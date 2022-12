Vítkovice dotáhly lídra. Slabá pracovní morálka Komety? Pešout nesouhlasil

Mexické vlny, svítící telefony v rukách sedmi tisícovek fanoušků i modrý dým z kotle Brna. Šlágr 25. kola Tipsport extraligy mezi Vítkovicemi a Kometou (4:1) měl elektrizující atmosféru, kterou brankou do prázdné vyšponoval Peter Mueller, bývalá hvězda poražených. Ostravané se bodově dotáhli na první Pardubice. „Příjemné, je lepší být nahoře, než dole,“ komentoval vítkovický kapitán Lukáš Krenželok.

Třináct sekund před koncem pečetil vítkovické vítězství. Americký útočník Peter Mueller kouknul na kotel Komety, zvednul ruku a otočil se k fanouškům Vítkovic. Spíš omluvné, než oslavné gesto.

Bitva Vítkovic s Kometou ovšem tentokrát nebyla o bývalé hvězdě Brna. Ostravané předvedli velmi slušný týmový boj a výkon. Pevný v defenzivě, rychlý v útoku. A klasicky spolehlivý byl gólman Aleš Stezka.

„Minulé tři zápasy jsme vyhráli vyloženě se štěstím, naše hra nebyla dobrá, ale teď jsme vyhráli zaslouženě,“ děkoval týmu trenér Miloš Holaň. „Co musím, kromě výborných diváků, ocenit, jak kluci dokázali skvěle reagovat na změny rytmu hry do ofenzivy i defenzivy. Na šance jsme byli jasně lepší, a když to bylo v závěru potřeba, tak to i zodpovědně pohlídali.“

Kometa neměla špatné momenty, ale většinu duelu byla pod tlakem, nenašla žádnou účinnou protizbraň. Ani v přesilovkách. Útočník Radek Koblížek byl hodně rozladěný z pracovní morálky, Nezdála se mu ideální.

„Nezačali jsme špatně, ale pak mi přišlo, že jsme rezignovali a odešla nám pracovní morálka,“ kriticky nahlížel mladý forvard na hru svého týmu. „Nedokážu říct, proč? Není možné, abychom takhle přestali hrát. V první třetině nám to jezdilo dobře, ale pak jsme za tím nešli, nebojovali jako tým. Musíme si to vyříkat, takhle to nejde.“

Trenér Martin Pešout s takto přísným pohledem svého svěřence nesouhlasil. Slabá pracovní morálka? „Takový pocit jsem neměl,“ reagoval Pešout stroze. „Spíš nás trochu zlomily vítkovické góly, byli jsme pak opaření, ale takhle bych to neviděl.“

Víc ho mrzely zbytečné chyby. „Dvě na začátku byly zbytečné,“ přitakal Pešout. „Tím jsme pustili domácí do jejich hry a pak bylo těžké se k nim prodírat. Chtěli jsme to strhnout za každou cenu, soupeř z toho měl šance, držel nás Čiliak. Vítkovice si to pohlídaly, vyhrály zaslouženě.“

Vítězný tým pomáhal nastartovat i kapitán Lukáš Krenželok. Devětatřicetiletý matador byl dva měsíce kvůli zlomeným prstům mimo hru, spadl do čtvrté formace. Ve čtvrtém duelu po návratu se dočkal první trefy sezony.

„První gól super,“ oddechl si. „Chtěli jsme na ně vletět, to se povedlo, dobrý zápas. Bylo tam pár chyb, párkrát jsme nepohlídali bekček, ale máme velkou sílu a dotáhli jsme to. Poctivá práce, nevynecháme žádný souboj, nenecháme jen tak ležet žádný puk a tohle se nám vyplácí. I z tribuny, když jsem byl zraněný, se na to koukalo moc dobře.“

Sám přiznává, že musí hodně makat, aby se dostal zpátky do fazony. Ze hry vypadl už ve čtvrtém kole a bere i čtvrtou formaci. „Dva měsíce jsem nehrál hokej, předtím jen v létě, není to příjemné,“ přitakal Krenželok. „Fyzicky se to začíná hodně zlepšovat, ale legrace to není.“

Že už má prsty a ruce v pořádku, ukázal Krenželok při vstřelené brance. Od Jana Bernovského dostal puk před bránu, rychlou kličkou nedal Markovi Čiliakovi šanci. „Kluci to parádně udělali, dostal jsem puk od Bernyho a byl jsem sám, nebyla jinačí varianta,“ popsal s úsměvem vítkovický matador.

„Jsem za první trefu rád, i tohle mi při návratu pomůže psychicky. Všechny nás těší, že se daří, ale jak jsme říkali už na začátku sezony – jdeme zápas od zápasu. A díváme se jen na ten nejbližší, který nás čeká.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:15. L. Krenželok, 11:59. Fridrich, 37:33. Bukarts, 59:47. Mueller Hosté: 03:26. Strömberg Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kalus, Dej, Lednický – L. Krenželok (C), Marosz, Bernovský. Hosté: Čiliak (Furch) – Ščotka (A), Kučeřík, Hrbas, Ďaloga, Gulaši (A), Holland, Mlčák – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Süss, Kratochvíl. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Rožánek, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 169 diváků

