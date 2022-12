Choreo Kempnému: Kašpare, co to máš na sobě!? Nešlo nevidět, usmál se bek

Defenziva Sparty šla nahoru i díky výkonům Michala Kempného, jenž se vrátil do extraligy na konci října. Ovšem až s příchodem nového kouče Miloslava Hořavy se obrana stala takřka neprůchodnou. Šest utkání pod Hořavou a stejný počet inkasovaných gólů, to je skvělá vizitka. „Pracujeme tvrdě každý den, každé utkání. Progres tam je, to si můžeme říci,“ říkal uznávaný obránce po výhře 6:2 na Kometě, kde dříve úspěšně působil. A kde na něj místní pískali, jakmile měl na holi kotouč.

Už uvítací choreo v Brně stálo za to. Přes kotel fanoušků Komety byla natažena plachta s nápisem: Ty kašpare, co to máš na sobě!? A nad ním háv z pohádky S čerty nejsou žerty.

Co jste říkal úvodnímu choreu jako reakci na fakt, že jste se ze zámoří nevrátil do Komety, ale šel na Spartu?

„Kdo by si toho nevšiml? (usmívá se) Abych pravdu řekl, byl jsem připravený na všechno. Rozumím tomu, že lidi mohou být naštvaní, ale to je hokej.“

Příznivci Komety na vás pískali. Nenabíjelo vás to paradoxně?

„Ze začátku to určitě příjemné nebylo, ale mám něco odehráno v hokejové kariéře. Na rovinu říkám, že jsem to extra moc nevnímal. Snažil jsem se hrát svou hru, co nejvíc pomoci svému týmu. Kulisa se mi líbila. V Brně byli diváci jako vždycky živí, zápas jsem si moc užil. Byl jsem velmi rád, že jsem si znovu mohl zahrát na brněnském stadionu.“

Cítil jste se v Brně speciálně jako hráč hostí?

„Bylo to samozřejmě zvláštní. Člověk potká spoustu známých tváří, kamarádů. Ale snažil jsem se k tomu přistoupit jako ke každému jinému zápasu a odehrát ho jak nejlíp to jde.“

Bylo znát na týmu Komety, že momentálně nezažívá ideální období?

„Těžko říci. Já hlavně musím smeknout před naším týmem, hrajeme každý zápas nadoraz, snažíme se dohnat to, co jsme zmeškali na začátku sezony, což se nám teď daří a jsme za to rádi. Věděli jsme, že Kometa je svým způsobem v křeči, párkrát po sobě prohrála. Podle mě tu však mají natolik zkušený tým, že si s tím poradí. Každý tým prochází různými krizemi po celou sezonu, v tom je ten sport krásný. Neřekl bych, že by Kometa hrála extra špatně. Výsledek vypadá tak jak vypadá, ale byly tam pasáže hry, kdy domácí měli kvalitní úseky. Jakmile nám tam spadlo pár gólů, bylo vidět, že jsou trochu v křeči.“

Uvažoval jste předem nad tím, zda byste slavil na Kometě svůj případný gól?

„Já nikdy nepřemýšlím, jestli dám v zápase gól… (usmívá se) Určitě bych to nějak extra neslavil, prožil jsem tu spoustu krásných let, na které nikdy nezapomenu. Brnu jsem vděčný za hodně. Na to nezapomínám. Že teď hraju za Spartu je věc jiná. Život mě někam zavedl, nejsem sám, mám rodinu, což je taky hodně důležité hledisko. Ale Brno bude mít vždy speciální místo v mém srdci. Teď hraju za Spartu, pro kterou se snažím odvádět maximální práci a pomoci tomu, abychom tým dostali tam, kam chceme.“

Věděli jste, že Kometa chystá na střídačku návrat Libor Zábranského?

„Ne. Možná naši trenéři to věděli, já ne. Všiml jsem si ho, samozřejmě. Četl jsem články nebo komentáře, že Libor možná přijde na střídačku.“

Výkony Sparty jdou výrazně nahoru, vyhrála pošesté v řadě. Už se hodně blížíte optimu?

„Ideál to ještě není, ale jako tým získáváme určitou tvář, které se chceme držet a praktikovat ji každý zápas. Pracujeme tvrdě každý den, každé utkání. Progres tam je, to si můžeme říci. Ať už výsledkový nebo co se týká například nálady v týmu. Ta je mnohem lepší, než bývala. Jsme za to hrozně moc rádi, budeme se snažit náš standard pořád zvyšovat.“

Ukazuje se naplno i vaše sebevědomí, které má na svědomí, že ve třetí třetině namísto bránění vedení 3:2 si jdete nekompromisně za výraznější výhrou?

„Určitě jo. Náš hokej je založený na bruslení, na dobrém forčekingu, abychom soupeře dostávali pod tlak. Abychom si svojí hrou vytvářeli šance, udrželi se na puku v útočné třetině. Ještě to není úplně tam, kam to chceme dostat, ale jsme na dobré cestě, abychom to vše směřovali k závěru sezony.“

Zlepšení přišlo s angažováním nových trenérů. Každá změna pomáhá, ale co tak zásadního jste změnili v tréninkovém procesu?

„Nikdy není příjemné sledovat odcházení trenérů. Ale změna byla potřeba. Pan Hořava s jeho kolegou Hansem tomu dodali drajv a i klid. Nechceme se teď bavit o našich ambicích, o titulech. Bereme to jako směr, kam se chceme dostat. Tým je natolik kvalitní, že jsme sami uvěřili, že se to musí zlomit a otočit. Jsme moc rádi za trenéry a za tým, který tu teď máme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:54. Strömberg, 34:10. Horký Hosté: 00:43. Tomášek, 10:37. Jandus, 24:11. Dvořáček, 43:00. Safin, 48:54. Horák, 51:00. Konečný Sestavy Domácí: Furch (25. Čiliak) – Ščotka, Kundrátek (A), Ďaloga, Kučeřík, Hrbas, Holland, Gulaši (A) – Zaťovič (C), Holík, Koblížek – Flek, Strömberg, Horký – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Süss, Kratochvíl. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Moravčík, Němeček, Jandus, Mikliš – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Dvořáček – Konečný, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Gebauer, Axman Stadion Winning Group Arena

