Flek o závěru hrůzy s Dynamem: Do tlaku jsme je nepouštěli, pak to zhořklo

Nejdřív Kometa šokovala, že dovede hrát velké zápasy. Po třech porážkách a debaklech v Litvínově a s Libercem byste nečekali, že v Pardubicích zvládne hrát takhle dobře. A přece! Do 59. minuty vedla 3:1. Pak šokovala podruhé, když náskok pustila a po nájezdech padla 3:4. „Nejdřív si to ve vyprodané hale užíváte. Pak to ale celé zhořklo,“ poznamenal útočník Jakub Flek, který Dynamu vstřelil dva góly.

Z kabiny není slyšet vůbec nic. Vystihuje celkový dojem ze zápasu to ticho, které se z ní teď line? Utkání jste odehráli skvěle. Ale.

„Právě, ale. Kdybychom se bavili před zápasem, jestli bychom vzali bod, asi bychom řekli, že ano. Po posledních nezdarech a výkonech jsme si říkali, že je potřeba bodovat za jakoukoliv cenu. Jenže když se ohlédnu, jak jsme to v Pardubicích odehráli? Ještě dvě minuty před koncem vést o dva góly a pak odvést jen bod? Je to málo. Takže zklamání.“

Klíčovou věc jste přitom zvládli, podařilo se vygumovat první lajnu Pardubic. Hodně věcí dělala Kometa dobře, ne?

„Je strašně těžké zápas hodnotit. Můžeme si říct, že od takového zápasu bychom se měli odrazit a ve výkonech pokračovat. Ale konec jsme měli zvládnout líp. Měli jsme vyndat puk ze třetiny, ne na zakázané uvolnění, uběhlo by deset, patnáct sekund. Neměli by buly, neposkládali by se tam. Ale to jsou kdyby. Bohužel. Naše předvedená hra byla vyjma toho konce super.“

Co v tom závěru chybělo? Nasekat třeba v posledních 61 sekundách osm zakázaných uvolnění, zablokovat buly, hru rozbořit?

„Jo, to se tak říká, udělat zakázaných uvolnění třeba sto padesát. Ale zase když máme puk na hokejce metr od modré čáry, stačí ho hodit trochu s rozumem někam k druhé modré. Kdyby se tohle povedlo, věřím, že bychom to ještě utloukli.“

Pardubice - Kometa: Enteria arena na nohou. Adam Musil v poslední minutě srovnal, 3:3 Video se připravuje ...

Pardubice vám výhru ukradly, ale v prodloužení jste měli taky velké šance. Vy jste třeba mohl dotáhnout hattrick, ale Frodl vám sólo vychytal. Bylo těžké zůstat dál v zápase?

„Nesmíte hodit vidle do žita, dokud není úplný konec. Řekli jsme si, že jsme banda... No, teď mě nenapadá nic slušného, ale prostě jsme si chtěli jít pro druhý bod. Každý má cenu zlata, zvlášť z ledu týmu, který má teď už 13 výher v řadě. Ujel jsem sám, zkusil vystřelit pod vyrážečku, ale tentokrát mě Frodlik vychytal. Pak tam byla další přečíslení, s Lubošem Horkým jsme dvakrát jeli dva na jednoho, ale bohužel ani jedna akce nedopadla.“

Když si promítnu vaše poslední zápasy, třeba v Litvínově jste předvedli ukrutnou bídu. Bylo velké dusno, že Kometa dokázala hrát najednou po třech porážkách tak, jak by se čekalo častěji?

„Souhlasím, že takhle by to vypadat mělo pokaždé. Svým způsobem to vypovídá o síle našeho týmu. Ukázali jsme, že hokej umíme, a když každý dodržujeme, co máme, funguje to i na nejlepší týmy v lize. Mezi ně chceme patřit samozřejmě taky, takže takhle je potřeba hrát dál. A atmosféra po těch porážkách? Byl tam trochu fén od kápa (kapitána), něco si k tomu řekli i trenéři. Teď mám hrozně smíšené pocity. Mám radost, jak jsme zápas do 58. minuty hráli a že se nám podařilo Pardubice nepouštět do většího tlaku. Hrálo se nahoru dolů, ve vyprodané hale si zápas užíváte. Ale pak to celé zhořklo.“

