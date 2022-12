Z tábora Komety zní naštvání: Musíme si promluvit, takhle to dál nejde...

Z šesti posledních utkání přišla čtvrtá porážka. Jak jste k ní dospěli z vašeho pohledu?

„Nezačali jsme úplně špatně, bohužel Vítkovice daly rychlé góly. První třetina nebyla z naší strany nejhorší, ale pak mi přišlo, že jsme rezignovali. Odešla nám pracovní morálka, nebruslili jsme, nešli jsme si za vyrovnáním. To nám chybělo k tomu, abychom si odsud něco odvezli.“

Říkáte, že chyběla morálka. Jak se to stane?

„Vůbec nedokážu říct… Ale není možné, abychom takhle přestali hrát. Paradoxně nám to v první třetině dobře jezdilo, jenže jsme pak od toho upustili. Nešli jsme si za tím a nebojovali jsme jako tým. Musíme si spolu promluvit, vyříkat si to. Takhle to dál nejde. Teď je nutné pořádně se připravit na nedělní zápas. Víc v něm bojovat a uhrát výhru podobnou jako posledně doma s Olomoucí (1:0 po nájezdech).“

Na ledě si nedokážete pomoci svou někdejší předností – ničivými přesilovkami. Šlo o šestý zápas v řadě bez proměněné početní výhody. I to vás sráží, že?

„Bohužel nám to z ní teď nepadá. Přesilovku máme dobrou, trochu si ale teď vybíráme smůlu. Musíme na tom zapracovat, být trpěliví, věřím, že se to zlomí a góly budeme zase dávat. Je třeba začít od jednoduchých věcí a postupně to zlepšovat.“

Nezačaly ostatní týmy vaše přesilovky lépe číst?

„První lajna ji takhle hraje ani nevím, jak dlouho. Přesilovku hrají výborně obě lajny. Teď se to ale odráží špatně, nepadá to tam. To tak někdy bývá. Musíme dál zkoušet střílet, chodit před brankáře a něco tam dorazit.“

Přijde mi, že se do hry Komety propisuje vícero názorových proudů ve vaší kabině na téma, jak hrát, kudy z toho ven. Váš pohled?

„Nevím, jestli se to u nás názorově mele. To si nemyslím. Jak říkám, musíme si k tomu sednout, upřímně si říci, co bylo špatně, ukázat si to na videu. A začít šlapat jako tým, jít si za vítězstvím od začátku.“

V neděli vás doma čeká Sparta, berete ji jako ideálního soupeře pro budíček?

„Bude to samozřejmě velký zápas, asi přijde plno lidí. My ale chceme každý zápas vyhrát, je jedno, jestli přijede Sparta, nebo Vary. Další zápas je tu a my musíme začít sbírat body. Zlepšit celkově naši hru.“

Očima kouče Martina Pešouta „Na začátku utkání jsme udělali dvě zbytečné chyby, tím jsme pustili domácí do jejich hry. Pak už jsme to měli strašně těžké prodírat se k nim. Ve druhé třetině jsme to chtěli strhnout za každou cenu, domácí nás trestali šancemi, naštěstí nás Čiliak podržel. Ve třetí části jsme se vzepjali, bohužel nám to tam nepadlo, Vítkovice si to pohlídaly a zaslouženě vyhrály. Nemám z toho takový pocit jako Radek Koblížek. Ovlivnily nás rychlé góly, byli jsme po nich trochu opaření. Pak jsme tam měli i dobré pasáže. Tak jako on bych to neviděl.“

