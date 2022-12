ONLINE: Sparta vede 6:2 v Brně, Kladno zabralo. Hradec - Dynamo 3:0

Kompletní 26. kolo hokejové Tipsport extraligy nabízí zajímavou podívanou. Nedělním šlágrem je bezpochyby duel brněnské Komety se Spartou, která na ledě rivala útočí na šestou výhru v řadě. Na závěr se od 17:10 pouštějí do východočeského derby Hradec Králové s Pardubicemi. Vítkovice venku udolaly Liberec a připsaly si pátou výhru za sebou. Třinec po třech prohrách v řadě zabral doma proti Mladé Boleslavi, kterou porazil 3:0. Olomouc ztratila dobře rozehraný zápas v Litvínově, kde nakonec padla 3:5. Kladno na svém hřišti porazilo Karlovy Vary 4:1 a opět zdramatizovalo situaci na dně tabulky. České Budějovice padly 1:4 v Plzni a připsaly si jedenáctou prohru z dvanácti startů. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSportz.cz.

Góly Domácí: 03:54. Strömberg, 34:10. Horký Hosté: 00:43. Tomášek, 10:37. Jandus, 24:11. Dvořáček, 43:00. Safin, 48:54. Horák, 51:00. Konečný Sestavy Domácí: Furch (25. Čiliak) – Ščotka, Kundrátek (A), Ďaloga, Kučeřík, Hrbas, Holland, Gulaši (A) – Zaťovič (C), Holík, Koblížek – Flek, Strömberg, Horký – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Süss, Kratochvíl. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Moravčík, Němeček, Jandus, Mikliš – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Dvořáček – Konečný, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Gebauer, Axman Stadion Winning Group Arena

Góly Domácí: 25:32. Cingel, 41:09. Zachar, 41:21. Kev. Klíma Hosté: Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Cingel, Lalancette, Lev (A) – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Kel. Klíma, Kev. Klíma, Jergl – Pilař, Štohanzl, Doležal. Hosté: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Cienciala, A. Musil, Říčka – Paulovič, Poulíček (C), Koffer – Rouha, Rákos, Zeman. Rozhodčí Jeřábek, Stano (SVK) – Rampír, Synek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 408 diváků

Nájezdník Marosz zajistil Ostravanům druhý bod

Bílí Tygři se vrátili domů po sérii šesti zápasů poprvé od 18. listopadu, kdy podlehli Třinci 1:4. Začátek zápasu patřil domácím. Úvodní nápor vyústil v rychlou přesilovku a s ní Bílí Tygři naložili dobře. Ve 4. minutě se nejlépe zorientoval ve skrumáži před Stezkou kapitán Michal Bulíř a poslal domácí do vedení.

Hosté odpověděli v 8. minutě, kdy po střele Fridricha zazvonila za Kváčou tyč. Mírnou převahu si Bílí Tygři udržovali i nadále, pomohla jim i další přesilovka. Hostující brankář Stezka ale udržel vždy puk před brankovou čárou.

Ve druhé třetině se obraz hry neměnil. Mírnou převahu si udržovali domácí, kterým v tom ale pomáhali i Ostravané. Během deseti minut nabídlo Tygrům tři přesilové hry. Speciální formace Bílých Tygrů ale neuspěly ani jednou. Vítkovičtí se začali osmělovat a ve 31. minutě byli odměněni. Krieger zavezl puk do útočného pásma, pohrál si s domácí obranou a předložil puk Muellerovi, který pohodlně zasunul do poloprázdné branky.

Po vyrovnávací brance převzali otěže zápasu hosté. Velkou šanci na obrat měl ve 38. minutě Marosz, ale po přihrávce Lakatoše minul poloodkrytou libereckou branku. V závěru druhé třetiny ještě domácím zavařili Raskob a Mueller, skóre se ale nezměnilo.

V úvodu třetí třetiny byl vyloučen Jelínek a nabídnutou přesilovku hosté využili. Mueller si vyměnil puk s Mikušem a posléze zamířil přesně do šibenice Kváčovy branky. Liberec se po inkasované brance nadechl k velkému náporu. Stezku prověřili Šír, Birner nebo Nedomlel, ale strážce vítkovické branky odolával.

Velký tlak ale přece jen přinesl vyrovnání. Střelu Oskara Flynna v 54. minutě dorazil do sítě Martin Faško-Rudáš a rozjásal libereckou arénu. Tlak liberce pokračoval, Bílí Tygři měli střeleckou převahu, ale utkání přesto dospělo do prodloužení.

V poslední minutě prodloužení byl ve veliké šanci Peter Mueller, ale Kváča tento souboj vyhrál. Na řadu tak přišly samostatné nájezdy. V nich prosadili je hostující Marosz a Bukarts.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „S výkonem jsem spokojený, ale rozhodly přesilovky. Všichni hráči pracovali, vypadalo to velice slušně. Bohužel nejsme spokojeni s výsledkem, chceme a potřebujeme vyhrát každé utkání. Měli jsme to utkání přelomit na naši stranu o hodně dříve. Ve druhé třetině jsme měli tři přesilovky za sebou, zasloužili jsme si je. Měli jsme tlak, dobře jsme se pohybovali, ale bohužel, jak se trápíme s přesilovkou od začátku sezony, tak dnes. I když jsme v ní dali první gól, tak nám více nepomohla. Vítkovice jsou velice kvalitní mužstvo, sehráli jsme velice slušné utkání. Zlepšení tam je, ale chceme ještě větší a chceme se dostat výš.“

Radek Philipp (Vítkovice): „Chtěli jsme vstoupit do zápasu tím, že budeme hrát disciplinovaně. Hned ve třetí minutě jsme ale udělali faul, který soupeř potrestal a hrozně těžce se potom hrálo. Druhá třetina se nesla ve stejném duchu. Do desáté minuty jsme měli tři vyloučení. Práce speciálních týmů na oslabení a brankář Stezka nás udržely ve hře. Ve třetí třetině jsme dali gól v přesilovce a věřili jsme, že bychom mohli odvézt body. V prodloužení opět parádní práce v oslabení a výborný Stezka. Jspu to velice těžce vydřené dva body a jsme za ně rádi.“

Góly Domácí: 03:23. Bulíř, 53:09. Faško-Rudáš Hosté: 30:44. Mueller, 43:03. Mueller, . Marosz Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Filippi, Ordoš – A. Najman, Bulíř (C), Frolík – Flynn, Šír, Faško-Rudáš – Dlouhý, Jelínek (A), Rychlovský. Hosté: Stezka (Klimeš) – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kalus, Dej, Lednický – L. Krenželok (C), Marosz, Bernovský. Rozhodčí Hribik, Horák – Špůr, Šimánek. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4877 diváků

Nula pro Mazance, blýskl se Hudáček

Mladá Boleslav nastoupila bez svého nejlepšího střelce i nejproduktivnějšího hráče Pavla Kousala (9+11), ale měla v úvodní třetině nejblíž ke změně skóre. Puk se po střele obránce Luntiemiho od modré čáry a lehkém přistrčení Bičevskise odrazil od zadního hrazení před branku a od brusle domácího Jeřábka orazítkoval tyč. I Třinec měl šance. V největší si s gólovou dorážkou Kurovského poradil Novotný.

Úvodní gól padl pár sekund po vypršení třinecké přesilové hry. Svačina vyslal zpoza pravého kruhu střílenou přihrávku před branku a Chmielewski usměrnil puk do sítě. Vzápětí mohl zvýšit Růžička, jeho individuální akci ale zastavil Novotný. Hosté ve druhé polovině prostřední třetiny přidali a několikrát Oceláře zatlačili, ale bez gólového efektu - Kotala, Lunter ani zblízka Pýcha nepřekonali Mazance.

Třinec získal v předchozích pěti zápasech jen dva body, přičemž třikrát prohrál gólem z předposlední minuty. I minule vstupoval v Olomouci do třetí třetiny s vedením 1:0, ale podlehl 2:4. Těsný náskok nehodlal jen bránit, vsadil na aktivní pojetí a už v úvodním střídání jej dělily centimetry od druhého gólu, když teč Daňa zacinkala na tyč. Stejný hráč z přečíslení dva na jednoho přestřelil a své šance neproměnili Hrehorčák, Hrňa, Kurovský ani Voženílek.

Na druhé straně mohl individuální akcí vyrovnat Fořt a Najman, ale Třinec měl navrch a byl odměněn. Vedení zvýšil Hudáček, když se od jeho brusle odrazil puk do branky. Rozhodčí ještě ověřili u videa, zda gólu nedosáhl úmyslným kopnutím, ale platil. Hosté se ve zbytku zápasu odhodlali k power play a Najman mohl zdramatizoval zápas, ale Mazance nepřelstil a Roman zpečetil do prázdné branky výhru domácích.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „Vítězství si po třech prohrách vážíme. Navíc jsme ve stavu, kdy máme spoustu zraněných a nemocných hráčů, proto si cením i bojovnosti a nasazení. Šli jsme do vedení, mohli jsme se uklidnit, ale v posledních zápasech jsme dostávali branky v posledních minutách. To jsme chtěli odstranit a myslím si, že se nám to určitým způsobem podařilo. Jsem rád, že jsme odolali tlaku Boleslavi, třetí třetinu jsme odehráli zkušeně. Pár icingů sice nemuselo být, ale dozadu jsme hráli výborně a skvěle zachytal Mazi (Mazanec).“

Petr Haken (Mladá Boleslav): „Zápas se mi hodnotí špatně. Podruhé za sebou jsme nedali branku, tak nemůžeme pomýšlet na body. Na konci druhé třetiny jsme se nadechli a byli hodně blízko, abychom protlačili puk do branky a vyrovnali. Třinec ale v utkání výborně bránil, zkušeně odehrál i třetí třetinu. Věděli jsme, že klíčové budou i přesilovky, oslabení. Sice jsm obě oslabení ustáli, ale v následném tlaku jsme dostali první dvě branky. Na druhou stranu nám teď přesilovky nefungují. To byl rozdíl v zápase.“

Góly Domácí: 27:31. Chmielewski, 56:45. Hudáček, 58:36. Roman Hosté: Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera (A), Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Zahradníček, Jaroměřský – M. Růžička (C), Voženílek, Daňo – Kurovský, Hudáček, Buček – Hrehorčák, Roman, Chmielewski – Hrňa, Haas, Svačina – Lyszczarczyk. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Lantoši, O. Najman (A), Åberg – Lunter, Fořt, J. Stránský (C) – Kantner, Závora, M. Beránek – Kotala, Bičevskis, Šťastný. Rozhodčí Šír, Kubičík – Lederer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 442 diváků

Skvělý obrat Vervy řídil Kudrna

Jako první udeřili hosté, kteří využili špatného střídání Vervy k rychlému protiútoku a přesné střele Bambuly z pokleku. Domácí mohli hned gólově reagovat, jenže střela kapitána Sukeľa skončila na tyčce. I další šance Litvínov zahazoval.

A tak opět v úvodu, tentokrát druhé třetiny, se znovu prosadili Kohouti. Využili přesilovku, zblízka se trefil Olesz, k němuž doputoval dvakrát tečovaný puk. A stejně jako v první části hry, i teď Verva odpověděla tyčkou, nastřelil ji Šalda. Nakonec se domácí dočkali, i oni zvládli přesilovou hru díky ráně Freibergse z voleje zpoza kruhu.

Šanci srovnat měl Kudrna, jenže nedal a místo toho ujel hostující Navrátil. Ačkoli jeho sólo a kličky brankář Zajíček zpacifikoval, na dorážku dojíždějícího Rutara už nestačil. V zápase, který bavil, potřebovali Severočeši jen 80 vteřin, aby se dostali opět na kontakt, když Zygmunt tečoval bombu Strejčka od modré čáry.

Na hlavního hrdinu litvínovského převratu se pasoval nejlepší střelec týmu - útočník Kudrna. Ve třetí třetině nejprve skóre dorovnal střelou z dálky po ledě, kterou gólman Lukáš moc neviděl, osm minut nato jej překvapil švihem z kruhu. A když Olomouc v závěru vsadila na power play, zapsal si také asistenci na gól slovenského parťáka Sukeľa do prázdné branky. Litvínov porazil Olomouc poprvé od února 2021.

Góly Domácí: 32:25. Freibergs, 37:34. Zygmunt, 46:16. Kudrna, 54:13. Kudrna, 59:20. Sukeľ Hosté: 05:06. Bambula, 23:58. Olesz, 36:14. Rutar Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – Zile, Zeman, Strejček, Freibergs, Demel (A), Wesley, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Zdráhal (A) – Š. Stránský, Estephan, Abdul – Straka, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (C), Mareš, Rašner, Škůrek, Švrček, T. Černý, Řezníček – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Anděl, Navrátil – Olesz, Kusko, Rutar – Menšík. Rozhodčí Jan Jaroš, Jakub Šindel – Jiří Ondráček, Daniel Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3047 diváků

Rytíři doma zabrali, zářili Brodecki a Dotchin

Středočeši, v jejichž brankovišti dostal dnes před Bowem přednost Brízgala, šli už ve čtvrté minutě do vedení. Indrák v rohu kluziště vybojoval kotouč, našel před brankovištěm hlídkujícího Brodeckého a ten ho dokázal poslat za záda hostujícího gólmana Lukeše.

Už v šesté minutě mohlo být vyrovnáno. Filip poslal na útočné modré čáře až příliš pomalou nahrávku napřaženému Cibulskisovi, do sóla se vzápětí dostal Chalupa, ale Brízgala své spoluhráče podržel výborným zákrokem a dojíždějící Ondráček nedokázal puk z brankoviště dorazit.

V 11. minutě zahrozil ve vlastním oslabení při Grígerově trestu Kohout, Brízgala byl však znovu bezchybný. Na začátku 18. minuty se při hře čtyři na čtyři dostali Rytíři do přečíslení dvou na jednoho, Brodecki nabil Dotchinovi a produktivní zadák domácích zakončením bez přípravy zvýšil na 2:0.

Hned v úvodu druhé třetiny hráli Karlovarští 40 sekund pět na tři, Koblasa byl bombou z kruhu blízko snížení, ale Brízgala vytěsnil puk ramenem. Pak odehrálo Kladno nepříliš povedenou klasickou přesilovku za špatné střídání hostů. V končící 28. minutě však Kladenští při tlaku hostů zapomněli na Kružíka a Západočeši snížili. Ještě před přestávkou mohl vyrovnat Beránek, Brízgalu však zblízka nepřekonal.

Na začátku třetího dějství nevyužil dobrou šanci na obnovení dvoubrankového náskoku Zikmund, ale jen o minutu později domácí přece jen slavili gól na 3:1. Po Dotchinově nahození od modré čáry vyplaval volný kotouč před Bláhu a ten ho snadno uklidil do prázdné branky.

Komplikací pro domácí byl nedlouho poté faul Zikmunda, jenž musel kvůli zásahu vysokou holí strávit na trestné lavici hned čtyři minuty. Na konci 50. minuty mohl přidat pojistku Filip, z kruhu však těsně minul. Hostům svitla naděje ještě v 55. minutě po Melkově přestupku proti pravidlům, ale na kontaktní gól nedosáhli. Tři a půl minuty před koncem to zkusili s hrou bez gólmana a potrestal je Filip.

Góly Domácí: 03:56. Brodecki, 17:03. Dotchin, 42:32. Bláha, 59:20. Filip Hosté: 27:56. Kružík Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Kehar, Dotchin (A), Ticháček, Slováček, Cibulskis, Babka – M. Procházka, Plekanec (C), Kubík – Brodecki, Klepiš, Indrák – Melka, Zikmund (A), Pytlík – Bláha, Filip, Michnáč – Beran. Hosté: Lukeš (Habal) – Huttula, Plutnar, Dlapa, Stříteský, Pulpán (A), Bartejs, Havlín – Rachůnek (A), Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch (C), Kohout – Redlich, Jiskra, O. Beránek – Vondráček, Sapoušek, Chalupa. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Lhotský, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2048 diváků

Góly Domácí: 05:12. Mertl, 11:59. Kodýtek, 56:16. Kodýtek, 58:28. Suchý Hosté: 24:14. Hanzl Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Piskáček (A), Kaňák, Budík, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Suchý, Malát, Holešinský – Lang, Mertl (A), Rekonen – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Štencel (A), Vráblík, Plášil, Hovorka, Hail, Gazda – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Strnad, Hanzl, Gulaš (C) – Dzierkals, Pech (A), Valský – Tomeček, Vopelka, Karabáček. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Malý, Svoboda Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4163 diváků