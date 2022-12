Moták zpátky na Hané nezabloudil, ale ztratil pátého útočníka: Něco je špatně

Další těsná porážka a pátý útočník mimo hru. Jako by nestačilo, že Třinci vypadlo na delší dobu klíčové kvarteto Vrána, Dravecký, Nestrašil, Marcinko. Při prvním střídání v Olomouci se Marko Daňo poranil o mantinel a lékařská zpráva trenéra Zdeňka Motáka nepotěšila. „Hnul si krční páteří, deset dní límec,“ hlásil smutně po utkání, které se svými Oceláři prohrál 2:4. Navíc na ledě týmu, kde předtím léta úspěšně působil a kam se bude vždy rád vracet. Nikoliv však pro porážky…

Jak jste si vychutnal návrat do Olomouce?

„Byl to výborný zápas se skvělou kulisou, hrálo se nahoru dolů. Bohužel se špatným koncem pro nás. Gólmani měli spoustu výborných zákroků. Poslední dobou máme problémy s konci zápasů. Musíme na tom pracovat. Nemůže se nám stávat, abychom s Olomoucí dvakrát po sobě dostali rozhodující branky v posledních dvou minutách. Jsme těžce potrestáni. Stalo se nám to i posledně na Spartě. Něco je špatně. Tyto věci musíme odstranit.“

Cítil jste se na stadionu příjemně?

„Role jsou dány, trefil jsem do správné šatny. Nešel jsem jiným směrem. Samozřejmě jsem si s lidmi potřásl rukou, objali jsme se. Ale každá porážka samozřejmě strašně mrzí. Navíc v takovém stylu. Není normální, jakým způsobem prohráváme.“

Jaká je Olomouc bez vás? Ve srovnání s minulým ročníkem, kdy jste ještě byl u týmu.

„Z její strany jsem viděl výborný výkon. Nejsem překvapen. Kluci jsou dobře připravení. Je za tím velice kvalitní práce Honzy (trenéra Tomajka) a celého realizačního týmu. Hráči si věří, hrají dobře, kvalitně do obrany, gólmani chytají. Když sem jedete, počítáte s tím, že mužstvo je dobře fyzicky připravené a bruslivé.“

(vedle sedící Jan Tomajko: Zdeněk má na tom samozřejmě zásluhu) Moták reaguje: „To vůbec. O tom jsme se bavili už minule. Olomouc se posílila. Brankáři jsou výborní, obrana konsolidovaná, do útoku přišli Orsava, Musíl. Je vidět, že ti hráči chtějí hrát a na ledě si pomoct. Kvalitní práce. Kluci do toho jdou velice dobře.“

Který z vašich marodů se v nejbližší době vrátí?

„Nikdo.“

Hodláte posílit kádr? Mimo hru už máte pět útočníků.

„Kvalitní hráč se shání velice těžko. Je to problém. V neděli máme Boleslav a pak pět dní na to, aby se někdo vyléčil. Ale nevypadá to extra dobře.“

