Dýmovnice z kotle Komety? Štípalo nás v nose, to se nedělá, říká Krenželok

„Bylo to nepříjemné, trošku nás to štípalo v nose,“ komentoval Lukáš Krenželok. „Bylo to chvíli před koncem, tak jsme to vydrželi, ale bylo to nepříjemné. Nedělá se to.“

Do sestavy jste se vrátil po dvou měsících, jak se na ledě a ve čtvrté formaci cítíte?

„Jak se cítím…dva měsíce jsem nehrál hokej a předtím jen v létě. Nebylo to úplně příjemné, že člověk jen trénuje, ale zápas je úplně něco jiného. A čtvrtá lajna? Beru všechno, hlavní je, ať se vyhrává. Můžu si tam zahrát s Rosťou (Maroszem) a jsem rád za to, že hraju.“

Už jste zdravotně stoprocentní?

„Fyzicky se to začíná hodně zlepšovat. Nebylo to nejhorší, ale aby se člověk dostal do nějakých minut, není to legrace.“

Co říkáte na parádní domácí sérii Vítkovic, kterou jste dlouho sledoval jen z ochozů?

„Je dobrý, když se vyhrává. Tohle se dobře sleduje, to jsem málokdy zažil (usmívá se). Líbilo se mi, že vždycky se šlo vyhrát, nebo alespoň tak to z hlediště vypadalo. Jsem za to rád, super.“

Neměl jste obavy, že se nebudete mít v sestavě kam vrátit?

„Určitě, taky to tak dopadlo (směje se). Ne, nejsem už nejmladší, člověk musí pracovat a jde se hlavně za týmovým úspěchem.“

Vítkovice zatím doma z dvanácti zápasů vyhrály jedenáctkrát za tři body. Jen s Pardubicemi padly po nájezdech. Je znát, že každý další soupeř chce vaši sérii ukončit?

„Tady je to nastavené tak, že se jde zápas od zápasu. Teď zapomeneme na to, že jsme vyhráli a jdeme se chystat na další zápas. Jedeme do Liberce a jedeme podat stejný výkon. Věřím, že to zase dokážeme.“

