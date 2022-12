Hradec střílí, jezdí... ale ztrácí. Chybí 28 gólů, koho by nakopla výměna?

Mountfield vás přehraje, přestřílí, přebruslí. A prohraje. Takový obrázek se v extralize opakuje poměrně často. Brzy ho čeká čtvrtfinále Ligy mistrů, ale v extralize to není žádná hitparáda. Aktuálně se nachází čtyři body od posledního místa, i když teoreticky má podle dat patřit úplně jinam. Zaměřili jsme se na hradecký problém. Co mu chybí?

Teď to přijde, musí. Už opravdu! Tak nějak vypadá vyhlížení Mountfieldu, kdy nakopne vítěznou šňůru. Optimismus vychází ze schopností ansámblu, který vede trenér Tomáš Martinec.

Prakticky nikdo ho nepřehraje, tempo hry udává Hradec. Buší, buší a buší na vrata. Jenže pak si omlátí pěsti a ve většině případů prohraje.

Čelí i kritice vlastních fans. Generální manažer Aleš Kmoníček ve své listárně vysvětluje, proč je tým v krizi. „Největším nedostatkem je špatná produktivita, což je především ´problém´ hráčů,“ snaží se v odpovědích bránit trenérský štáb.

Nejvíc o situaci vypovídá jedno porovnání. Při hře 5 na 5 by měl tým nastřílet zatím o 13 gólů víc než soupeři, je na úrovni týmu typu Pardubic a Třince. Realita ale vypadá tak, že soupeři nasázeli o 15 branek víc než Hradec. Znovu, není vůbec řeč o přesilovkách, speciální týmy leží úplně bokem. Mountfieldu chybí 28 gólů, které „měly“ padnout.

Když se zaměříte na Aleše Jergla, Kevina Klímu, Kellyho Klímu, Olivera Okuliara nebo Christophea Lalancetta, všichni si nesou do zápasu nacpaný balíček s dovednostmi. Mají rychlost i ovládání hole na velmi vysoké úrovni.

Jenže ani jeden z nich nedovede splnit to, co nakonec pořád čekáte od Radka Smoleňáka. Že zlomí zápas, dá hnusný gól, tečuje puk zadkem.

Marek Zachar s Radovanem Pavlíkem jsou historicky v kolonce hráčů, u kterých spíš hledáte jiné věci než napnuté sítě. Lukáš Cingel, Radek Pilař a Martin Štohanzl chodí na led spíš pracovat než střílet, Zdeněk Doležal se zasekl.

Tím pádem vidíte jedenáct útočníků s handicapem. Oči se tak obrátí za Jakubem Lvem, který stabilně zvládá kolem 15 gólů za sezonu, a klasicky ke Smoleňákovi.

V létě měl Hradec na soupisce pět útočníků, kteří měřili aspoň 185 cm. Kvůli válce na Ukrajině musel Česko opustit Nikita Ščerbak, Smoleňák je na marodce. Takže už zbývají jen tři. Ofenzivní sestava se tak jeví velmi podobně. Je malá, rychlá a drtí ji problémy s koncovkou.

„Kluci mají zase jiné přednosti, kterými jsou šikovnost a pohyb. Problém ve výšce nevidím vůbec, náš způsob hry je hlavně o bruslení, potřebujeme pohyblivé hráče,“ říkal v létě (ještě se Ščerbakem na soupisce) trenér Tomáš Martinec. „Se složením kádru jsem spokojený. Jen jsme hledali náhradu za Ahtiho Oksanena, našeho nejproduktivnějšího hráče, což nevyšlo. Ten nám scházet bude určitě. Ale zase se můžou ukázat ostatní hráči,“ dodal.

A tady právě vidíte klíč. Mountfield nehraje jinak než před rokem, kdy vyhrál základní část. Herní principy mu vycházejí úplně stejně. Jenže nenahradit Oksanena je patrně ještě daleko vážnější problém, než si klub dokázal připustit.

Odešlo 25 gólů (12 ve hře pět proti pěti), které nemá kdo nasypat. Nahromadil hodně podobných hráčů, kteří vás ubruslí a dovedou šanci nachystat. Jen nemá střelce.

Dokud ho nepřivede trejdem, neuloví v cizině nebo v někom zázračně nezažehne plamen, nic se nezmění. Dál bude mít mraky šancí, hodně střel ze slotu i hodně zbytečných střel, u nichž nikdo není poblíž branky. Udrží se ve špičce v očekávaných gólech a střelách ze slotu. Zůstane u dna tabulky.

Vhodným adeptem na trejd by mohl být například Kelly Klíma, kterému stoupá forma i podle iSport indexu. Pokud by za něj získal jiného útočníka, než zatím má na soupisce, pomohl by si a i druhý tým by získal zajímavého borce pro stavbu hry.