góly v momentech, kdy bychom měli. Byla tam přečíslení dva na jednoho, kdybychom je v první třetině vyřešili lépe, mužstvu by se hrálo mnohem lépe. Jenže pokud dostaneme gól vteřinu po oslabení, hlavy jdou dolů.“

Bulíř není doléčený, to je jedna věc. Druhá fakt, že na něm leží tíha odpovědnosti za tým, kterému dělá kapitána a navíc se srovnává s minulou perfektní sezonou v Plzni. Vstřebává to všechno?

„Ti hráči to nemají na háku. Všichni pracujeme pro to, abychom každý další den byli o kousek lepší. Bylo to tady i kruté, napadalo nám to tam. To ale nemění nic na tom, že zítra musíme vstát, znovu jít pracovat a nachystat se na další utkání. Teď jdou rychle po sobě. Nevím, jak to říct slušně… Prostě nám to teď nechčije. Puky, které nás trefovaly, tak nás míjejí a podobně. Co nám tam dřív padalo, tak teď nepadá.“

Klika se vám nakloní tehdy, pokud si pro ni tvrdou prací jdete, že?

„To chci právě říci. O to víc musíme pracovat, abychom si pro ni šli a štěstí si přiklonili na svou stranu.“

Chybí Filippi, Jelínek, v trestu je Vlach, na beku schází Derner a dlouhodobě Vitásek. Kdo z marodů je nejblíže návratu?

„Věřím, že z dnešní absentéři se vrátí brzy, je tam jen nějaká nemoc a bolístky. U Vitase to vypadá dlouhodobě s ramenem, vrátily se mu dřívější problémy.“

