Hradec přišel o Smoleňáka, chodí o berlích: Jatka to budou až do konce

Zhruba deset dnů už je na marodce a pár týdnů na ni ještě setrvá. Podle generálního manažera hradeckého Mountfieldu Aleše Kmoníčka zůstane Radek Smoleňák mimo hru do konce roku. Kapitán týmu doufá, že v ideálním případě ohlásí comeback do sestavy dříve. Co 35letého mazáka trápí? Specifické zranění nohy, oficiálně poranění v dolní části těla. Hokejový cestovatel chodí o berlích a k tomu všemu ho trápí i oči. Hradec se v extralize souží. Po úterní porážce 0:2 s Mladou Boleslaví přibyly další vykřičníky.

Naposledy se ukázal na hokejovém jevišti 20. listopadu proti Třinci, dál to nešlo. „Zhruba poslední měsíc a půl jsem cítil, že to není ono. Musel jsem si dávat prášky, abych vůbec mohl nastoupit. Ale nechtěl jsem v tom kluky nechat, tak jsem do toho šel i přes bolest. Postupem času však bylo jasné, že noze budu muset dát orazit,“ popisuje pro web iSport.cz své trable.

„Mluví se o pauze do konce kalendářního roku, ale těžko odhadovat, jak tělo zareaguje. Cítím se dobře, s berlemi se snažím odlehčit zraněné noze. Tak, aby si odfrkla od fyzického náporu.“

Smoleňák je přitom velký držák a v branži známý tím, že ho jen tak něco neskolí. To už musí být, aby se ocitl v péči bílých plášťů. Tak teď platí výjimka. „V kariéře jsem prakticky nebyl zraněný, jedině snad loni v létě, ale to nepočítám, odehrál jsem plnou sezonu. Teď mi tělo asi dává najevo, že má odjeto skoro šestnáct celých sezon bez pauzy,“ lehce se pousměje.

Náladu má postupně lepší. Léčba se zdárně vyvíjí. „Po týdnu bez hokeje cítím hodně velký pokrok. Z toho mám určitě radost, vyvíjí se to správným směrem.“

V civilu přesto trpí, jakmile dojde na mistrovské boje. S výjimkou osmifinálové odvety Champions League, v níž nedávno Mountfield vykolejil nadupaný Färjestad. „Liga mistrů mi udělala radost, zápas venku s Färjestadem, který jsem ještě odehrál, byl z naší strany velmi dobrý. Kluci to pak v odvetě zvládli fantasticky, udělali mi radost a byl jsem na ně hrdý. Vyřadit švédského mistra je velký úspěch.“

Zatímco doma… Mountfield se stydí na jedenácté příčce, jen čtyři body od posledního fleku. „Přechod do extraligy není z Ligy mistrů úplně snadný, z vlny euforie se vrátíte na zem do soutěže, která se nevyvíjí podle našich představ,“ připomíná tápání Hradce, které je i s ohledem na evropské tažení velmi překvapivé.

„Dívat se na porážky s Plzní, Olomoucí a teď i Boleslaví mi nedělalo radost, na klukách vidím enormní snahu, za níž bohužel nejsou odměněni. Góly a tím pádem ani body. Pak je z toho nepříjemná křeč.“

Hradec čeká těžký boj. Každý rok se houfně říká, jak je extraliga ukrutně vyrovnaná. Ovšem nyní je to naprostá pravda. „Tahle sezona je extrémně vyrovnaná, nahoře je to trochu odskočené, ale od půlky dolů jsou to jatka… A budou to jatka do poslední chvíle,“ nepochybuje Smoleňák.

