Kometa válela, ale pak se všechno otočilo. Dynamo má hlad: výhra č. 13!

Po zápasech vidíte různé emoce. Ale výraz, který měli hráči Komety, když kráčeli do šatny? Žádné blesky v očích. Žádný řev. Tohle bylo čiré zklamání ve své nejtemnější podobě. „Jo, kluci musí být zklamaní. Každý cítí, že hrál dobře. Jenže pak si necháme zápas takhle utéct,“ zakroutil hlavou kouč Martin Pešout.

V šatně vládlo ticho. Slyšeli jste, jak kusy výstroje padají na zem. Jinak nic.

Zato pardubická hala bouřila, radovala se. Dynamo vyhrálo 13. zápas v řadě a srovnalo extraligový rekord. Dlouho se ovšem zdálo, že šňůru Kometa přesekne.

Hrála skvěle, dokázala spoutat první formaci Tomáše Zohorny, která většinou mění zápasy na svoji exhibici kliček, zasekávaček a hokejových kouzel. Teď nic podobného nepřišlo. Kometa po třech porážkách vytáhla skvělé číslo, vedla 3:1.

Jenže posledních 61 sekund všechno změnilo. Dynamo při hře bez brankáře vstřelilo dva góly, pak uspělo v nájezdech. „Z naší strany nebyl zápas ideální, ale třetí třetinu jsme tlačili. A když jste v laufu, tak si věříte,“ usmál se pardubický útočník Adam Musil. Dal dva góly, druhý byl klíčový, poslal zápas do prodloužení.

Pardubice - Kometa: Enteria arena na nohou. Adam Musil v poslední minutě srovnal, 3:3 Video se připravuje ...

Jen si představte tíhu okamžiku. Nemůžete sledovat čas na kostce, přemýšlet, že uděláte chybu, soupeř vezme puk a napálí ho přes celé hřiště do prázdné brány. Nastavíte hlavu, že tady je vaše chvíle, kterou využijete. „Tohle je těžké, samozřejmě. Chcete ale vyhrát a prodloužit sérii výher,“ pokýval hlavou Musil. Se svými parťáky tohle dokázal.

Do akce se vrátil, když si odseděl trest za bitku proti Olomouci, nakonec chyběl čtyři zápasy. Další přestávky neplánuje: „Ne, to vůbec,“ vyloudil na tváři úsměv. „Mrzí mě, co se stalo, že jsem musel pár zápasů sedět. Teď mě těší, že mohu být zase zpátky a s klukama zase válčím,“ přidal.

Kometa vlastně svým hokejem docela překvapila. Už nepřipomínala parní lokomotivu, které došlo uhlí. Přesně tohle se dělo poslední tři kola. V Pardubicích jste sledovali tým plný energie, který hraje zodpovědně dozadu. „Co se změnilo? Měli jsme výborný pohyb,“ zahlásil trenér Pešout.

Taky díky pohybu se dařilo krotit Zohornu a spol. „Naše první lajna nás nemůže táhnout každý zápas, ostatní hráči se musí přidat. Jedna lajna vám možná vyhraje zápasy, ale ne soutěž. V play off musí šlapat celý tým, jsme hodně rádi, že to teď vyšlo,“ komentoval ještě velký pardubický obrat Musil. Kromě jeho dvou tref se prosadil i Robert Říčka.

Zato Kometa musí být hodně rozpolcená. „Před zápasem bychom bod z Pardubic asi vzali, zvlášť po posledních výkonech a nezdarech. Ale teď?“ zavrtěl hlavou Jakub Flek. Právě jeho rychlé nohy fungovaly. První brněnská formace dupala dobře, Flek dal dva góly, v prodloužení jel sám na Dominika Frodla, jenže sólo mu brankář Pardubic sebral. „Zklamání,“ hlesl, když měl utkání hodnotit. Víc ani dodávat nemusel.

Pardubice jsou rozjeté, výhrou před vyprodanou halou dorovnaly extraligové maximum Třince ze sezony 2014/2015. Čtrnáctkrát v řadě nevyhrál ještě nikdo.

„Je vždycky skvělé, když se povede nějaký rekord. Je pocta, když můžete být součástí týmu, který za ním míří. Ale musíme pokračovat dál. V úterý je tady další zápas, bude zase úplně jedno, jak jsme hráli minule,“ střízlivě situaci hodnotil Musil.

Pak je tady ještě jedna výzva. Kdyby Dynamo udrželo nastavené tempo, překonalo by 120 bodů. Maximem je 118 bodů Liberce ze sezony 2015/2016.

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 23 13 6 3 1 78:45 54 2. Vítkovice 23 13 2 5 3 78:58 48 3. Olomouc 23 12 3 0 8 61:47 42 4. Třinec 22 10 2 4 6 64:46 38 5. Brno 22 9 4 1 8 61:62 36 6. M. Boleslav 22 7 4 4 7 50:50 33 7. Plzeň 23 7 3 5 8 63:64 32 8. Sparta 23 7 4 1 11 60:62 30 9. Mountfield 22 8 2 1 11 53:61 29 10. K. Vary 23 7 3 2 11 59:79 29 11. Liberec 22 4 5 6 7 62:63 28 12. Litvínov 23 6 1 5 11 62:72 25 13. Č. Budějovice 22 6 2 3 11 52:65 25 14. Kladno 23 5 3 4 11 49:78 25 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

HC Dynamo Pardubice

Vše o klubu ZDE